網紅經濟大爆發，財政部公布8大獲利樣態，明年報稅季前提課稅指引
我們想讓你知道的是
「平台廣告分潤」方面，學者研究認同美國認定為權利金所得；YouTube平台在網紅YouTuber頻道上投放廣告，網民觀看後產生收入、由平台與網紅分成，這收入之所以被解讀為權利金，是因為網紅允許平台使用其頻道，投放廣告。
（中央社）網紅經濟大爆發，顛覆傳統所得來源思維，財政部擬首度針對平台廣告分潤、直播帶貨、打賞等8大類主要發展獲利樣態，推出綜所稅課稅指引問答，預計明年5月報稅季之前對外公布，讓徵納雙方有所適從。
所得稅法規定的各類所得，是以實體經濟為本，但網路普及、人手一機時代下，斜槓零工與自媒體網紅的經濟規模持續擴張，收入樣態更趨多變；如果網紅獨資或合夥成立工作室，其所得額應屬綜合所得總額中的「營利所得」、較無爭議。
不過，若沒有成立工作室、尤其是微型網紅（Micro influencers，擁有1萬以上、10萬以下粉絲）不在少數，當對複雜稅務問題一竅不通，所得分類的界定牽涉是否可適用扣除額、或減除各項成本費用，灰色地帶將成為徵納雙方的重大挑戰。
財政部日前委託學界、會計師等啟動相關研究，聚焦個人網紅所牽涉的綜合所得稅，並參酌「他山之石」外國課稅制度，研擬國內可行方案。
財政部官員表示，初步研究是將各種網紅獲利模式先「辨識」出來，歸納成目前主流、成熟類別，再套到國內所得稅法之中適用，也就是在既有框架下處理問題，目前國際間也多採行這一方式、而非設立專法。
首先，「平台廣告分潤」方面，學者研究認同美國認定為權利金所得；YouTube平台在網紅YouTuber頻道上投放廣告，網民觀看後產生收入、由平台與網紅分成，這收入之所以被解讀為權利金，是因為網紅允許平台使用其頻道，投放廣告。
若是為圈住鐵粉推出需「付費訂閱」的特別影音節目等，研究認為，能以網紅對創作內容享有著作權，解釋訂閱平台與網紅間成立的約定，是網紅在著作完成後，必須上傳網路，提供付費會員觀看，訂閱平台為此支付的費用，或許相對接近權利金所得。
再者，網紅具備知名度後，推出自己的糖果餅乾或服飾品牌等販售周邊商品，定性應為營利所得。
網紅回歸現實世界出席活動、發表演說，研究分析，所謂「通告活動」，可能為執行業務所得、或薪資所得，需依活動是由網紅自行發揮、或廠商主導而區分。不過，由於司法實務見解認為，利用形象獲利並不是在執行專門技藝，所得類別無從歸為執行業務所得，反而是其他所得，較為貼切。
「廣告鏈結點擊獎金」方面，研究則認為，似乎歸類為其他所得，較為可行。
此外，不少廠商請網紅寫「廣告業配」文章或拍影音；研究指出，若網紅與廠商間具有從屬性，確實可能界定為薪資所得，但視為其他所得，應較無爭議。
至於「平台支薪與直播打賞」，研究指出，多數網紅直播內容走生活化路線，不屬專門技藝，因此歸類為其他所得，較符合實情；但確實有網紅受過專業訓練、技藝超群，符合稅法所稱的表演人，透過直播獲利時，這筆收入也就構成執行業務所得。
網紅在自己的社群頻道中推銷商品、分享鏈結，供人點閱、下單買商品，廠商再依據成交金額提成分潤，就是所謂的電商導購。研究認為「電商導購與直播帶貨」，可能為其他所得、或執行業務所得，視網紅與廠商的契約內容而定。
據研究團隊分析，同一類獲利模式，也可能受不同因素影響，使所得類別認定不同。財政部官員指出，基本上研究結果保留一定彈性、空間供實務運用，目前規劃參照研究的建議，提出網紅課稅FAQ（疑義解答、常見問答），或解釋函令，作為指引。
官員表示，問答指引可做到釋疑功效，讓徵納雙方較有所適從，稽徵實務上，從而盡可能達到一致性；針對時程表，至少明年報稅季前會釋出，讓民眾知道如何申報。
對一般民眾來說，8大獲利模式確實仍有其複雜性，「費用率」可望讓網紅申報「簡單一點」。對此，官員指出，所得類別必須先「定性」完成，才能進一步討論成本費用問題，這會是「比較未來」的政策研議方向。
新聞來源
延伸閱讀
- 報稅季教戰守則一次掌握：當日線上取號避人潮，手機申報繳稅可用行動支付
- 首次報稅的社會新鮮人3/15前線上申請綜所稅「稅額試算」，5月輕鬆報稅不用怕
- 2022年綜所稅新制上路，我符合免稅資格嗎？有什麼節稅方式可以使用？
- 手機報稅實測：使用流暢但有功能限制，享受「便利」不一定非得用手機
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！