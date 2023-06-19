【黃子佼影片逐字稿1】大小S吸毒、胡瓜、庹宗康、曾國城全被爆，「管你們去死，反正也沒有人管我去死」
我們想讓你知道的是
黃子佼在個人臉書粉專，發布了三支影片（現已遭刪除），承認了metoo指控，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。本文為第一支影片的全文逐字稿。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜等人，而今（19）日，則是踢爆黃子佼。
今日上午5點15分，臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」寫下自己遭受性騷擾的過程，文中提及遭告強吻以及拍裸照，雖然文中並未指名道姓指出是誰，但是文中提及的，「我本想把這件事帶進棺材裡」、「這兩天我不停的看見他以正面的形象頻頻出現」、「他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養」等字句，都讓網友猜測為知名主持人黃子佼。
過沒多久，黃子佼便在個人臉書粉專，發布了三支影片（現已遭刪除），承認了MeToo指控，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。
影片一出，幾乎延燒了全數社群，而以下文字，為黃子佼第一段影片全文逐字稿：
「聽我的聲音就知道我是誰了，我就不露臉了，還丟臉。
其實我一直都在思考要怎麼面對這一切，首先我必須，當然還是道歉，也很抱歉辜負很多人的信任跟期待，在這一波的事件中，我也是坐立難安，心裡很過不去，但我必須講，在過去10年認識耿如的時間，我一直想改變，這些年我應該是做得有到位，生了孩子後，更想努力，可是很多是發生了改變不了，也不能推翻，我做在好，去照顧更多人，我都知道都來不及了。
心裡的疙瘩，只能用不斷付出努力改變去調整，可是我知道，這都很難去掩蓋什麼，不過我想跟大家分享一個，像我這樣一路走來的，甚至是有點病態、變態的養成原因，我沒有要辯解什麼，我只是不斷思考為什麼我會變成這樣。
故事很長，如果各位有興趣聽的話，就努力聽下去。
很多事情一定都有起源，大概10歲的時候，我媽媽就出軌，那時候我很黏她，我有點忘記是姓葉還是性高的男人，開計程車的，我印象最深刻的一次傷痛是，他們帶我出去玩，在飯店直接上床，可想而知，那對我來說有多震驚，我也覺得好像就是這樣。
當然，媽媽跟我爸爸就一定離婚啦，我也曾經在我爸爸的房間搜到A片，很早，然後到國小還沒有什麼大事發生。國中的時候，心裡有點，所謂的變態，我跟很多班上的男同學有一些比較親密的互動，大家都在探索性，我也一度懷疑我是不是喜歡男生，但我也有喜歡女生，很奇妙，也會偷看老師的裙子，跟所有小屁孩都一樣，我也覺得自己有點變態，後來就跟男生少一些互動。
因為哈日，也涉獵A片文化，其中有很多滿變態的東西，然後我就開始試圖學習變態的內容，不管是偷看女生啊等等的，後來進演藝圈，有一段時間沒什麼心思搞這個，但看A片還是難免，打手槍，以前性慾很旺的時候，一天可以打三次，國中生性慾很旺盛。
後來長大了有一些機會，我也做了一些現在覺得很瞎的事，但當時一定充滿快感，我想，現在道歉都來不及了，很多人都會說，他們碰到這個事，在心裡留下很深刻的陰影，永遠忘不了。
其實我也是啊，我也忘不了，這些很奇怪的，我也不覺得是對的，可是當下就是做了，不管是跟同學也好，當然，還有我媽媽加諸給我的，也是一個我永遠忘不了的事情。
最近這一波我也覺得，不知道該怎麼面對，不管是我身邊的還是我看到的，我也覺得，大家一定都很辛苦，可是我也在想，該來的真的都不可能躲得掉，過一天是一天。
那麼，我接下來要講的是，所謂的這類型性騷的陰影，會帶給很多人一輩子的不舒服，直到講出來，講出來大家就開始公審、討論、分享、謾罵，或是真的一定就該罵就罵，那這個陰影會不會消失，還是只是造成更多人的？
過去兩週，很多事情發生之後，有些人走了，或是還在位置上，就翻車了，那問題在於，他們的家人，很無辜承受這一切的一切，我想我也不意外，也就是說，從兩個人的，變成了很多人的，大家的陰影、傷痕，永遠都不會好。
我們小時候受過教育，得饒人處且饒人，得過且過，面對、放下，可是我知道這種深刻的傷痕，很難真的放下處理，但我這幾天一直在想，假設對方改變了呢？假設對方身邊的人也禁不起這些呢？
就像宥勝事件，8年前我不會說，8年後我也不會說，因為我覺得他有小孩，他有可以改變的機會，我們願意給他一條路，當然有人還是不願意，沒有關係，沒問題的。
但我也在想，哪個才是對的，在不同的領域，我們都會犯錯，可能被原諒或原諒人，但心裡沒有過去，午夜夢迴還是會想起，我現在講的不只是metoo，還有別的，職場、言語霸凌、還有我媽媽的，那個畫面我不可能忘記，小時候很多事早就忘了，但這件事情不會忘。
我接下來講的，也是其他在我人生中，帶給我傷痕的人，我也不想要得過且過了，因為我也沒有被原諒，但這過程當然很矛盾，我也在想，那些性侵犯真的坐牢了，很恐怖的，犯法的，他們出來了，各位會把他們的名字貼在網路上，然後讓同事嚇一跳，原來他就是我們隔壁打掃的，要小心他，他進去過，不要給他機會，因為他很恐怖，但更生人不都是在等待機會嗎？
現在這些被爆出來的人，連更生人都比不上，他們沒有去坐牢，但在這社會上，真的是連更生人都比不上，幾乎沒有重來的機會，名氣都很高的，比起那些現在在你身邊的更生人，他們是不是真的沒有機會，更生人我們給他機會，不會公佈名字，可是大家現在就是獵巫，我過不去，也要讓你過不去，你不可能工作了，只能躲起來，比那些殺人放火或是性侵的更生人還要慘。
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