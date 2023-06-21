【小笠原欣幸觀點】何為「台灣獨立」？看似熟悉實則模糊的關鍵詞

文：小笠原欣幸

譯：張進逸

「台灣獨立」這個詞彙，常見於日本媒體報導之中。然而，對於這個詞彚的具體涵義、所需的法理程序，以及實現的可能性究竟有多高，許多日本人或許對此僅有表面的理解，而對其背後深層的脈絡並不清楚。

在原本的定義中，「台灣獨立」指的是解體中華民國框架，建立新的「台灣共和國」或「台灣國」。而被稱為「獨派」的人，則是主張這種獨立建國的理念。

這個詞彙不僅對理解台灣局勢極為重要，也攸關著台海危機問題。若僅有模糊的認知，則很可能會誤讀台灣局勢。

台灣的兩大黨所持的立場又是如何呢？國民黨反對台灣獨立；民進黨雖在1991年的黨綱中主張建立台灣共和國，但在1999年的全代會決議（台灣前途決議文）中，立場轉變為維持現狀，目前則是實質「凍結」了台灣獨立的主張。然而，仍有如台灣基進等小黨及部分政治團體高舉台獨立場。

台灣獨立的必要程序

雖然在日本的討論中，常有「要是台灣宣布獨立」之類的假設，但這其實是與現實情況脫節的假設。「獨立宣言」這類的話題其實源於1990年代台灣剛實現民主化時的討論，現今的台灣已經必須依法而治。即使台灣的總統或政府單方面宣布獨立，由於無法找到任何法理依據，不會讓事情有所改變。這樣的行徑更像是顛覆政體，只會引發社會動盪。

說到底，民進黨自己也主張若要改變台灣的現狀，必須要透過公投程序。

那麼要如何實現台灣獨立呢？首要之務是制定新的憲法。為了達此目的，必須修改現行的中華民國憲法。修憲的門檻是：立法院必須要有四分之三的立法委員出席，並得到出席人數四分之三的立法委員贊成才能成案，最後在公民複決中取得全體選民過半數的同意才算通過。

換言之，只要在立法院中有四分之一的立委反對，就能擋下修憲案。在公民複決中，假設投票率為75%，只要有25%的選民抵制，修憲案就無法通過。這種修憲門檻與日本國憲法相當，甚至更為嚴苛。

雖然日本媒體幾乎沒有報導，不過值得一提的是，去年11月的地方選舉中，就曾進行修憲案的公民複決。這次修憲案的主要內容是將選舉權和被選舉權的年齡限制分別由20歲和23歲降低到18歲。最終贊成票僅有563萬票，遠未達到全體選民過半數的門檻（962萬票）而遭到否決。

儘管國民黨在表面上贊成這項修憲，但實際上卻因擔憂讓民進黨得利，而採取了消極態度。只要國民黨持消極態度，就足以讓修憲案被否決。

台灣獨立有可能實現嗎？

即使對於降低選舉權年齡這種技術性議題，修憲也未能通過。若將此提升至獨立建國層級的修憲案，不僅國民黨會全力反對，在台灣多數民意是支持維持現狀下，公民複決也不可能會通過。因此可以斷定，在國內政治上台灣獨立是不可能實現的。

讓我們假設一下，若能克服這項高門檻，成功建立台灣共和國又將會如何。由於日本與美國政府仍將堅守「一中政策」，因此不會給予外交承認。且中國勢必投下反對票，也將無法加入聯合國。

美國的國家利益在於確保台灣這個政治實體不受中國統治，但並不願為了讓台灣能自稱為台灣共和國而與中國對抗，日本對此的立場也是如此。即使台灣成功建國，若未能獲得外交承認，實質上仍與現狀無異。

更加嚴峻的是，中國一定會採取武力行動。從中國的角度來看，若台灣根據新憲法建立獨立國家，即所謂的「法理台獨」，等同於中國被奪走台灣這塊領土。雖然使用何種程度的武力將取決於當時情況，但動用武力是中國共產黨的既定政策，這在中國於2005年所制定的「反國家分裂法」中有明文規定。

現實是，這種形式的台灣獨立即使能夠實現，也不會帶來任何實質好處，反倒可能失去現有的自由民主獨立國家體制。台灣的多數民眾及民進黨的政治人物都深知這點，因此他們支持維持現狀。無論從國內政治或國際政治的角度來看，實現傳統意義上的台灣獨立可能性微乎其微。

Photo Credit: 中央社

台灣獨立成為關注點的原因

那麼，獨立議題為何仍然持續受到關注呢？

儘管民進黨已經將凍結獨立議題作為黨的方針，但民進黨內的政治人物以及其深綠支持者都懷有獨立的理念，這也是該黨的核心價值。因此，民進黨既不會否定獨立的可能性，也不樂見他人否定。這與戰後日本的保守派政治人物未否定修憲可能性的情況十分相似。因此，台灣獨立仍然作為一種理念未曾消失。

國民黨則擔憂台灣走向獨立。如果中華民國消失，台灣共和國成立，國民黨將失去他們的立足之地。國民黨雖然明瞭台灣不可能獨立，但他們為了制衡民進黨並提高其支持者的危機意識，經常批評「民進黨想搞台獨」。這些批評透過台灣媒體報導，連日本也有所耳聞。

中國同樣擔憂台灣走向獨立。儘管中國對台專家也清楚獨立建國不可能實現，但對中國共產黨來說，民進黨依舊被視為阻礙統一的敵對勢力。由於強烈的不信任感，使他們認為「民進黨不斷在背地裡搞台獨陰謀」。

然而，中國並未明確台獨的定義，從而使其可以根據需求彈性解釋何謂台獨。就連堅持中華民國為主權獨立國家的立場都被認定為台獨。中國共產黨並不樂見中華民國的民主化，對於台灣認同意識的擴張也有所不滿。將民進黨歸類為分離獨立的勢力並將其逼入絕境，屬於中國共產黨統一戰略的一環。

蔡英文和賴清德遵循維持現狀路線

獨派為何堅持主張獨立建國？源於將過去的中華民國，包括二二八事件、白色恐怖、戒嚴法、一黨專政等舉措視為壓制台灣人的體制，他們認為除了推翻這種體制外，無法看到其它的出路。在那樣的背景下，本省人對於外省人的掌權有著極深的憤恨。