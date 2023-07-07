《強人時代》：強人治理具有根本上的缺陷，最終會在中國以及其他地方瓦解
我們想讓你知道的是
藉由對現實案例的詳實研究、細膩觀察與無數次面對面的親身訪談，《金融時報》獲獎記者吉迪恩・拉赫曼為我們揭示強人領袖所代表的政治文化，以及其對於民主體制、國際秩序和世界和平的嚴重威脅，更為我們展示了許多強人領袖的背景、政治理念和行動，尤其是他們如何利用社交媒體和宣傳機器來控制訊息和影響公眾意見。
文：吉迪恩・拉赫曼（Gideon Rachman）
最終章 強人時代下的拜登
（前略）
土耳其二○二三年的大選面臨同樣威脅，屆時，艾爾多安將在位滿二十年。但是他日漸專制的統治以及經濟治理失敗引來反彈聲浪。如同匈牙利與以色列，土耳其在野黨也組成橫跨政治光譜的聯合政府，致力將這位強人逼退。百分之八十的通膨率加上土耳其貨幣里拉的嚴重貶值，在野黨組成的聯合政府相當有機會贏得國會及總統大選，《金融時報》將這個聯合政府稱為「不可思議的聯盟——由民族主義人士、庫德族、左翼人士、右翼人士、世俗派以及虔誠的保守派組成」。但是如果艾爾多安或是他所屬的正義與發展黨在二○二三年敗選，無法保證這位土耳其強人會心甘情願下台，或是土耳其政府有能力逼退他。
菲律賓的情況則相反，令杜特蒂總統批評者驚訝的是，他並沒有執意修憲讓自己得以在二○二二年五月的競選連任。這位菲律賓強人選擇讓自己的女兒薩拉出馬，但是薩拉選擇競選副總統，搭檔的對象是小馬可仕（Bongbong Marcos），也就是前菲律賓獨裁者馬可仕的兒子。小馬可仕企圖改寫歷史，讓馬可仕獨裁政權被視為穩定繁榮的黃金時期。二○二二年小馬可仕順利當選，菲律賓兩股獨裁勢力融合，令人對菲律賓的民主感到擔憂。
雖然如此，杜特蒂的退位還是顯示並非所有強人領袖都會不計代價地眷戀權力。在某些地方，民主體制也成功約束強人的統治，美國的川普持續面臨法律的阻撓，英國的強森被迫退位。
強森顛簸的經歷與過去十年來全球各地獲得權力的民粹民族主義者雷同，艾爾多安、莫迪、川普、波索納洛、強森與杜特蒂都證明自己會打選戰，但不會治理國家。他們極為擅長吸引粉絲，但是缺乏技術官僚能力以及有效治理的耐心。這些缺陷顯示強人政府或許會走向自我滅亡，因此浮現一個重要的問題：強人治理是否依然在世界崛起，抑或已經開始走下坡？
每當新政治潮流或意識形態出現，大家都不禁認為這股勢力會持續下去。俄羅斯革命後，許多共產黨相信全球資本主義勢必會瓦解。一九三○年代，大家普遍認為全球的自由民主即將畫下句點。冷戰過後，美國學者福山提出著名的「歷史的終結」理論，主張意識形態之爭已告終，自由民主是唯一可行的體制。
事實上，歷史一直以來都是週期性而非線性。政治浪潮有起有落，過去種種先例證明強人政治有一天也會終結，但是強人政治浪潮可能維持長達三十年。
任何歷史階段劃分都帶有人為跡象，但是依然可以觀察出戰後政治分為兩個時期，各自持續了約三十年。一九四五年至一九七五年是所謂的法國黃金三十年，西方各國經歷強勁經濟成長，再加上福利國家的建立以及凱因斯主義的需求管理，這一切都隨著冷戰進行。
到了一九七○年代中期，這個模式在英美遇到瓶頸，英國遇到「停滯性通膨」，美國總統卡特（President Jimmy Carter）也診斷出美國「萎靡不振」。新的時代（批評者常稱為新自由時代）隨著一九七九年英國柴契爾夫人（Margaret Thatcher）當選首相後開啟了，接著是雷根在一九八○年獲選美國總統。回頭來看，當初這也是一股全球轉型浪潮。一九七八年，鄧小平掌權，並且開啟以市場為中心的「改革開放」。一九八○年九月波蘭成立團結工會聯盟後，歐洲的共產集團開始分崩離析，全球化資本主義經濟的基礎開始浮現。
「新自由主義」也持續了約三十年，直到二○○八年金融危機的爆發讓人們失去信心。自此，西方世界表現衰弱，普亭和艾爾多安等強人領袖更積極地挑戰西方權勢與政治準則，接著二○一二年習近平掌權，強人時代正式拉開序幕。
值得注意的是，強人政治與前兩個週期不同，並非始於西方。確實許多西方知識分子過於自滿地認為西方對強人政治風格免疫，而二○一六年川普勝選直截了當地證明他們錯了。同年英國脫歐陣營獲勝，顯示英國同樣陷入對民族主義與民粹主義的懷舊情懷。自由民主在英美的陣地亂了陣腳，強人政治的擁護者則在全球各地開始壯大。
過去兩段戰後政治浪潮上演同樣戲碼：新的意識形態興起，取得進展後招來新的名聲與追隨者，意識形態產生的動能讓其背後的理念得以進一步推廣，然而最後往往因為用力過猛而引發反彈聲浪，社會因此開始找尋新的方向。最好的例子就是雷根時期降稅以及減少繁文縟節的政策，最終導致金融管制過於放鬆，引發二○○八年的金融海嘯。從地緣政治來看，西方菁英過於崇拜全球主義，導致中國快速加入世界經濟，而如今中國的財富與勢力不斷成長，引發了對全球主義的反彈。
如果最新的浪潮也遵循這個模式，強人風格可能即將抵達效仿的階段。二○一六年後，波索納洛、奧班、普亭，甚至納坦雅胡都開始使用川普式的語言和策略：譴責「假新聞」、質疑氣候科學以及抨擊「全球主義者」。
雖然過去的例子顯示強人時代可能維持長達三十年，但有個先決條件：強人若要壯大，必須先證明其所擁護的民粹民族主義能夠成功治國。中國完全理解這點，因此利用新冠疫情來辯稱中國的體系——在習近平思想的帶領下——比西方自由主義更傑出。但是在中國以外的其他強人領袖似乎逐漸難以勝任，川普因為防疫失敗而敗選，巴西的波索納洛、墨西哥的歐布拉多及土耳其的艾爾多安都同時搞砸防疫和國家經濟。
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc