《強人時代》：強人治理具有根本上的缺陷，最終會在中國以及其他地方瓦解

文：吉迪恩・拉赫曼（Gideon Rachman）

最終章 強人時代下的拜登

（前略）

土耳其二○二三年的大選面臨同樣威脅，屆時，艾爾多安將在位滿二十年。但是他日漸專制的統治以及經濟治理失敗引來反彈聲浪。如同匈牙利與以色列，土耳其在野黨也組成橫跨政治光譜的聯合政府，致力將這位強人逼退。百分之八十的通膨率加上土耳其貨幣里拉的嚴重貶值，在野黨組成的聯合政府相當有機會贏得國會及總統大選，《金融時報》將這個聯合政府稱為「不可思議的聯盟——由民族主義人士、庫德族、左翼人士、右翼人士、世俗派以及虔誠的保守派組成」。但是如果艾爾多安或是他所屬的正義與發展黨在二○二三年敗選，無法保證這位土耳其強人會心甘情願下台，或是土耳其政府有能力逼退他。

菲律賓的情況則相反，令杜特蒂總統批評者驚訝的是，他並沒有執意修憲讓自己得以在二○二二年五月的競選連任。這位菲律賓強人選擇讓自己的女兒薩拉出馬，但是薩拉選擇競選副總統，搭檔的對象是小馬可仕（Bongbong Marcos），也就是前菲律賓獨裁者馬可仕的兒子。小馬可仕企圖改寫歷史，讓馬可仕獨裁政權被視為穩定繁榮的黃金時期。二○二二年小馬可仕順利當選，菲律賓兩股獨裁勢力融合，令人對菲律賓的民主感到擔憂。

雖然如此，杜特蒂的退位還是顯示並非所有強人領袖都會不計代價地眷戀權力。在某些地方，民主體制也成功約束強人的統治，美國的川普持續面臨法律的阻撓，英國的強森被迫退位。

強森顛簸的經歷與過去十年來全球各地獲得權力的民粹民族主義者雷同，艾爾多安、莫迪、川普、波索納洛、強森與杜特蒂都證明自己會打選戰，但不會治理國家。他們極為擅長吸引粉絲，但是缺乏技術官僚能力以及有效治理的耐心。這些缺陷顯示強人政府或許會走向自我滅亡，因此浮現一個重要的問題：強人治理是否依然在世界崛起，抑或已經開始走下坡？

每當新政治潮流或意識形態出現，大家都不禁認為這股勢力會持續下去。俄羅斯革命後，許多共產黨相信全球資本主義勢必會瓦解。一九三○年代，大家普遍認為全球的自由民主即將畫下句點。冷戰過後，美國學者福山提出著名的「歷史的終結」理論，主張意識形態之爭已告終，自由民主是唯一可行的體制。

事實上，歷史一直以來都是週期性而非線性。政治浪潮有起有落，過去種種先例證明強人政治有一天也會終結，但是強人政治浪潮可能維持長達三十年。

任何歷史階段劃分都帶有人為跡象，但是依然可以觀察出戰後政治分為兩個時期，各自持續了約三十年。一九四五年至一九七五年是所謂的法國黃金三十年，西方各國經歷強勁經濟成長，再加上福利國家的建立以及凱因斯主義的需求管理，這一切都隨著冷戰進行。

到了一九七○年代中期，這個模式在英美遇到瓶頸，英國遇到「停滯性通膨」，美國總統卡特（President Jimmy Carter）也診斷出美國「萎靡不振」。新的時代（批評者常稱為新自由時代）隨著一九七九年英國柴契爾夫人（Margaret Thatcher）當選首相後開啟了，接著是雷根在一九八○年獲選美國總統。回頭來看，當初這也是一股全球轉型浪潮。一九七八年，鄧小平掌權，並且開啟以市場為中心的「改革開放」。一九八○年九月波蘭成立團結工會聯盟後，歐洲的共產集團開始分崩離析，全球化資本主義經濟的基礎開始浮現。

「新自由主義」也持續了約三十年，直到二○○八年金融危機的爆發讓人們失去信心。自此，西方世界表現衰弱，普亭和艾爾多安等強人領袖更積極地挑戰西方權勢與政治準則，接著二○一二年習近平掌權，強人時代正式拉開序幕。

值得注意的是，強人政治與前兩個週期不同，並非始於西方。確實許多西方知識分子過於自滿地認為西方對強人政治風格免疫，而二○一六年川普勝選直截了當地證明他們錯了。同年英國脫歐陣營獲勝，顯示英國同樣陷入對民族主義與民粹主義的懷舊情懷。自由民主在英美的陣地亂了陣腳，強人政治的擁護者則在全球各地開始壯大。

過去兩段戰後政治浪潮上演同樣戲碼：新的意識形態興起，取得進展後招來新的名聲與追隨者，意識形態產生的動能讓其背後的理念得以進一步推廣，然而最後往往因為用力過猛而引發反彈聲浪，社會因此開始找尋新的方向。最好的例子就是雷根時期降稅以及減少繁文縟節的政策，最終導致金融管制過於放鬆，引發二○○八年的金融海嘯。從地緣政治來看，西方菁英過於崇拜全球主義，導致中國快速加入世界經濟，而如今中國的財富與勢力不斷成長，引發了對全球主義的反彈。

如果最新的浪潮也遵循這個模式，強人風格可能即將抵達效仿的階段。二○一六年後，波索納洛、奧班、普亭，甚至納坦雅胡都開始使用川普式的語言和策略：譴責「假新聞」、質疑氣候科學以及抨擊「全球主義者」。

雖然過去的例子顯示強人時代可能維持長達三十年，但有個先決條件：強人若要壯大，必須先證明其所擁護的民粹民族主義能夠成功治國。中國完全理解這點，因此利用新冠疫情來辯稱中國的體系——在習近平思想的帶領下——比西方自由主義更傑出。但是在中國以外的其他強人領袖似乎逐漸難以勝任，川普因為防疫失敗而敗選，巴西的波索納洛、墨西哥的歐布拉多及土耳其的艾爾多安都同時搞砸防疫和國家經濟。