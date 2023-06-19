2023/06/19,
政治

中東歐直飛再+1？波蘭外委會副主席晉見總統蔡英文，呼籲台灣與波蘭建立直飛航線

中東歐直飛再+1？波蘭外委會副主席晉見總統蔡英文，呼籲台灣與波蘭建立直飛航線
總統蔡英文（右）19日接見波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（左）訪團。Photo Credit: 總統府

我們想讓你知道的是

台灣於今年7月開通台北與中東歐的捷克布拉格直飛航線，將由華航自7月18日起以A350客機直飛，每週提供2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。目前正在台灣訪問的波蘭眾議院代表團團長今（19）日晉見總統蔡英文時，也呼籲台灣與波蘭建立直航，以促進雙邊聯繫。

台灣將於今年7月開通台北與捷克布拉格的直飛航線，而目前正在台灣訪問的波蘭眾議院代表團團長今（19）日晉見總統蔡英文時，也呼籲台灣與波蘭建立直航，以促進雙邊聯繫。

波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）應我國外交部邀請，率國會議員一行共10人於本月18日至22日訪問台灣，訪團成員涵蓋波蘭眾議院主要政黨的重量級議員，包括「波台國會小組」2位副主席卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）與沈妮珣（Joanna Senyszyn），均為我國重要友人。

代表團今日上午於總統府晉見總統蔡英文。芭菟煦致詞時表示，台灣與波蘭關係良好，波蘭位處東中歐地區，在經濟方面的潛力非常大，未來若能建立台波之間直航的連結，相信會是非常好的機會，也有助於深化雙方關係。

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Photo Credit: 總統府
總統蔡英文（右）19日在總統府接見波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（左）訪團。

台灣於今年7月開通台北與中東歐的捷克布拉格直飛航線，將由華航自7月18日起以A350客機直飛，每週提供2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。

針對經濟議題，芭菟煦表示，波蘭對台灣的半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或是人才培訓等方面有所交流。除此之外，波蘭的氫能也是非常值得拓展合作的領域，波蘭的氫能是歐洲氫能產量第3大國，相當具有潛力。

芭菟煦也希望雙方能加強在農業和教育方面的合作，她說波蘭有大量來自台灣的留學生，這是非常好的情況，期盼未來也能持續發展台波教育間的合作，進一步提升兩國的關係。芭菟煦也感謝台灣對烏克蘭難民提供許多援助與支持，並對俄羅斯實施制裁。

蔡英文則感謝過去在全球疫苗短缺的時候，波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，這樣珍貴的友誼，讓台灣人民都深受感動；蔡英文也指出，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在訪問美國期間，曾公開支持台海的和平穩定，她代表所有台灣人民感謝波蘭對台灣的重視和友誼。

波蘭總理莫拉維茨基今年4月在華盛頓大西洋理事會智庫發表演說時表示，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中失敗，中國可能會在不久後決定入侵台灣，這番言論遭到中國駐波蘭大使館抗議，而波蘭國內安全局發言人薩林（Stanislaw Zaryn）表示，中國正試圖迫使波蘭「在台灣問題上與中國立場一致」。

蔡英文表示，訪團此次來訪，將參訪新竹科學園區，相信對於拓展雙方在科技方面的合作，會有很大的幫助。她也承諾，未來台灣會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。

訪團成員尚包括波蘭眾議院議員卡斯彼協克、沈妮珣、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）以及沃爾華斯（Robert Warwas）等，由外交部次長李淳陪同前往總統府，總統府秘書長林佳龍也在座。

俄烏戰爭爆發後，北京當局對俄羅斯的曖昧態度讓中國在中東歐國家間形象受挫，前中國駐捷克和羅馬尼亞大使霍玉珍去年前往中東歐8個主要國家時，最後一站拜訪波蘭，但波蘭外交部拒絕會見霍玉珍。波蘭官員告訴《南華早報》報導，華沙正透過烏克蘭戰事觀察與北京的關係。

波蘭也是參與中國—中東歐國家合作機制中「16+1」的國家之一，與其鄰國一樣，波蘭對中國方面未兌現的承諾感到厭倦。

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核稿編輯：翁世航


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