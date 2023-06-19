泰國看守政府今與緬甸軍政府外長會談，東協主要成員國不與會
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具軍方背景的泰國看守政府，始終保持著親緬甸軍政府的立場，原本在6月18日舉行與緬甸軍政府的和平會談延遲至19日舉行，但菲印新馬等東協國家已表達不出席的立場，而會派代表出席的東協國家則有寮國、越南、柬埔寨和汶萊，顯示出東協各國對緬甸w t。
（中央社）泰國看守政府今天準備與緬甸軍政府外交部長舉行會談，較原定時程推遲一天，但東南亞主要國家表示不會參加這場立場分歧的會議。
泰國一直在推動與緬甸將領們重新接觸，卻遭遇東南亞國家協會（ASEAN）其他成員國反對。緬甸軍方自2021年政變奪權以來，就陷入與反對派武裝民兵的衝突中，東協也禁止緬甸軍方參加東協高層會議。
泰國4天前向東協各國外長發出邀請函，邀集參加原定於昨天開始的所謂非正式會議。泰國現任總理帕拉育同樣在軍事政變後上台。
在路透社所見，並獲2名消息來源證實的邀請函中，泰國表示現在「是東協在領袖層級與緬甸全面重新交往的時候了」。
近兩年來，緬甸將領被禁止參加東協高層會議，原因是他們未能履行一項協議，與被推翻的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）文人政府相關反對派人士展開談判。
泰國即將卸任的外交部長董恩（Don Pramudwinai）在接受當地媒體「民意報」（Matichon）採訪時大力宣傳此一倡議。
民意報引述他的話說：「目前情況發生了很大變化。現在緬甸國內有更多的衝突…緬甸也已有選舉規劃路線…這些事情讓我們覺得有必要繼續與緬甸互動。」
批評泰國這項倡議的人士表示，這可能冒著讓緬甸軍政府合法化的風險，且不在東協與緬甸軍政府達成的和平倡議「5點共識」之中，因此並不適宜。
新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）16日表示：「重新與緬甸軍政府接觸，舉辦峰會、甚至只是外長層級的會議仍言之過早。」
馬來西亞表明不會參加。菲律賓在週末並未回覆有關詢問，菲國被認為是堅定站在孤立緬甸將領的一方。
印度和中國並非東協成員國，但作為地區大國，先前曾參加其他與緬甸相關的非正式會議。
緬甸反對派「全國團結政府」 （National Unity Government，NUG）則譴責泰國這項倡議。此組織是由擁護翁山蘇姬被罷黜政府的支持者所組成。
除了上述印尼、菲律賓、馬來西亞和新加坡不會派代之外，《美聯社》報導，還有寮國、柬埔寨、汶萊和越南等東協成員國會派代表將出席。
新聞來源：
- 泰國擬與緬甸軍政府外長會談 東協主要國家不與會（中央社）
- Thailand’s caretaker government criticized for holding meeting to discuss military-ruled Myanmar（美聯社）
延伸閱讀：
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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