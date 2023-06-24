18禁漫畫的XL迷思與作品推薦：不要再被「大莖濕澀」給誤導了！

文：黑色鬱金香

前言

先簡單討論一下：成人向漫畫到底需不需要正確的性知識作為基礎設定？

假設今天要畫一部漫畫、創作一篇故事，設定主角是人的話，那很多相關設定自然而然都會圍繞著人本的角度去發想，像是需要一日三餐、需要洗澡、有頭髮、血是紅色的。

會去設定髮型、個性、社交、專科工作或親人好友等，這些都是以人為主角時自帶的設定，甚至算不上是常識頂多是常理。

但同樣的常理搬到成人向漫畫，這些設定似乎又越發的模糊，答案沒有百分之百肯定的Yes or No，而是處於一個灰色地帶。

畢竟不管是男性向還是女性向的成人漫畫，時不時能看到一些非常不符合人體工學的性姿勢或角度，甚至跨種族交配，還有更多的是為了開車而開車的荒誕劇情，什麼一言不合就在辦公室還是公園就開起車來，才剛認識沒多久就推倒對方等等。

圖片來源：網路迷因圖 現在人一言不合就開車

但～畢竟這是漫畫，劇情本來就可以天馬行空，只是當內容出現非常明顯錯誤的性知識時，還是會替作者感到惋惜，部分作者沒有具備基礎性知識甚至「錯誤性知識」就提筆上陣，這跟天馬行空的背景設定或為了開車而開車的劇情「完全是兩回事」啊。

你會發現作者在性方面是想按照常理知識去創作來引起共鳴的，然而因本身對性知識與常理的誤解，造成人物的性行為產生突兀的違和感與黑人問號。

對性還懵懂無知的人也許就因此而誤以為那就是常理，或是所謂課本沒教的事，儘管這就像只學了健康教育的小朋友，裝成老司機跟你大談性愛一樣，順便還，即使你不想，也透過作品的呈現方式了解到這個作者可能沒有經驗與相關知識（掩面）。

圖片來源：網路迷因圖

成人向漫畫是為了滿足各位的喜好與妄想，妄想可以天馬行空，但不能沒有常識，正所謂性癖可以冷門，但不可以邪門，至少建立在正確知識上的性才能更讓人感同身受，而不是讓人看到一半啼笑皆非，錯愕無言啊。

每每看到某些漫畫還在畫處女膜是一層像保鮮膜的東西，或是BL漫畫的男男們隨時隨地都在毫無準備的情況下走後門，都啞然失笑。

畢竟現階段在網路發達的環境下，未成年接觸性媒體的管道與機會實在太多了，除了健康教育上那「客氣又官方」的性知識之外，很多人都是從小黃書上學習擴充知識（笑）。

然後不知從何時開始，女性向成人漫畫開始出現一種可怕的迷思，就是宣揚男主角的XL屬性光環，我的老天鵝啊，你以為挑西瓜還是黃瓜，大就是好嗎？

XL迷思

頗受歡迎的女性向漫畫：《XL上司》

圖片來源：XL上司 女性向成人漫畫：《XL上司》

這部還有動畫化可以在網路上找到，慎入有很多廣告。

說真的論畫風、分鏡、劇情流暢度、人物比例等方面這部漫畫其實很優秀，但是真的不是巨根就是好啊，這個迷思也太可怕，而且在這之後越來越多後起之作（不論是BL還是BG）是以男主角的XL為賣點。

同樣很受歡迎的BL漫畫：《巨人族的新娘》

圖片來源：《巨人族的新娘》 BL漫畫：《巨人族的新娘》

抱歉這部根本就是驚悚漫畫吧！即使知道它只是漫畫還是忍不住啞然，這恐怖的XXXXL風氣究竟從哪裡來的！？

圖片來源：網路迷因圖 噎死

給各位科普一下醫學報導：

幾乎所有促進女性高潮的末梢感覺神經，都位於陰道口內約一吋處而已。

勃起時的陰莖往往是未勃起的兩倍大，而女性陰道其實是個扁平的管道，在性興奮時會膨脹將陰莖包覆住，因此陰莖大小其實不是關鍵。

進一步解釋的話，根據泌尿科醫師表示，男性的陰莖粗度比長度更重要，女性陰道有感覺神經分佈的部分，頂多只有7-9公分，所以男性只要勃起後能超過7公分就足夠了，更何況還要考慮到雙方的體型差異（這不用我舉例了吧）。

