中東歐直飛再+1？波蘭外委會副主席晉見總統蔡英文，呼籲台灣與波蘭建立直飛航線

台灣將於今年7月開通台北與捷克布拉格的直飛航線，而目前正在台灣訪問的波蘭眾議院代表團團長今（19）日晉見總統蔡英文時，也呼籲台灣與波蘭建立直航，以促進雙邊聯繫。

波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）應我國外交部邀請，率國會議員一行共10人於本月18日至22日訪問台灣，訪團成員涵蓋波蘭眾議院主要政黨的重量級議員，包括「波台國會小組」2位副主席卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）與沈妮珣（Joanna Senyszyn），均為我國重要友人。

代表團今日上午於總統府晉見總統蔡英文。芭菟煦致詞時表示，台灣與波蘭關係良好，波蘭位處東中歐地區，在經濟方面的潛力非常大，未來若能建立台波之間直航的連結，相信會是非常好的機會，也有助於深化雙方關係。

Photo Credit: 總統府 總統蔡英文（右）19日在總統府接見波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（左）訪團。

台灣於今年7月開通台北與中東歐的捷克布拉格直飛航線，將由華航自7月18日起以A350客機直飛，每週提供2個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。

針對經濟議題，芭菟煦表示，波蘭對台灣的半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或是人才培訓等方面有所交流。除此之外，波蘭的氫能也是非常值得拓展合作的領域，波蘭的氫能是歐洲氫能產量第3大國，相當具有潛力。

芭菟煦也希望雙方能加強在農業和教育方面的合作，她說波蘭有大量來自台灣的留學生，這是非常好的情況，期盼未來也能持續發展台波教育間的合作，進一步提升兩國的關係。芭菟煦也感謝台灣對烏克蘭難民提供許多援助與支持，並對俄羅斯實施制裁。

蔡英文則感謝過去在全球疫苗短缺的時候，波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，這樣珍貴的友誼，讓台灣人民都深受感動；蔡英文也指出，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在訪問美國期間，曾公開支持台海的和平穩定，她代表所有台灣人民感謝波蘭對台灣的重視和友誼。

波蘭總理莫拉維茨基今年4月在華盛頓大西洋理事會智庫發表演說時表示，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中失敗，中國可能會在不久後決定入侵台灣，這番言論遭到中國駐波蘭大使館抗議，而波蘭國內安全局發言人薩林（Stanislaw Zaryn）表示，中國正試圖迫使波蘭「在台灣問題上與中國立場一致」。

Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said during a speech on Thursday at the Atlantic Council think tank in Washington, D.C., that if Ukraine is defeated in its war with Russia, China may decide to invade Taiwan shortly after.

https://t.co/JIp0tN85eC — Evita Siu 🇨🇦 🇺🇦 🌻 (@EvaSiu21) April 20, 2023

蔡英文表示，訪團此次來訪，將參訪新竹科學園區，相信對於拓展雙方在科技方面的合作，會有很大的幫助。她也承諾，未來台灣會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。

訪團成員尚包括波蘭眾議院議員卡斯彼協克、沈妮珣、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）以及沃爾華斯（Robert Warwas）等，由外交部次長李淳陪同前往總統府，總統府秘書長林佳龍也在座。

俄烏戰爭爆發後，北京當局對俄羅斯的曖昧態度讓中國在中東歐國家間形象受挫，前中國駐捷克和羅馬尼亞大使霍玉珍去年前往中東歐8個主要國家時，最後一站拜訪波蘭，但波蘭外交部拒絕會見霍玉珍。波蘭官員告訴《南華早報》報導，華沙正透過烏克蘭戰事觀察與北京的關係。

波蘭也是參與中國—中東歐國家合作機制中「16+1」的國家之一，與其鄰國一樣，波蘭對中國方面未兌現的承諾感到厭倦。

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核稿編輯：翁世航