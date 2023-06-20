2023/06/20,
歐洲

這些「突然出現」在瑞士的貿易商如何鑽法律漏洞，採購俄羅斯石油？

這些「突然出現」在瑞士的貿易商如何鑽法律漏洞，採購俄羅斯石油？
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在當前制度設計下，俄羅斯石油仍在全球市場中流通。由於西方制裁體系的一處漏洞，原油可以經過提煉加工後被運往世界任何角落，甚至經過提煉後還能重新流入歐洲且不招致任何懲罰。對於那些並未簽署制裁協議的國家的煉油廠而言，這意味著巨大的商機。

文：Dominique Soguel-dit-Picard

在瑞士這個重要的石油貿易中心，許多傳統的市場參與者已經退出石油貿易市場，取而代之的是一批不透明的、「突然出現」的貿易商，他們的交易行為與一些瑞士公司驚人地相似。幾乎不可能追蹤到這些新貿易商的背後是誰，以及是否有瑞士公民和公司參與。

維多（Vitol）的執行長拉塞爾・哈迪（Russel Hardy）表示：「業務已經發生大規模轉移，從西方公司轉向新興貿易公司或俄羅斯專業貿易商。」維多是全球最大的獨立石油貿易商，總部位於日內瓦和阿姆斯特丹。

石油貿易和運輸限制是對俄制裁的部分手段。2022年6月，瑞士加入歐盟實施的對俄制裁，逐步禁止從俄羅斯海運原油。今（2023）年2月，瑞士政府與歐盟和G7成員國一道，對俄羅斯燃料油和成品油價格設定上限。自去（2022）年12月起，直接從俄羅斯購買的原油價格上限為每桶60美元。

俄烏戰爭爆發前，石油銷售佔俄羅斯預算收入的30％至35％，使其成為制裁的明顯目標。據瑞士非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）報導，歐洲是俄羅斯原油的最大買家，其中50％至60％的原油經由托克（Trafigura）、維多、嘉能可（Glencore）和貢渥（Gunvor）等瑞士大宗商品貿易公司進行交易。

托克和維多在三月份表示，他們現在只出口有限的俄羅斯成品油，同時遵守國際規則，這是一項複雜的任務，這些公司的內部合規團隊必須晝夜不停地工作。

巨頭離場

與俄羅斯進行石油貿易充滿著道德與法律挑戰，對於為石油貿易商提供信貸的銀行來說，這是一片聲譽雷區。然而，對於那些在暗處靈活運作、對違反制裁風險無所畏懼的新玩家來說，這也成了一個有利可圖的機會。

2022年3月，能源巨頭英國石油公司（BP）、殼牌（Shell）和挪威國家石油公司（Equinor）放棄了他們在俄羅斯的業務，瑞士貿易商緊隨其後採取行動。據估計，戰爭爆發前，維多、托克、嘉能可和貢渥四家公司每天經手的俄羅斯石油超過100萬桶，相當於該國每日原油銷量的八分之一。但自2022年夏季以來，這些主要貿易公司已正式與俄羅斯市場切割。

去年7月，托克出售了東方石油公司（Vostok Oil）10％的股份，這部分持股一直頗具爭議，該項目公司由俄羅斯國有石油公司Roseneft領投，旨在開發北極地區的石油和天然氣。維多於12月出售了其持有的東方石油的股份。據《金融時報》報導，這兩筆股權都被一家名為Nord Axis Limited的小公司接手，該公司在俄羅斯入侵烏克蘭的前一週在香港註冊。

這些貿易巨頭離場導致的供給缺口，主要被俄羅斯和中國的國有公司，以及在低透明度司法管轄區註冊、並未加入西方對俄制裁的眾多小公司填補。非政府組織和石油行業領導者認為，其結果是一個更加分散且不透明的石油市場。

哈迪表示：「總的來說，人們的想法是：這種狀況總體上不太好——這些新進公司的貿易透明度肯定不如西方公司。」

這些「突然出現」的貿易商以及他們與瑞士的關係已經成為《金融時報》、「公眾之眼」和「全球見證組織」（Global Witness）的調查對象。特別是兩家公司——Paramount和Sunrise，他們在瑞士以外有同名企業，一直引人關注：他們經營的隱秘性極強，讓人根本無法查清他們的股權結構，以及他們是否違反了制裁或價格上限規定。

「全球見證組織」的資深活動人士馬伊・羅斯娜（Mai Rosner）表示：「問題在於我們不知道這些公司背後的控制人是誰，因為他們通常沒有網站，也無法與他們取得聯繫。他們非常不透明，我們無法了解最終是誰在操控他們。」

這些新貿易商所在的司法管轄區幾乎不要求披露訊息。例如，在杜拜，私人公司沒有義務披露董事或其股東的姓名。於是焦點便落在了Paramount Energy&Commodities DMCC公司身上，這是一家不久前在阿拉伯聯合大公國出現的貿易商，他們仿照了總部位於瑞士的Paramount Energy&Commodities SA公司的石油貿易流程。他們的名稱和貿易模式很相似，因此吸引了不少關注，也讓人們思考如何確保國際制裁的落實。

在調查貿易商是否遵守每桶60美元的原油價格上限時，羅斯娜偶然發現了Paramount Energy公司。

她表示：「石油是克里姆林宮作戰資金的重要來源。」

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全球見證組織成員尼科爾（Ellie Nichol），全球見證組織是一個關注自然資源開採、貧窮、政治腐敗和侵犯人權等問題的組織｜Photo Credit: GettyImages

不透明的聯繫

她的研究主要關注從俄羅斯的科茲米諾港流向外界的ESPO混合原油，因為其交易價格高於去年12月G7設定的每桶60美元上限。大宗商品數據分析公司Kpler的數據顯示，今年1月和2月，作為ESPO混合原油的最大貿易商之一，Paramount SA明顯違反了這一價格上限。

2022年4月，「公眾之眼」發布了這個神秘貿易商的詳細訊息。今年3月，「全球見證組織」和《金融時報》分別發布的調查報告顯示，這個貿易商似乎已在2022年6月將其俄羅斯石油業務轉移到杜拜的Paramount DMCC公司。


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