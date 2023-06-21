我的瑪莎拉蒂車牌是0050：上市第一天就買進長抱20年，政大教授分享不用努力的懶人投資必勝策略
我們想讓你知道的是
0050——也就是所謂的「元大台灣50」問世至今20年，有元祖級達人從第1天就買進持有至今。要如何說服自己抱緊處理？投資達人分享了2段經常用來與自我對話的口白......
文：今周刊編輯團隊
「正確的投資方法，就是靠在指數的道路上耍廢。」政治大學商學院副院長周冠男開門見山說。從2003年0050掛牌就開始投資，20年來，他的投資致富之道就是：隨便買，不要賣；而自家名車瑪莎拉蒂掛著特別挑選的0050車牌號碼，更足以見證他的真愛。周冠男寓意深遠地微笑著說：「我選這個號碼來謝謝自己堅持長期投資，才能有底氣買這部車。」
「我們學財務的，以前在碩士班都說，分散與時間是投資最好的朋友。」周冠男說，在投資的世界裡，唯一最接近「免費午餐」的，就是「分散」。意思是：沒有什麼免費午餐，都要花很多時間去研究、做功課；但是投資只要做到分散，就非常接近「免費午餐」。
他指出，被動式投資「買進後長期持有」所帶來的投資效果，「在學術文獻中是最強悍的一個策略！」幾乎打敗八、九成以上的主動投資；短線雖然股市起伏劇烈，但時間拉愈長，勝率愈高。換句話說，時間愈長，被動式投資的好處愈明顯。
周冠男強調，進入市場的時機並不重要，留在市場的時間長短才是關鍵。因為只要時間一久，不論是高點或低點進場，影響都會變得很小。
另一位0050的元祖級投資人黃柏仁，也是從20年前就開始投資至今，靠著長期投資走在致富退休的路上。畢業於紐約大學電腦科學碩士的他，經歷過網路泡沫時代後，便開始往長線投資、價值選股的方向走。
過去，他還曾做過一場長達14年的實驗，把資金分兩部分，一邊買0050，一邊用巴菲特選股的方法挑股票操作，他每年檢討績效，每年都輸給0050。在投資數年後，黃柏仁個人選股績效，終於小贏0050，但卻決定把幾乎全數資金投入0050。
「這14年，針對選股我花了很多精神；但投資0050卻完全不花心思，兩者的績效並沒有差別太大。」從此，他不再花心思選股，把時間拿去做自己喜歡的事，並選擇在40歲時退休，今年他已邁入退休生活後的第11年。
在退休那年，他已準備好約20年的支出，也分享以0050打造退休後現金流的方法。黃柏仁試算，若有2000萬元退休老本，將其中1000萬投入0050，另一半用於日常支出，以0050長期平均每年約8%到9%的報酬率來看，10年下來，0050所累積的投資報酬應有千萬元。
屆時，將總共2000萬元的0050部位再撥出其中1000萬元用於退休日常，開始另一個10年的新階段。上面這套計畫，前提當然是要有一定的本金，而對年輕人來說，重要的人生功課是要先設法讓收入加速提高，過程中，「緊抱0050」也可扮演一定的財富累積角色。
至於要如何說服自己抱緊處理？他有兩段自己經常與自我對話的口白，提供年輕朋友參考：
第一段：「抱著0050，我會跟全台灣最有錢的人賺得一樣多。因為台灣50就是台灣最大型的公司，公司老闆大部分資產都還是這些股票。所以，郭台銘今年賺多少，就比率來看，我跟他賺的也差不多。」
第二段：「只要經濟繼續運行，我們繼續走資本主義路線，資本家賺多少，我們就跟他賺一樣的就好。不要想打敗資本家，但是要搭順風車。」
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本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：我的瑪莎拉蒂車牌是0050！上市第1天就買進，政大教授長抱ETF 20年：不用努力的懶人必勝策略
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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