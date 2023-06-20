性治療師：有人問我，喝酒是不是會性慾大發？這是我的回答
我們想讓你知道的是
喝到斷片？這是睡醒過後不記得發生什麼事的狀態。 基本上是大腦建立記憶能力的損壞。喝到這種程度，在還沒趴下前，就算有色膽色心，身體也都很難控制了，暈和吐、天旋地轉手腳癱軟是基本狀態。老實說，很難有性反應，更難好好抓住一個人，對他做出什麼什麼。
文：曾寶瑩博士
有人問我，喝酒是不是會性慾大發？
我的回答是這樣的：
1. 少量酒精微醺、未醉
會刺激大腦內的獎賞回饋中樞伏隔核（VTA），釋放出比平常多的「多巴胺」，讓你覺得有點興奮，心情爽爽的。讓你有點想要幹嘛～
但這個幹嘛不一定是性愛，有人嗨嗨想飆車，有人嗨嗨想唱歌，我還有個朋友嗨嗨會一直跟別人道歉。
這裡的「想幹嘛」常是你原本比較壓抑的慾望，至於為什麼會壓抑？原因也很多，可能是因為覺得這樣做很白癡、危險（比方說飆車、唱歌），或是擔心那麼做會被別人笑（一直在道歉）。
回到性慾這件事情上，如果你原本有點想要，但擔心自己可能表現不好，或是滿腦子工作壓力放不掉，那喝一點酒是有可能提升性慾的。
不過如果你原本就蠻想要，壓抑的原因是因為你知道在那種情境下想要是不對的，那喝一點酒就不是提升性慾的問題，而是把你的理智放倒了，讓你壓制不了要去做你明知道不對的事。
這種情況下，我不會說是喝酒讓人性慾大發，而是喝酒讓你失去自制能力，所以如果你是和自己親愛的伴侶想親熱恩愛一下，但覺得不太有感覺，我很推薦大家可以小喝微醺，讓多巴胺提高動力，讓大腦暫時放下過多的思考和壓力。
但如果你知道自己腦子裡有些不該付諸實現的想法慾望和念頭，那我會告訴你，出門喝茶會比喝酒好。
別再說是酒精害你性慾大增了，沒管好自己的傷害，有一天一定會回到你身上的。
2. 大量酒精醉趴、斷片
喝到斷片？這是睡醒過後不記得發生什麼事的狀態。 基本上是大腦建立記憶能力的損壞。喝到這種程度，在還沒趴下前，就算有色膽色心，身體也都很難控制了，暈和吐、天旋地轉手腳癱軟是基本狀態。老實說，很難有性反應，更難好好抓住一個人，對他做出什麼什麼，反而比較有可能，是被別人做了什麼什麼（比如說被扶去廁所吐）。
還能清楚的去做什麼的人，酒精的量應該都還沒那麼高，就是說～你應該是沒有醉的。如果你記不得，那比較有可能是心因性的動機性遺忘，而不是生理性的酒精破壞海馬迴與大腦皮質穩定記憶的功能。
所以，說結論：喝酒會不會讓人性慾大發？要看你原先是不是壓抑了很多性慾，如果你壓抑的不多，喝一點微醺開心，可以讓你和情人放鬆助性。
如果你壓抑了很多性慾，那你要小心，少量酒精可能就會讓你釋放大量性慾，如果你壓抑的性慾裡有不好的、會傷人的性慾，請你務必遠離酒精！
喝很多喝醉喝啪喝到斷片，嗯～你大概都沒有行為能力了啦，你最好確定在你身邊的都是好人，快回家睡覺，以後不要再喝成這樣了。
然後，如果你說自己是因為喝醉騷擾別人，你最好要好好懺悔，而且要管好自己，不再喝酒。因為酒沒有害你性慾大發，酒只是讓你不想控制自己。如果你還繼續怪酒又喝酒，那我真的會很想給你揍下去啊！
我很愛喝酒，有時候知道那天不能喝，就會用酒杯裝茶喝～
以上回答，祝福大家平安健康。
延伸閱讀
- （更新）遭控性騷擾，朱學恒YT頻道宣布停止公眾活動，通告也被電視台取消
- 朱學恒「告發」自己性騷擾，法界分析：時效已過證據不足，為獲得「不起訴」自清
- 專家談MeToo風暴：每個說出的受害經驗都是「造浪」，越多人說出來要付的能量就相對少
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！