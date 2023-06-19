2023住都盃冠軍出爐！青年創新提案讓城市更美好

執行長黃景茂表示，自2020年起開始舉辦「住都盃」，今年已迎來第四屆，與以往偏向社會住宅的建築規劃與空間設計不同，今年特別以「信義兒福公辦都更案 B1-2 與 B2兩處基地」的「不動產經營管理創新提案」為題，提案內容涵蓋市場分析、產品定位、招商策略與財務規劃，期望吸引更多青年學子關注公辦都更議題，並首度新增業界專家輔導機制，提升學生與業界之間的交流學習。

黃景茂指出，「學生具備理想和創新思維，而業界擁有實務經驗，兩者相互合作與整合能達到最佳境界。」國家住都中心作為國家隊，期許創新思維能夠推動六都甚至其他縣市的發展，讓城市更加美好。

經過初選審查會議、輔導工作坊、決選審查會議及簡報複選，本屆競賽的前三名依序分別為：國立成功大學─忠孝東路走九遍隊伍，作品「百老慧：智慧全齡生活宅—以本案建構自給自足及全齡互助的智慧健康照護系統模型」、國立政治大學─KOS隊伍，作品「Utepils·避世所計畫」，以及國立聯合大學及銘傳大學─CFC隊伍，作品「CURE FARM CITY信義」。今年特別設立人氣獎，由「青。興。福。全-青年築夢家計劃」獲得。

本屆參賽隊伍有高達4成為跨領域的學生，除不動產與建築相關系所，還有財經、國企、行銷、德文等系所學生參與其中，更有學生為二度參賽。參與兩屆的臺灣科技大學建築系碩士班翁葉儒說，「為了參賽特地額外修習不動產財務課程，並花費許多心力研究國內外案例，過程十分具有挑戰性。」

冠軍「忠孝東路走九遍」以健康概念為基礎，提出一站式服務的複合性規劃提案，成功整合綠建築設計和永續特色的建築規劃，並引入高收益的銀髮產業等可行性高的經營規劃，整體提案內容相較初選有顯著的進步。冠軍隊伍成員還提到，本次競賽讓預計以都市計畫為專業的他們，可以實現對社會的愛，將對社會的願景與理想納入產品規劃中，是其他比賽少見的。

評審之一、仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信觀察，前三名得獎隊伍都是跨系所或跨校的團隊，從提案過程中看到創造力，尤其同學還提出一日生活圈、垂直農場、社宅證券化等創新點子，皆可成為日後不錯的商業模式。

Photo Credit : 國家住宅及都市更新中心 重量級競賽評審團隊，國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂（左四）出席勉勵入圍隊伍。

本屆住都盃評審團邀請業界多年深耕、經驗豐富的產官學界權威組成，包含臺北市立大學邱英浩校長、臺北市政府都市更新處更新事業科陳品先科長、仲量聯行台灣分公司侯文信董事總經理、信義全球資產管理公司歐人彰副總經理、連雲建設公司蔡漢霖總經理、理想生活控股公司游適任創辦人兼執行長。

最後，黃景茂表示，希冀透過「住都盃」的舉辦，拋磚引玉，共創新型態城市「居住」及「生活」文化，支持未來人才的生涯發展，擴大專業連結，「國家住都中心要繼續辦下去，明年第五屆見！」