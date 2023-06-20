性治療師：有人問我，喝酒是不是會性慾大發？這是我的回答

文：曾寶瑩博士

有人問我，喝酒是不是會性慾大發？

我的回答是這樣的：

1. 少量酒精微醺、未醉

會刺激大腦內的獎賞回饋中樞伏隔核（VTA），釋放出比平常多的「多巴胺」，讓你覺得有點興奮，心情爽爽的。讓你有點想要幹嘛～

但這個幹嘛不一定是性愛，有人嗨嗨想飆車，有人嗨嗨想唱歌，我還有個朋友嗨嗨會一直跟別人道歉。

這裡的「想幹嘛」常是你原本比較壓抑的慾望，至於為什麼會壓抑？原因也很多，可能是因為覺得這樣做很白癡、危險（比方說飆車、唱歌），或是擔心那麼做會被別人笑（一直在道歉）。

回到性慾這件事情上，如果你原本有點想要，但擔心自己可能表現不好，或是滿腦子工作壓力放不掉，那喝一點酒是有可能提升性慾的。

不過如果你原本就蠻想要，壓抑的原因是因為你知道在那種情境下想要是不對的，那喝一點酒就不是提升性慾的問題，而是把你的理智放倒了，讓你壓制不了要去做你明知道不對的事。

這種情況下，我不會說是喝酒讓人性慾大發，而是喝酒讓你失去自制能力，所以如果你是和自己親愛的伴侶想親熱恩愛一下，但覺得不太有感覺，我很推薦大家可以小喝微醺，讓多巴胺提高動力，讓大腦暫時放下過多的思考和壓力。

但如果你知道自己腦子裡有些不該付諸實現的想法慾望和念頭，那我會告訴你，出門喝茶會比喝酒好。

別再說是酒精害你性慾大增了，沒管好自己的傷害，有一天一定會回到你身上的。

2. 大量酒精醉趴、斷片

喝到斷片？這是睡醒過後不記得發生什麼事的狀態。 基本上是大腦建立記憶能力的損壞。喝到這種程度，在還沒趴下前，就算有色膽色心，身體也都很難控制了，暈和吐、天旋地轉手腳癱軟是基本狀態。老實說，很難有性反應，更難好好抓住一個人，對他做出什麼什麼，反而比較有可能，是被別人做了什麼什麼（比如說被扶去廁所吐）。

還能清楚的去做什麼的人，酒精的量應該都還沒那麼高，就是說～你應該是沒有醉的。如果你記不得，那比較有可能是心因性的動機性遺忘，而不是生理性的酒精破壞海馬迴與大腦皮質穩定記憶的功能。

所以，說結論：喝酒會不會讓人性慾大發？要看你原先是不是壓抑了很多性慾，如果你壓抑的不多，喝一點微醺開心，可以讓你和情人放鬆助性。

如果你壓抑了很多性慾，那你要小心，少量酒精可能就會讓你釋放大量性慾，如果你壓抑的性慾裡有不好的、會傷人的性慾，請你務必遠離酒精！

喝很多喝醉喝啪喝到斷片，嗯～你大概都沒有行為能力了啦，你最好確定在你身邊的都是好人，快回家睡覺，以後不要再喝成這樣了。

然後，如果你說自己是因為喝醉騷擾別人，你最好要好好懺悔，而且要管好自己，不再喝酒。因為酒沒有害你性慾大發，酒只是讓你不想控制自己。如果你還繼續怪酒又喝酒，那我真的會很想給你揍下去啊！

我很愛喝酒，有時候知道那天不能喝，就會用酒杯裝茶喝～

以上回答，祝福大家平安健康。

本文經曾寶瑩博士授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航