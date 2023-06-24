18禁漫畫的XL迷思與作品推薦：不要再被「大莖濕澀」給誤導了！
我們想讓你知道的是
畢竟現階段在網路發達的環境下，未成年接觸性媒體的管道與機會實在太多了，除了健康教育上那「客氣又官方」的性知識之外，很多人都是從小黃書上學習擴充知識（笑）。然後不知從何時開始，女性向成人漫畫開始出現一種可怕的迷思，就是宣揚男主角的XL屬性光環，我的老天鵝啊，你以為挑西瓜還是黃瓜，大就是好嗎？
文：黑色鬱金香
前言
先簡單討論一下：成人向漫畫到底需不需要正確的性知識作為基礎設定？
假設今天要畫一部漫畫、創作一篇故事，設定主角是人的話，那很多相關設定自然而然都會圍繞著人本的角度去發想，像是需要一日三餐、需要洗澡、有頭髮、血是紅色的。
會去設定髮型、個性、社交、專科工作或親人好友等，這些都是以人為主角時自帶的設定，甚至算不上是常識頂多是常理。
但同樣的常理搬到成人向漫畫，這些設定似乎又越發的模糊，答案沒有百分之百肯定的Yes or No，而是處於一個灰色地帶。
畢竟不管是男性向還是女性向的成人漫畫，時不時能看到一些非常不符合人體工學的性姿勢或角度，甚至跨種族交配，還有更多的是為了開車而開車的荒誕劇情，什麼一言不合就在辦公室還是公園就開起車來，才剛認識沒多久就推倒對方等等。
但～畢竟這是漫畫，劇情本來就可以天馬行空，只是當內容出現非常明顯錯誤的性知識時，還是會替作者感到惋惜，部分作者沒有具備基礎性知識甚至「錯誤性知識」就提筆上陣，這跟天馬行空的背景設定或為了開車而開車的劇情「完全是兩回事」啊。
你會發現作者在性方面是想按照常理知識去創作來引起共鳴的，然而因本身對性知識與常理的誤解，造成人物的性行為產生突兀的違和感與黑人問號。
對性還懵懂無知的人也許就因此而誤以為那就是常理，或是所謂課本沒教的事，儘管這就像只學了健康教育的小朋友，裝成老司機跟你大談性愛一樣，順便還，即使你不想，也透過作品的呈現方式了解到這個作者可能沒有經驗與相關知識（掩面）。
成人向漫畫是為了滿足各位的喜好與妄想，妄想可以天馬行空，但不能沒有常識，正所謂性癖可以冷門，但不可以邪門，至少建立在正確知識上的性才能更讓人感同身受，而不是讓人看到一半啼笑皆非，錯愕無言啊。
每每看到某些漫畫還在畫處女膜是一層像保鮮膜的東西，或是BL漫畫的男男們隨時隨地都在毫無準備的情況下走後門，都啞然失笑。
畢竟現階段在網路發達的環境下，未成年接觸性媒體的管道與機會實在太多了，除了健康教育上那「客氣又官方」的性知識之外，很多人都是從小黃書上學習擴充知識（笑）。
然後不知從何時開始，女性向成人漫畫開始出現一種可怕的迷思，就是宣揚男主角的XL屬性光環，我的老天鵝啊，你以為挑西瓜還是黃瓜，大就是好嗎？
XL迷思
- 頗受歡迎的女性向漫畫：《XL上司》
這部還有動畫化可以在網路上找到，慎入有很多廣告。
說真的論畫風、分鏡、劇情流暢度、人物比例等方面這部漫畫其實很優秀，但是真的不是巨根就是好啊，這個迷思也太可怕，而且在這之後越來越多後起之作（不論是BL還是BG）是以男主角的XL為賣點。
- 同樣很受歡迎的BL漫畫：《巨人族的新娘》
抱歉這部根本就是驚悚漫畫吧！即使知道它只是漫畫還是忍不住啞然，這恐怖的XXXXL風氣究竟從哪裡來的！？
給各位科普一下醫學報導：
