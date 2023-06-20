新北幼兒園餵藥案：「亂餵藥」犯什麼罪？會面臨什麼刑責？
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新北餵藥案持續延燒，讓許多家長擔心家中孩子是否也遭餵「彩虹藥水」。事實上過去媒體就曾報導，有長輩送去療養院而遭餵安眠藥或鎮定劑等藥物的案例。究竟這些機構為了管理方便而餵食藥物會觸犯什麼法呢？刑責又有多重？
新北市某私立幼兒園近期爆發疑似餵食孩童安眠藥事件，部分幼童血液驗出有管制藥物「巴比妥」成分，該幼兒園3位家長起初發現小孩行為舉止反常，小孩說在校被餵彩虹藥水，家長就讓孩子檢驗體內藥物反應，然後就驗出具有安眠藥成分的苯重氮基鹼以及巴比妥，幼兒園回應，彩虹藥水是感冒藥。
餵他人吃藥屢見不鮮，亂餵藥犯了什麼罪？
過去媒體曾報導將家中的長輩送去療養院，但去探望時卻整日見他昏昏欲睡、全身無力，後來經查才發現療養院為了方便照顧及管理長輩，會在飯後餵食長輩安眠藥或是鎮定劑等藥物。
這次新北市幼兒園餵藥事件，部分媒體也報導，受害孩曾子透露，上課如果不乖老師就會帶去喝「彩虹藥水」，如果不願飲用，還會被老師關在廁所內。究竟這種幼兒園、療養院為了方便管理，餵食他人吃鎮定劑、安眠藥等行為可能會觸犯什麼法律？
《毒品危害防制條例》第6條第3項
此次幼兒園餵藥案件被驗出的藥物巴比妥為巴比妥酸鹽類（Barbiturates）藥物的俗稱，是一種中樞神經抑制劑，早期用於質治療焦慮和失眠，依《管制藥品管理條例》及《毒品危害防制條例》列爲第三級管制藥品與第三級毒品。
巴比妥類藥物為早期青少年濫用藥物之一，俗稱「紅中」、「青發」。
根據《毒品危害防制條例》第6條第3項規定，以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。
倘若老師是以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法「誘騙」甚至表明不吃藥就會被「關廁所」等狀況讓幼兒吃下巴比妥這類的第三級毒品，就有可能觸犯此法。
《醫師法》第28條第1項
家屬將家中長輩或是需要照顧的親屬送到療養院照顧，若他們需要服用藥物，這些照護人員如果沒有醫護資格，是否可以餵食藥物？餵食藥物屬於醫療行為的一種嗎？
法律上並沒有特別明訂何謂「醫療行為」，但根據行政院衛生署（現為衛生福利部）民國81年8月11日衛署醫字第8156514號函釋指出：
「按醫療行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷之結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。」
因此，餵食藥物也屬醫療行為的一種，若未取得本人或家屬同意擅自對他人餵食藥物，根據《醫師法》第28條第1項所規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。
小孩不乖就餵他吃藥，涉及妨礙幼童的發展
幼兒園若真是因為方便管理幼童，避免他們吵鬧而餵食第三級毒品巴比妥，很有可能也會觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項：
對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。
據媒體報導，此次幼兒園餵藥案，有8位幼童尿液被驗出含巴比妥，其中濃度在1.0至1.5之間共有6人，另一人尿液中含巴比妥濃度較高，達到1.5至2.08微克，還有一名幼童尿液中含巴比妥濃度較高，含有3.0至3.5微克。
毒物科醫師楊振昌也分析，只要「巴比妥」在血液中的濃度，超過40微克就算過量，需要停藥或換藥；大於60微克更有中毒風險，嚴重的話需要插管、洗腎。
根據網路資料顯示，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）長期使用會產生依賴性及嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。
倘若被餵食藥物的孩童因此出現上述等情況，極有可能觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項。
目前幼兒園餵藥案件尚在偵查階段，案件狀況也未完全明朗，法操會持續關注此次案件發展，另外也提醒家中若有幼童或長輩在幼兒園、療養院，需要更關注他們的用藥狀況，避免類似情事再度發生。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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