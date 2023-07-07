AI繪圖工具Recraft.ai：圖示、插畫版本的Midjourney，還可免費商用
我們想讓你知道的是
不同於傳統的免費圖庫或圖像繪製工具，「Recraft.ai」的主要特色是利用AI繪圖自動生成內容。我們只需要輸入想要的圖示提示語描述，它就能夠生成多種版本的圖片供我選擇。這個過程我們完全無需具有任何的繪圖技巧或經驗。
如果你之前常常要花許多時間在免費圖庫搜尋和挑選適合的圖示或插圖，又或者經常苦惱於要如何修改、製作一個符合自己需要內容的ICON或LOGO，那麼，今天這篇文章要介紹的這款AI繪圖工具，提供我們一個快速、自動、有效的解決方法。
這款工具是「Recraft.ai」，他可以讓我們隨心所欲地利用AI自動生成向量插圖、 ICON圖示、3D圖標，而且還能利用AI編輯修改既有圖示，並且，「目前」它還是一個免費使用的工具。
可以說這是一個ICON圖示、插畫版本的「 Midjourney 」，而且還可免費使用。
不同於傳統的免費圖庫或圖像繪製工具，「Recraft.ai」的主要特色是利用AI繪圖自動生成內容。
我們只需要輸入想要的圖示提示語描述，它就能夠生成多種版本的圖片供我選擇。這個過程我們完全無需具有任何的繪圖技巧或經驗。
就算我對某一部分的生成結果不滿意，也可以選擇單獨框選該部分，讓AI重新生成這一部分的內容，直到創造出一個我滿意的圖示。
「Recraft.ai」的用途相當廣泛，而且它還註明自己生成的圖片是可以商用的：
- 當網站設計師需要大量的圖示來裝飾網站，可以利用它快速生成像是購物車、用戶頭像這樣的圖示。
- 當行銷人員需要獨特插圖來製作吸引人的廣告，可以利用它快速生成像是快樂家庭、優雅的貓等等不同內容的圖示。
- 當老師、報告者希望有生動的圖片來豐富簡報內容，可以利用它快速生成精準的課程內容圖像。
- 當內容創作者需要幫文章、貼文多增加一些示意圖，可以利用它自動生成符合內容的全新插圖。
更棒的是，「Recraft.ai」生成的ICON圖示或插圖，都可以下載成可放大的向量圖檔！無論用在網站、文章、印刷皆可。
接下來這篇文章，就讓我們開始進入Recraft.ai的使用教學，看看它如何幫我用AI生成簡報中可以使用的「第二大腦」ICON圖示與插圖，並且如何利用AI還可以進一步修改。
首先，來到「Recraft.ai」，先註冊一個免費帳號。
接著進入「Recraft.ai」的畫板，我們可以在左方輸入「提示語」，按下「Recraft」，就能生成符合描述內容的圖示。
它還會一次生成多種版本，讓我們可以挑選替換自己需要的版本內容。
如果我們想要做更多圖像的細節設定怎麼辦呢？
這時候可以打開設定選單，裡面可以調整圖像的細節、背景、線條等等內容。
例如我希望圖像上有更多細節，重新用一樣的提示語生成，AI就產生了細節更豐富的圖示。
「Recraft.ai」也不只可以生成ICON圖示，我們可以在圖像風格選單中進行選擇：
- 向量藝術插圖。
- 各種不同風格的繪圖。
- 各種不同風格的 ICON。
- 不同風格的 3D 圖像。
- 等等
於是，還是同樣的提示語，這時候可以生成完全不同風貌的新插圖。
如果只是對於生成圖像的某一個小部分不滿意，還可以利用上方的圈選工具，單獨框選這一塊，重新生成這一部分的內容。
最後，如果其中有某幾個圖像符合自己的需要，直接在上面點擊右鍵，就能單獨下載成PNG圖檔，或是SVG向量圖檔。
如果你需要在網頁、簡報、文章中使用一些獨特內容的ICON圖示、插圖，但是又覺得在免費圖庫找不到適合自己的選擇，那麼「Recraft.ai」這款AI繪製圖示工具，值得試試看。
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Podcast 節目：「高效人生商學院｜EP.0151｜兩人對談｜EP.0042｜ChatGPT 帶來的工作流程改變？我們的應用方式」。
本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此
原標：Recraft 免費AI繪圖工具快速生成獨特 ICON 圖示與向量插圖教學
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc