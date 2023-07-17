被便衣警察當成逃逸外勞誤抓，彰化少年受傷縫17針，派出所長記過調職、員警申誡處分

日前彰化縣埔鹽鄉就有3名員警著便衣開車行駛於路上，結果誤認一名騎著腳踏車的17歲高職生為非法移工，企圖抓捕少年。結果少年以為是遇到綁匪奮力抵抗試圖脫逃，雙方發生拉扯衝突時，少年不慎撞上一台耕耘機導致頭破血流，送醫縫了17針。發現是誤會一場後，各界再度對於警察執法提出質疑，而相關的3名員警目前都遭到懲處，其中派出所長則被記過調職。

警察工作權益推動協會指出，此事件除了對移工的歧視性政策由上到下的結構問題外，還有查緝非法移工的人力不足，警察缺乏適用的相關法規之外，一直以來為基層詬病的「績效」問題，也導致警察在執法時為了滿足績效需求，承受極大壓力而造成執法過當的風險提高，這些都是需要檢討的結構性問題。

案發經過為何？

少年利用暑假到親戚家幫忙務農，每天都要秧苗場工作，早上7時出門，一直到傍晚工作結束才會騎腳踏車返家，7月初時某天，工作途中經過一台車，車輛後門一開，就有3個陌生人下車，並且靠近他要拉他，他以為是綁架，立刻奮力抵抗並試圖脫逃，引起雙方互相拉扯。

根據監視器畫面，3位員警分別使用勒頸、拉腳及擒抱等方式，試圖制服少年，過程中少年臉部撞上一台耕耘機，導致臉部受傷流血。從顴骨到左耳有一道較深的傷口，送醫治療後總共縫了17針。

律師批評：違法執勤

事情曝光後，引發各界熱議，律師呂秋遠就表示，警方承認，在值勤過程中，沒帶密錄器、不穿制服，也沒有出示任何的警察證件，值勤的時候有疏失。可是，這不是疏失的問題，而是違法的問題。根據警察職權行使法第4條的規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」

呂秋遠強調，警察依法值勤是最基本的要求。更別說這名少年，只因為警方的外貌歧視，認定他是所謂的「非法外籍勞工」，質疑除了違法執勤還涉及種族歧視，在過程中怎麼可能沒有機會讓警方出示證件、表示身份、說明理由；現在警員至少涉嫌妨害自由、傷害罪等。

警工推：歧視政策、績效壓力和人力不足等結構性問題

警察工作權益推動協會表示，發生此事件，主要是因為警界長久以來，就有由上至下的對移工的歧視性政策，對逃逸外勞有差別性的對待，而彰化縣警察局「加強查緝非法移工專案」就是這樣的歧視性警察政策。

警察工作權益推動協會指出，長年來因移民官員人力不足，現行查緝非法移工的政策，是以警察與移民相關單位的人員混合執行，但這種做法忽略了《警察職權行使法》本身並不適用於移民調查。《警察職權行使法》中所規定的盤查，主要針對「顯然即將或疑似正在犯罪或造成社會具體危害」的狀況，與移民調查之核心在於「資格與身分查對」並不相同，我國政府對於立法以及基層執法問題得過且過，執法標準混亂，造成執法過當風險、警察機關包攬他機關工作等問題。

根據他們今年7月展開的「績效制度與警察勞動狀況問卷」，就可以看到，彰化縣警察人員反應，「查緝逃逸移工」為不合理工作比例最高，所以這個事件也不能單純以個案執法問題看待。另外警察工作權益推動協會也提到，績效壓力狀況未有降低，仍陸續發生斬手專案績效衍生偽造文書、為績效追車殉職、為毒品績效而衍生職場霸凌與黑吃黑等事件，以及各類疑與績效要求有關之執法過當事件，這是整個制度應該要檢討的地方。

3警察遭懲處，所長記過調職

原溪湖分局自請處分記所長申誡一支，經縣警局重新評議，帶隊的葉姓所長從重記過處分，並調離非主管職務，局長及當天執行勤務的2名員警分別各予以申誡處分，強調會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜。

《中國時報》報導，彰化縣警察局督察長謝錫釗今表示，本月4日溪湖警分局埔鹽分駐所員警，因盤查意外造成民眾傷害案件，經評議當天員警穿著便服未出示證件依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，當天帶隊的所長葉忠木記小過一支，並調整為非主管職務。

另外當天一同執行勤務的2名員警各予以申誡處分，溪湖警分局長黃壬鍵因督導不周申誡處分，並向家屬慰問及致意，後續會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜，有關員警執行職務疏失造成民眾傷害，將移請彰化地方檢察署依法偵辦，後續會依偵審結果追究相關人員行政責任。

《風傳媒》報導，少年家屬表示，少年受到非常大的驚嚇，至今睡覺都會發抖，但沒有怪罪警方的意思，反而說警察工作很辛苦，擔心3名員警因此被開除。對此，溪湖警分局澄清，當下並非抓錯人，而是執行盤查，造成少年受傷已經進行關懷並和解。

另外此事有前因後果，地方民眾只看到後面抓人，並未見到前面引起員警注意的情節，對當事雙方都不公平，全案已進入調查，希望社會大眾給予空間及時間讓此事得到圓滿處理。

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