- 幾乎所有促進女性高潮的末梢感覺神經，都位於陰道口內約一吋處而已。
- 勃起時的陰莖往往是未勃起的兩倍大，而女性陰道其實是個扁平的管道，在性興奮時會膨脹將陰莖包覆住，因此陰莖大小其實不是關鍵。
- 進一步解釋的話，根據泌尿科醫師表示，男性的陰莖粗度比長度更重要，女性陰道有感覺神經分佈的部分，頂多只有7-9公分，所以男性只要勃起後能超過7公分就足夠了，更何況還要考慮到雙方的體型差異（這不用我舉例了吧）。
各位請不要再迷戀不實的數據了。
漫畫推薦：《無限接近愛人的朋友》
好吧，用寫得很難傳達這個常理的思維給大家細品，推薦大家一部成人向漫畫：《無限接近愛人的朋友》（作者：椋藏）。
網路可以找得到漫畫，慎入有廣告。
這部讓純愛黨與感情潔癖黨「詬病」的作品，有不少人看了只覺得貴圈真亂，但筆者倒是覺得作者點出了三個非常寫實的問題：
- 大部分戀愛關係中不可能把性排除在外，很多時候「性比愛還重要」。
- 「個性合得來身體不見得合得來」，性愛的部分會影響到感情關係。
- 有時一段交往是「從性開啟」或「透過性確立」的。
所以純愛黨會對這部很排斥，但這部作品很好的傳達了這三個概念，有很多人沒Get到，痾，這就跟你想把哥布林殺手當成裏番看卻嫌不夠H一樣荒謬，看不懂不要都說是作者的問題耶（嗆）。
（劇透警告）
以下是大約40％劇透，純愛檔請叉叉離開。
上圖列出了幾個主要角色彼此之間「初始」的戀愛關係，從箭頭與線條看上去好像關係很亂，但最終透過完整劇情其實作者傳達了一個很簡單的故事：
這些男男女女在藉由性愛確立關係後，從性事的不合進一步意識到心靈層面距離的問題，從看似最親密的緊緊相貼這種行為中反而意識到彼此觀念上巨大的差異，以至於最終無法繼續維持這段關係而分開。
同時他們也發現心目中的理想戀愛，其實並沒有當初在暗戀或曖昧階段所勾勒的那般美好，最終意識到真正適合自己的對象，以及心裡真正期望的戀愛關係的模樣。
筆者認為最好的例子就是女主角之一的一橋愛美，身為校花的她好勝心與好奇心極強，原本只是想在錯綜的戀愛關係中獲勝，但最後卻發現只是贏得了心裡一時爽，性事與男主角就是極度不合，而肉體的痛苦也讓她意識到心理層面的問題，漸漸地感覺到再這樣下去關係無法長久，最終與男主角選擇攤牌與分手，算是滿早期止損的。
但與其說是放棄男主角，倒不如說是放棄了自己的好勝心與自尊心（她本來就不是因為真的喜歡男主角而交往），選擇重新尋求一段新的開始，繼續在這條路上前進與成長，並藉著這幾段經歷幫助她釐清自己真正要的是什麼。
同樣的情況也適用在另一個女主角小衣身上，儘管她跟帥金毛學長看似可以有不錯而長久的發展，但極度寫實的問題是他們的身體同樣不合，性事不合的同時也難以開口，就算開了口也通常解決不了，這是極度尷尬卻非常現實的問題，漸漸的她發現自己只有跟死魚眼男主角在一起時，她的身心才是最放鬆最自在的。
最重要的是，《無限接近愛人的朋友》這部漫畫藉由前面提到的概念，側面傳達了一個需要被破除的迷思與正確的性知識，那就是：「大真的不代表好，而是要找到適合自己的。」
筆者覺得這部作品在刻劃角色的這些感觸時表達的很好，甚至很多心理上的側寫是透過性愛場面表達出來的，很生動卻也很細膩。
所以各位真的不要再被部分成人向漫畫的「大莖濕澀」給誤導了，XL不代表就會舒服，不代表就適合你，更別說XXL，XXXL，以此類推。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。