AI繪圖工具Recraft.ai：圖示、插畫版本的Midjourney，還可免費商用

如果你之前常常要花許多時間在免費圖庫搜尋和挑選適合的圖示或插圖，又或者經常苦惱於要如何修改、製作一個符合自己需要內容的ICON或LOGO，那麼，今天這篇文章要介紹的這款AI繪圖工具，提供我們一個快速、自動、有效的解決方法。

這款工具是「Recraft.ai」，他可以讓我們隨心所欲地利用AI自動生成向量插圖、 ICON圖示、3D圖標，而且還能利用AI編輯修改既有圖示，並且，「目前」它還是一個免費使用的工具。

可以說這是一個ICON圖示、插畫版本的「 Midjourney 」，而且還可免費使用。

圖片來源：作者提供

不同於傳統的免費圖庫或圖像繪製工具，「Recraft.ai」的主要特色是利用AI繪圖自動生成內容。

我們只需要輸入想要的圖示提示語描述，它就能夠生成多種版本的圖片供我選擇。這個過程我們完全無需具有任何的繪圖技巧或經驗。

就算我對某一部分的生成結果不滿意，也可以選擇單獨框選該部分，讓AI重新生成這一部分的內容，直到創造出一個我滿意的圖示。

「Recraft.ai」的用途相當廣泛，而且它還註明自己生成的圖片是可以商用的：

當網站設計師需要大量的圖示來裝飾網站，可以利用它快速生成像是購物車、用戶頭像這樣的圖示。

當行銷人員需要獨特插圖來製作吸引人的廣告，可以利用它快速生成像是快樂家庭、優雅的貓等等不同內容的圖示。

當老師、報告者希望有生動的圖片來豐富簡報內容，可以利用它快速生成精準的課程內容圖像。

當內容創作者需要幫文章、貼文多增加一些示意圖，可以利用它自動生成符合內容的全新插圖。

更棒的是，「Recraft.ai」生成的ICON圖示或插圖，都可以下載成可放大的向量圖檔！無論用在網站、文章、印刷皆可。

接下來這篇文章，就讓我們開始進入Recraft.ai的使用教學，看看它如何幫我用AI生成簡報中可以使用的「第二大腦」ICON圖示與插圖，並且如何利用AI還可以進一步修改。

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首先，來到「Recraft.ai」，先註冊一個免費帳號。

接著進入「Recraft.ai」的畫板，我們可以在左方輸入「提示語」，按下「Recraft」，就能生成符合描述內容的圖示。

它還會一次生成多種版本，讓我們可以挑選替換自己需要的版本內容。

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如果我們想要做更多圖像的細節設定怎麼辦呢？

這時候可以打開設定選單，裡面可以調整圖像的細節、背景、線條等等內容。

例如我希望圖像上有更多細節，重新用一樣的提示語生成，AI就產生了細節更豐富的圖示。

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「Recraft.ai」也不只可以生成ICON圖示，我們可以在圖像風格選單中進行選擇：

向量藝術插圖。

各種不同風格的繪圖。

各種不同風格的 ICON。

不同風格的 3D 圖像。

等等

於是，還是同樣的提示語，這時候可以生成完全不同風貌的新插圖。

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如果只是對於生成圖像的某一個小部分不滿意，還可以利用上方的圈選工具，單獨框選這一塊，重新生成這一部分的內容。

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最後，如果其中有某幾個圖像符合自己的需要，直接在上面點擊右鍵，就能單獨下載成PNG圖檔，或是SVG向量圖檔。

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如果你需要在網頁、簡報、文章中使用一些獨特內容的ICON圖示、插圖，但是又覺得在免費圖庫找不到適合自己的選擇，那麼「Recraft.ai」這款AI繪製圖示工具，值得試試看。

有興趣的朋友還可以進一步研究：

ChatGPT 關鍵提示語技巧

ChatGPT 特殊功能

ChatGPT 與AI工具的第二大腦與學習應用

ChatGPT 與AI工具的工作效率應用

AI 繪圖工具應用

AI 相關生產力工具

Podcast 節目：「高效人生商學院｜EP.0151｜兩人對談｜EP.0042｜ChatGPT 帶來的工作流程改變？我們的應用方式」。

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

原標：Recraft 免費AI繪圖工具快速生成獨特 ICON 圖示與向量插圖教學

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九