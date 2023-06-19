中東歐直飛再+1？波蘭外委會副主席晉見總統蔡英文，呼籲台灣與波蘭建立直飛航線
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台灣於今年7月開通台北與中東歐的捷克布拉格直飛航線，將由華航自7月18日起以A350客機直飛，每週提供2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。目前正在台灣訪問的波蘭眾議院代表團團長今（19）日晉見總統蔡英文時，也呼籲台灣與波蘭建立直航，以促進雙邊聯繫。
台灣將於今年7月開通台北與捷克布拉格的直飛航線，而目前正在台灣訪問的波蘭眾議院代表團團長今（19）日晉見總統蔡英文時，也呼籲台灣與波蘭建立直航，以促進雙邊聯繫。
波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）應我國外交部邀請，率國會議員一行共10人於本月18日至22日訪問台灣，訪團成員涵蓋波蘭眾議院主要政黨的重量級議員，包括「波台國會小組」2位副主席卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）與沈妮珣（Joanna Senyszyn），均為我國重要友人。
代表團今日上午於總統府晉見總統蔡英文。芭菟煦致詞時表示，台灣與波蘭關係良好，波蘭位處東中歐地區，在經濟方面的潛力非常大，未來若能建立台波之間直航的連結，相信會是非常好的機會，也有助於深化雙方關係。
台灣於今年7月開通台北與中東歐的捷克布拉格直飛航線，將由華航自7月18日起以A350客機直飛，每週提供2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。
針對經濟議題，芭菟煦表示，波蘭對台灣的半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或是人才培訓等方面有所交流。除此之外，波蘭的氫能也是非常值得拓展合作的領域，波蘭的氫能是歐洲氫能產量第3大國，相當具有潛力。
芭菟煦也希望雙方能加強在農業和教育方面的合作，她說波蘭有大量來自台灣的留學生，這是非常好的情況，期盼未來也能持續發展台波教育間的合作，進一步提升兩國的關係。芭菟煦也感謝台灣對烏克蘭難民提供許多援助與支持，並對俄羅斯實施制裁。
蔡英文則感謝過去在全球疫苗短缺的時候，波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，這樣珍貴的友誼，讓台灣人民都深受感動；蔡英文也指出，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在訪問美國期間，曾公開支持台海的和平穩定，她代表所有台灣人民感謝波蘭對台灣的重視和友誼。
波蘭總理莫拉維茨基今年4月在華盛頓大西洋理事會智庫發表演說時表示，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中失敗，中國可能會在不久後決定入侵台灣，這番言論遭到中國駐波蘭大使館抗議，而波蘭國內安全局發言人薩林（Stanislaw Zaryn）表示，中國正試圖迫使波蘭「在台灣問題上與中國立場一致」。
蔡英文表示，訪團此次來訪，將參訪新竹科學園區，相信對於拓展雙方在科技方面的合作，會有很大的幫助。她也承諾，未來台灣會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。
訪團成員尚包括波蘭眾議院議員卡斯彼協克、沈妮珣、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）以及沃爾華斯（Robert Warwas）等，由外交部次長李淳陪同前往總統府，總統府秘書長林佳龍也在座。
俄烏戰爭爆發後，北京當局對俄羅斯的曖昧態度讓中國在中東歐國家間形象受挫，前中國駐捷克和羅馬尼亞大使霍玉珍去年前往中東歐8個主要國家時，最後一站拜訪波蘭，但波蘭外交部拒絕會見霍玉珍。波蘭官員告訴《南華早報》報導，華沙正透過烏克蘭戰事觀察與北京的關係。
波蘭也是參與中國—中東歐國家合作機制中「16+1」的國家之一，與其鄰國一樣，波蘭對中國方面未兌現的承諾感到厭倦。
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核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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