1/3德國男性認為「可以偶爾對女人動手」，是什麼造成仇女思想如此盛行？
我們想讓你知道的是
自封為「仇女者」的美國網紅Andrew Tate在德國居然有眾多擁躉？一項有關男子主義的問卷調查居然得出了令人震驚的結果。對女性的偏見仇視在德國究竟毒害有多深？
文：德國之聲中文網
這大概是近期最令人震驚的新聞之一：不少德國男人認為家庭暴力是「可以接受」的；女人做飯被視為天經地義；在公共場合展示同性戀取向會招致普遍的反感——這就是非政府組織國際培幼會（Plan International）在德國進行的一項最新問卷調查得出的主要結論。
根據調查報告，三分之一的受訪德國男性認為，偶爾對女人動手是可以的。34％的人表示有時會毆打配偶——目的是「讓她們學會尊重」。國際培幼會今（2023）年3月份以「男子氣概的應力場」為題，分別對1000名男性和女性（年齡都在18歲到35歲之間）進行了線上的書面問卷調查。
除了針對女性的暴力之外，受訪者在另一方面的回答也非常令人不安。48％受訪者表示，如果看到男性在公共場合表現出同性戀取向，會感到反感。而被受訪男性視為榜樣的公眾人物，包括億萬富豪馬斯克和自稱「仇女者」的網紅Andrew Tate——後者以有關「女人是最終極的身份象徵」、「男人的生活就是戰爭」等言論而著稱。
國際培幼會的這項調查結果公佈之後，在德國輿論界掀起了軒然大波，同時也引發了激烈的批評。有不少網友在社群網站上對該項調查的代表性表示質疑，因為問卷是在網上填寫的，所以可能受訪者都是偏好上網的目標人群。
還有一些人指出，問卷的提問方式不夠具體。其實所有的質疑都圍繞著一個問題：德國的年輕男人真是這麼想的嗎？
「這樣絕對不行」
在專家看來，這項調查是存在缺陷的。「我很想知道這項調查是如何設計的；還有究竟受訪者是如何作答的，這方面的訊息提供得也不夠透明」，德國聯邦男性論壇（Bundesforum Männer）主席舒爾普（Dag Schölper）在接受《德國之聲》採訪時表示。該組織是一個以現代性別平等為主旨的男性代表非政府組織。
「然而拋開這些缺陷不談：即使我們隨機找來1000個男性問他們，能否想像在特定情況下對配偶動手，而這些人當中居然有三分之一回答是肯定的，他們甚至沒有想過要說：打人是絕對不可以的。」
舒爾普接著指出：「從我們已知的家庭暴力統計數據來看，這樣的心態是客觀存在的，社會上有一部分人就在踐行著這樣的理念。」數字可以佐證他的觀點：根據聯邦刑事局的刑事檔案評估，在2021年德國一共有14.3萬人對配偶或者前任配偶實施過暴力。
在上述案例中，有大約八成都是以女性為受害者，施暴者絕大多數都是男性。這雖然比前一年有略微的回落，但是如果從過去五年的數字變化來看，整體趨勢其實是在上升的。
針對女性的偏見
但即使把目光集中在男子主義和性別偏見這方面，也存在令人不安的發展趨勢。舉個例子：2017年德國聯邦政府反歧視辦公室進行的一項調查顯示，大約40％的受訪者表示對公開表現出同性戀取向的行為感到反感。
在聯合國委託進行的一項「2023年性別社會規範指數」調查中，90％左右的受訪者承認自己對女性懷有偏見。三分之二的人認為女性不適合擔任政治領導者角色。
在這項調查中，四分之一受訪者認為，一個男人打女人是可以接受的行為。調查最後得出的結論是，儘管進行了諸多旨在促進性別平等的運動，但是最新的性別社會規範指數顯示「針對女性的偏見在過去十年並未得到減少」。
鐘擺式波動
然而究竟是什麼造成了大男子主義心態甚至是仇視女性的思想如此盛行？「這方面存在一種鐘擺式的來回波動，很多問卷調查的結果也有所體現」，舒爾普分析人士，「比如現在至少同性戀和酷兒等性少數群體能夠越來越多地被公眾所看到，而不再只是隱藏在封閉的角落裡。但是如果誰看不慣這些的話，就會感覺自己受到了挑戰，甚至是威脅。」
危機也會造成固有性別角色的重新復興——因為人們傾向於通過回歸傳統來尋找安全感。
比如在疫情期間，社會學家觀察到傳統性別角色的回溯：女性承擔了越來越多的家務，家暴案例重新增多。「從全球來看，我們面對的是一個整體上倒退的趨勢，固有的僵化性別角色又重新回潮」，舒爾普總結道。
上面提到的數據令他感到任重而道遠。「我們需要更加廣泛地進行針對少年和成年男性的輔導工作。社區必須採取行動，為男性提供咨詢服務，使其成為公共服務的一部分。這樣在他們遇到問題的時候，就不會去網上找Andrew Tate這樣的人去徵求意見了。」
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：德國男性的「厭女症」有多嚴重？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）