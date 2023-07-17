被便衣警察當成逃逸外勞誤抓，彰化少年受傷縫17針，派出所長記過調職、員警申誡處分
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相關團體指出，長年來因移民官員人力不足，現行查緝非法移工的政策，是以警察與移民相關單位的人員混合執行，但這種做法忽略了《警察職權行使法》本身並不適用於移民調查。
日前彰化縣埔鹽鄉就有3名員警著便衣開車行駛於路上，結果誤認一名騎著腳踏車的17歲高職生為非法移工，企圖抓捕少年。結果少年以為是遇到綁匪奮力抵抗試圖脫逃，雙方發生拉扯衝突時，少年不慎撞上一台耕耘機導致頭破血流，送醫縫了17針。發現是誤會一場後，各界再度對於警察執法提出質疑，而相關的3名員警目前都遭到懲處，其中派出所長則被記過調職。
警察工作權益推動協會指出，此事件除了對移工的歧視性政策由上到下的結構問題外，還有查緝非法移工的人力不足，警察缺乏適用的相關法規之外，一直以來為基層詬病的「績效」問題，也導致警察在執法時為了滿足績效需求，承受極大壓力而造成執法過當的風險提高，這些都是需要檢討的結構性問題。
案發經過為何？
少年利用暑假到親戚家幫忙務農，每天都要秧苗場工作，早上7時出門，一直到傍晚工作結束才會騎腳踏車返家，7月初時某天，工作途中經過一台車，車輛後門一開，就有3個陌生人下車，並且靠近他要拉他，他以為是綁架，立刻奮力抵抗並試圖脫逃，引起雙方互相拉扯。
根據監視器畫面，3位員警分別使用勒頸、拉腳及擒抱等方式，試圖制服少年，過程中少年臉部撞上一台耕耘機，導致臉部受傷流血。從顴骨到左耳有一道較深的傷口，送醫治療後總共縫了17針。
律師批評：違法執勤
事情曝光後，引發各界熱議，律師呂秋遠就表示，警方承認，在值勤過程中，沒帶密錄器、不穿制服，也沒有出示任何的警察證件，值勤的時候有疏失。可是，這不是疏失的問題，而是違法的問題。根據警察職權行使法第4條的規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」
呂秋遠強調，警察依法值勤是最基本的要求。更別說這名少年，只因為警方的外貌歧視，認定他是所謂的「非法外籍勞工」，質疑除了違法執勤還涉及種族歧視，在過程中怎麼可能沒有機會讓警方出示證件、表示身份、說明理由；現在警員至少涉嫌妨害自由、傷害罪等。
警工推：歧視政策、績效壓力和人力不足等結構性問題
警察工作權益推動協會表示，發生此事件，主要是因為警界長久以來，就有由上至下的對移工的歧視性政策，對逃逸外勞有差別性的對待，而彰化縣警察局「加強查緝非法移工專案」就是這樣的歧視性警察政策。
警察工作權益推動協會指出，長年來因移民官員人力不足，現行查緝非法移工的政策，是以警察與移民相關單位的人員混合執行，但這種做法忽略了《警察職權行使法》本身並不適用於移民調查。《警察職權行使法》中所規定的盤查，主要針對「顯然即將或疑似正在犯罪或造成社會具體危害」的狀況，與移民調查之核心在於「資格與身分查對」並不相同，我國政府對於立法以及基層執法問題得過且過，執法標準混亂，造成執法過當風險、警察機關包攬他機關工作等問題。
根據他們今年7月展開的「績效制度與警察勞動狀況問卷」，就可以看到，彰化縣警察人員反應，「查緝逃逸移工」為不合理工作比例最高，所以這個事件也不能單純以個案執法問題看待。另外警察工作權益推動協會也提到，績效壓力狀況未有降低，仍陸續發生斬手專案績效衍生偽造文書、為績效追車殉職、為毒品績效而衍生職場霸凌與黑吃黑等事件，以及各類疑與績效要求有關之執法過當事件，這是整個制度應該要檢討的地方。
3警察遭懲處，所長記過調職
原溪湖分局自請處分記所長申誡一支，經縣警局重新評議，帶隊的葉姓所長從重記過處分，並調離非主管職務，局長及當天執行勤務的2名員警分別各予以申誡處分，強調會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜。
《中國時報》報導，彰化縣警察局督察長謝錫釗今表示，本月4日溪湖警分局埔鹽分駐所員警，因盤查意外造成民眾傷害案件，經評議當天員警穿著便服未出示證件依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，當天帶隊的所長葉忠木記小過一支，並調整為非主管職務。
另外當天一同執行勤務的2名員警各予以申誡處分，溪湖警分局長黃壬鍵因督導不周申誡處分，並向家屬慰問及致意，後續會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜，有關員警執行職務疏失造成民眾傷害，將移請彰化地方檢察署依法偵辦，後續會依偵審結果追究相關人員行政責任。
《風傳媒》報導，少年家屬表示，少年受到非常大的驚嚇，至今睡覺都會發抖，但沒有怪罪警方的意思，反而說警察工作很辛苦，擔心3名員警因此被開除。對此，溪湖警分局澄清，當下並非抓錯人，而是執行盤查，造成少年受傷已經進行關懷並和解。
另外此事有前因後果，地方民眾只看到後面抓人，並未見到前面引起員警注意的情節，對當事雙方都不公平，全案已進入調查，希望社會大眾給予空間及時間讓此事得到圓滿處理。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。