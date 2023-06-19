2023/06/19,
理財

網紅經濟大爆發，財政部公布8大獲利樣態，明年報稅季前提課稅指引

網紅經濟大爆發，財政部公布8大獲利樣態，明年報稅季前提課稅指引
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「平台廣告分潤」方面，學者研究認同美國認定為權利金所得；YouTube平台在網紅YouTuber頻道上投放廣告，網民觀看後產生收入、由平台與網紅分成，這收入之所以被解讀為權利金，是因為網紅允許平台使用其頻道，投放廣告。

（中央社）網紅經濟大爆發，顛覆傳統所得來源思維，財政部擬首度針對平台廣告分潤、直播帶貨、打賞等8大類主要發展獲利樣態，推出綜所稅課稅指引問答，預計明年5月報稅季之前對外公布，讓徵納雙方有所適從。

所得稅法規定的各類所得，是以實體經濟為本，但網路普及、人手一機時代下，斜槓零工與自媒體網紅的經濟規模持續擴張，收入樣態更趨多變；如果網紅獨資或合夥成立工作室，其所得額應屬綜合所得總額中的「營利所得」、較無爭議。

不過，若沒有成立工作室、尤其是微型網紅（Micro influencers，擁有1萬以上、10萬以下粉絲）不在少數，當對複雜稅務問題一竅不通，所得分類的界定牽涉是否可適用扣除額、或減除各項成本費用，灰色地帶將成為徵納雙方的重大挑戰。

財政部日前委託學界、會計師等啟動相關研究，聚焦個人網紅所牽涉的綜合所得稅，並參酌「他山之石」外國課稅制度，研擬國內可行方案。

財政部官員表示，初步研究是將各種網紅獲利模式先「辨識」出來，歸納成目前主流、成熟類別，再套到國內所得稅法之中適用，也就是在既有框架下處理問題，目前國際間也多採行這一方式、而非設立專法。

首先，「平台廣告分潤」方面，學者研究認同美國認定為權利金所得；YouTube平台在網紅YouTuber頻道上投放廣告，網民觀看後產生收入、由平台與網紅分成，這收入之所以被解讀為權利金，是因為網紅允許平台使用其頻道，投放廣告。

若是為圈住鐵粉推出需「付費訂閱」的特別影音節目等，研究認為，能以網紅對創作內容享有著作權，解釋訂閱平台與網紅間成立的約定，是網紅在著作完成後，必須上傳網路，提供付費會員觀看，訂閱平台為此支付的費用，或許相對接近權利金所得。

再者，網紅具備知名度後，推出自己的糖果餅乾或服飾品牌等販售周邊商品，定性應為營利所得。

網紅回歸現實世界出席活動、發表演說，研究分析，所謂「通告活動」，可能為執行業務所得、或薪資所得，需依活動是由網紅自行發揮、或廠商主導而區分。不過，由於司法實務見解認為，利用形象獲利並不是在執行專門技藝，所得類別無從歸為執行業務所得，反而是其他所得，較為貼切。

「廣告鏈結點擊獎金」方面，研究則認為，似乎歸類為其他所得，較為可行。

此外，不少廠商請網紅寫「廣告業配」文章或拍影音；研究指出，若網紅與廠商間具有從屬性，確實可能界定為薪資所得，但視為其他所得，應較無爭議。

至於「平台支薪與直播打賞」，研究指出，多數網紅直播內容走生活化路線，不屬專門技藝，因此歸類為其他所得，較符合實情；但確實有網紅受過專業訓練、技藝超群，符合稅法所稱的表演人，透過直播獲利時，這筆收入也就構成執行業務所得。

網紅在自己的社群頻道中推銷商品、分享鏈結，供人點閱、下單買商品，廠商再依據成交金額提成分潤，就是所謂的電商導購。研究認為「電商導購與直播帶貨」，可能為其他所得、或執行業務所得，視網紅與廠商的契約內容而定。

據研究團隊分析，同一類獲利模式，也可能受不同因素影響，使所得類別認定不同。財政部官員指出，基本上研究結果保留一定彈性、空間供實務運用，目前規劃參照研究的建議，提出網紅課稅FAQ（疑義解答、常見問答），或解釋函令，作為指引。

官員表示，問答指引可做到釋疑功效，讓徵納雙方較有所適從，稽徵實務上，從而盡可能達到一致性；針對時程表，至少明年報稅季前會釋出，讓民眾知道如何申報。

對一般民眾來說，8大獲利模式確實仍有其複雜性，「費用率」可望讓網紅申報「簡單一點」。對此，官員指出，所得類別必須先「定性」完成，才能進一步討論成本費用問題，這會是「比較未來」的政策研議方向。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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