各位請不要再迷戀不實的數據了。

漫畫推薦：《無限接近愛人的朋友》

好吧，用寫得很難傳達這個常理的思維給大家細品，推薦大家一部成人向漫畫：《無限接近愛人的朋友》（作者：椋藏）。

圖片來源：《無限接近愛人的朋友》 成人向漫畫：《無限接近愛人的朋友》（作者：椋藏）

網路可以找得到漫畫，慎入有廣告。

這部讓純愛黨與感情潔癖黨「詬病」的作品，有不少人看了只覺得貴圈真亂，但筆者倒是覺得作者點出了三個非常寫實的問題：

大部分戀愛關係中不可能把性排除在外，很多時候「性比愛還重要」。 「個性合得來身體不見得合得來」，性愛的部分會影響到感情關係。 有時一段交往是「從性開啟」或「透過性確立」的。

所以純愛黨會對這部很排斥，但這部作品很好的傳達了這三個概念，有很多人沒Get到，痾，這就跟你想把哥布林殺手當成裏番看卻嫌不夠H一樣荒謬，看不懂不要都說是作者的問題耶（嗆）。

（劇透警告）

以下是大約40％劇透，純愛檔請叉叉離開。

圖片來源：作者提供，素材取自《無限接近愛人的朋友》 《無限接近愛人的朋友》人物初始關係圖 （筆者製作）

上圖列出了幾個主要角色彼此之間「初始」的戀愛關係，從箭頭與線條看上去好像關係很亂，但最終透過完整劇情其實作者傳達了一個很簡單的故事：

這些男男女女在藉由性愛確立關係後，從性事的不合進一步意識到心靈層面距離的問題，從看似最親密的緊緊相貼這種行為中反而意識到彼此觀念上巨大的差異，以至於最終無法繼續維持這段關係而分開。 同時他們也發現心目中的理想戀愛，其實並沒有當初在暗戀或曖昧階段所勾勒的那般美好，最終意識到真正適合自己的對象，以及心裡真正期望的戀愛關係的模樣。

筆者認為最好的例子就是女主角之一的一橋愛美，身為校花的她好勝心與好奇心極強，原本只是想在錯綜的戀愛關係中獲勝，但最後卻發現只是贏得了心裡一時爽，性事與男主角就是極度不合，而肉體的痛苦也讓她意識到心理層面的問題，漸漸地感覺到再這樣下去關係無法長久，最終與男主角選擇攤牌與分手，算是滿早期止損的。

但與其說是放棄男主角，倒不如說是放棄了自己的好勝心與自尊心（她本來就不是因為真的喜歡男主角而交往），選擇重新尋求一段新的開始，繼續在這條路上前進與成長，並藉著這幾段經歷幫助她釐清自己真正要的是什麼。

同樣的情況也適用在另一個女主角小衣身上，儘管她跟帥金毛學長看似可以有不錯而長久的發展，但極度寫實的問題是他們的身體同樣不合，性事不合的同時也難以開口，就算開了口也通常解決不了，這是極度尷尬卻非常現實的問題，漸漸的她發現自己只有跟死魚眼男主角在一起時，她的身心才是最放鬆最自在的。

最重要的是，《無限接近愛人的朋友》這部漫畫藉由前面提到的概念，側面傳達了一個需要被破除的迷思與正確的性知識，那就是：「大真的不代表好，而是要找到適合自己的。」

筆者覺得這部作品在刻劃角色的這些感觸時表達的很好，甚至很多心理上的側寫是透過性愛場面表達出來的，很生動卻也很細膩。

所以各位真的不要再被部分成人向漫畫的「大莖濕澀」給誤導了，XL不代表就會舒服，不代表就適合你，更別說XXL，XXXL，以此類推。