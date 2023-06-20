這些「突然出現」在瑞士的貿易商如何鑽法律漏洞，採購俄羅斯石油？
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在當前制度設計下，俄羅斯石油仍在全球市場中流通。由於西方制裁體系的一處漏洞，原油可以經過提煉加工後被運往世界任何角落，甚至經過提煉後還能重新流入歐洲且不招致任何懲罰。對於那些並未簽署制裁協議的國家的煉油廠而言，這意味著巨大的商機。
文：Dominique Soguel-dit-Picard
在瑞士這個重要的石油貿易中心，許多傳統的市場參與者已經退出石油貿易市場，取而代之的是一批不透明的、「突然出現」的貿易商，他們的交易行為與一些瑞士公司驚人地相似。幾乎不可能追蹤到這些新貿易商的背後是誰，以及是否有瑞士公民和公司參與。
維多（Vitol）的執行長拉塞爾・哈迪（Russel Hardy）表示：「業務已經發生大規模轉移，從西方公司轉向新興貿易公司或俄羅斯專業貿易商。」維多是全球最大的獨立石油貿易商，總部位於日內瓦和阿姆斯特丹。
石油貿易和運輸限制是對俄制裁的部分手段。2022年6月，瑞士加入歐盟實施的對俄制裁，逐步禁止從俄羅斯海運原油。今（2023）年2月，瑞士政府與歐盟和G7成員國一道，對俄羅斯燃料油和成品油價格設定上限。自去（2022）年12月起，直接從俄羅斯購買的原油價格上限為每桶60美元。
俄烏戰爭爆發前，石油銷售佔俄羅斯預算收入的30％至35％，使其成為制裁的明顯目標。據瑞士非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）報導，歐洲是俄羅斯原油的最大買家，其中50％至60％的原油經由托克（Trafigura）、維多、嘉能可（Glencore）和貢渥（Gunvor）等瑞士大宗商品貿易公司進行交易。
托克和維多在三月份表示，他們現在只出口有限的俄羅斯成品油，同時遵守國際規則，這是一項複雜的任務，這些公司的內部合規團隊必須晝夜不停地工作。
巨頭離場
與俄羅斯進行石油貿易充滿著道德與法律挑戰，對於為石油貿易商提供信貸的銀行來說，這是一片聲譽雷區。然而，對於那些在暗處靈活運作、對違反制裁風險無所畏懼的新玩家來說，這也成了一個有利可圖的機會。
2022年3月，能源巨頭英國石油公司（BP）、殼牌（Shell）和挪威國家石油公司（Equinor）放棄了他們在俄羅斯的業務，瑞士貿易商緊隨其後採取行動。據估計，戰爭爆發前，維多、托克、嘉能可和貢渥四家公司每天經手的俄羅斯石油超過100萬桶，相當於該國每日原油銷量的八分之一。但自2022年夏季以來，這些主要貿易公司已正式與俄羅斯市場切割。
去年7月，托克出售了東方石油公司（Vostok Oil）10％的股份，這部分持股一直頗具爭議，該項目公司由俄羅斯國有石油公司Roseneft領投，旨在開發北極地區的石油和天然氣。維多於12月出售了其持有的東方石油的股份。據《金融時報》報導，這兩筆股權都被一家名為Nord Axis Limited的小公司接手，該公司在俄羅斯入侵烏克蘭的前一週在香港註冊。
這些貿易巨頭離場導致的供給缺口，主要被俄羅斯和中國的國有公司，以及在低透明度司法管轄區註冊、並未加入西方對俄制裁的眾多小公司填補。非政府組織和石油行業領導者認為，其結果是一個更加分散且不透明的石油市場。
哈迪表示：「總的來說，人們的想法是：這種狀況總體上不太好——這些新進公司的貿易透明度肯定不如西方公司。」
這些「突然出現」的貿易商以及他們與瑞士的關係已經成為《金融時報》、「公眾之眼」和「全球見證組織」（Global Witness）的調查對象。特別是兩家公司——Paramount和Sunrise，他們在瑞士以外有同名企業，一直引人關注：他們經營的隱秘性極強，讓人根本無法查清他們的股權結構，以及他們是否違反了制裁或價格上限規定。
「全球見證組織」的資深活動人士馬伊・羅斯娜（Mai Rosner）表示：「問題在於我們不知道這些公司背後的控制人是誰，因為他們通常沒有網站，也無法與他們取得聯繫。他們非常不透明，我們無法了解最終是誰在操控他們。」
這些新貿易商所在的司法管轄區幾乎不要求披露訊息。例如，在杜拜，私人公司沒有義務披露董事或其股東的姓名。於是焦點便落在了Paramount Energy&Commodities DMCC公司身上，這是一家不久前在阿拉伯聯合大公國出現的貿易商，他們仿照了總部位於瑞士的Paramount Energy&Commodities SA公司的石油貿易流程。他們的名稱和貿易模式很相似，因此吸引了不少關注，也讓人們思考如何確保國際制裁的落實。
在調查貿易商是否遵守每桶60美元的原油價格上限時，羅斯娜偶然發現了Paramount Energy公司。
她表示：「石油是克里姆林宮作戰資金的重要來源。」
不透明的聯繫
她的研究主要關注從俄羅斯的科茲米諾港流向外界的ESPO混合原油，因為其交易價格高於去年12月G7設定的每桶60美元上限。大宗商品數據分析公司Kpler的數據顯示，今年1月和2月，作為ESPO混合原油的最大貿易商之一，Paramount SA明顯違反了這一價格上限。
2022年4月，「公眾之眼」發布了這個神秘貿易商的詳細訊息。今年3月，「全球見證組織」和《金融時報》分別發布的調查報告顯示，這個貿易商似乎已在2022年6月將其俄羅斯石油業務轉移到杜拜的Paramount DMCC公司。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
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