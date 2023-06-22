【美劇】《The Idol》：HBO有史以來評分最低，七大話題揭開演藝圈的黑暗潛規則

文：蔡曉萱

《偶像漩渦》（The Idol）已經於6月4日在HBO平台上線，先前更在坎城影展非競賽片單元舉行了首映，然而反應不如預期，首映後產生海量負面評價，甚至在爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上開出9％低分，然而集結好萊塢眾星打造的劇本，真的如評價所述的糟糕嗎？這樣的話題性吊足了我們的胃口，以下整理出《The Idol》七大話題，一起揭開演藝圈的黑暗潛規則。

#01：故事圍繞在演藝圈的酒池肉林

《The Idol》劇情講述，一位美國的流行女歌手Jocelyn（Lily-Rose Depp飾），在巡迴演出中因過大的精神壓力而崩潰，消失在螢光幕前，而後Jocelyn在夜店遇見了一個表面上是夜店店主的邪教領袖Tedros（The Weeknd飾），她的熱情因他而被重新點燃，下定決心要奮力一搏，成為一位指標性的性感女歌手。

不過，Jocelyn的生活漸漸被錢、毒品、性愛充滿，同時Tedros的身份也慢慢被揭發，兩人的相遇究竟會讓彼此都走向巔峰，還是一同身陷深淵？

#02：眾星雲集的豪華卡司

出演《The Idol》的演員都大有來頭，除了有強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）擔任主演，還有BLACKPINK金珍妮（Jennie Ruby Jane）、威肯（The Weeknd）、特洛伊希文（Troye Sivan）、Hari Nef、Rachel Sennott 等人。

另外，歌手威肯（The Weeknd）在劇中飾演夜店老闆，同時也是個邪教領袖，他的日常充滿了金錢、毒品、性交易，雖然在劇中Tedros（The Weeknd飾）是一個邪惡的角色，但是他的存在對於Jocelyn（Lily-Rose Depp飾）來說，卻是能將她帶回顛峰的救贖，Jocelyn生涯的新高峰究竟會持續攀升還是使她就此墮落呢？

其他已公佈的卡司名單還有：《這就是我們》Melanie Liburd、《瑞秋要出嫁》Tunde Adebimpe、《祝你忌日快樂》Steve Zissis、《美國舞孃》Elizabeth Berkley Lauren、《A+瞎妹》Nico Hiraga、《六天七夜》Anne Heche、Juliebeth Gonzalez、《少狼》Maya Eshet、《傳教士》Tyson Ritter、《紙牌屋》Kate Lyn Sheil、Liz Sierra，以及《救火奶爸》Finley Rose Slater。

#03：BLACKPINK Jennie進軍好萊塢卻引起爭議

Jennie的演出吸引許多BLACKPINK粉絲關注，她在劇中飾演Jocelyn的舞者兼好友Dyanne，雖然有看了首映的觀眾就表示Jennie此次的戲分很少。

而從首集劇情看來，劇裡將會有許多舞蹈的場景能讓她大展身手，第一集中，一場性感辣舞的彩排戲，讓韓國粉絲紛紛抗議「如同多人運動一般下流」，正反兩面的意見也引起網路一陣討論，甚至在Youtube上此段舞蹈的點閱，已經超過本片的正式預告。

Jennie也曾表達過她本人對《The Idol》劇本的喜愛，作為她首部在好萊塢現身的作品，希望粉絲都能給予支持。

#04：在坎城廣獲掌聲，卻是HBO有史以來評分最低的作品

雖然《The Idol》在坎城影展上首映後觀眾起立給予了足足五分鐘的掌聲，然而影展落幕後，在網絡平台發表的評論嚴厲地批評了該作品，影評紛紛表示：「一個有這麼多裸體、性和色情的節目怎麼會如此平淡？」「感覺更像是骯髒和折磨的色情片。」「比你預期的要糟糕得多。」

被不少人批評過多18禁情節導致變得低俗，負評排山倒海而來，在爛番茄上的支援率也只有9％，是HBO有史以來評分最低的作品。

#05：導演中途換人

《The Idol》原導演為Amy Seimetz，傳言她與演員Susanna Son在2022年5月離開了製作，改由《Euphoria》（高校十八禁）的導演山姆雷文森（Sam Levinson）接手。而導演被撤換的原因，或許是因為與主創以及The Weeknd意見不合，劇本內容過度傾向女性視角，但Amy Seimetz否認了這樣的說法。

後來在導演山姆雷文森（Sam Levinson）接手後，又再度傳出拍攝環境惡劣、預算問題以及到拍攝前還在改劇本的爭議。

#06：《滾石》揭拍攝內幕

Review: 'The Idol' felt nasty, brutish, much longer than it is, and way, way worse than you’d have anticipated.https://t.co/btRnxDFPAN — Rolling Stone (@RollingStone) May 24, 2023

《滾石》雜誌引用了消息來自劇組成員和對拍攝有一定了解的人士，報導《The Idol》的拍攝已經到了「瘋狂、令人厭惡地偏離了軌道」的地步，更有人聲稱整個拍攝過程是一場鬧劇，其中包含拍攝延遲、重拍、預算問題，以及頻繁地修改劇本等爭議。

報導更指出，自從導演山姆雷文森（Sam Levinson）接手後，影集多了更多露骨的內容以及裸露的畫面，不過主演莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）公開表示山姆雷文森（Sam Levinson）是她合作過最棒的導演，威肯（The Weeknd）也在社群媒體上發文表示：「《滾石》，我們讓你不開心了嗎？」更回應坦承這些指控對劇組的影響甚巨，不實謠言傷害了很多為拍攝付出了努力的人。

《The Idol》的預告一上線，就立刻吸引海內、外粉絲的高度關注，劇迷可以到HBO GO或CATCHPLAY+看到最新的集數更新。