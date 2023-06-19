【黃子佼影片逐字稿2、3】有些事情會結痂，但你要把它掀開來，會流血啊，會很痛的

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜等人，而今（19）日，則是踢爆黃子佼。

今日上午5點15分，臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」寫下自己遭受性騷擾的過程，文中提及遭告強吻以及拍裸照，雖然文中並未指名道姓指出是誰，但是文中提及的，「我本想把這件事帶進棺材裡」、「這兩天我不停的看見他以正面的形象頻頻出現」、「他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養」等字句，都讓網友猜測為知名主持人黃子佼。

過沒多久，黃子佼便在個人臉書粉專，發布了三支影片（現已遭刪除），承認了MeToo指控，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。

影片一出，幾乎延燒了全數社群，而以下文字，為黃子佼第二段影片全文逐字稿：

「我要跟耿如說，我沒有一天不愛你，我要跟女兒說，對不起，你還小，不會記得這個父親，也滿好的，耿如會記得吧，我從以前就沒有想生小孩，所以這一刻矛盾，如果沒有玉米，我可能會更點點點，但心中又多了一些遺憾。

但我也可以跟過去幾年來信任我、支持我，給我工作、舞台、祝福的人說，我絕對是有改過自新的人，你們放心，早期那個我真的是王八蛋，但早期的我，也是身邊很多王八蛋帶我走到現在，尤其是大小S，我就是選擇算了。

所以很多人會說為什麼《康熙來了》，反而小S一直和我說抱歉，因為我們都有秘密，誰沒有秘密，大多數人都有，看要不要講，要不要放下，要不要Let it go，努力活出自己，現在好像就是沒有秘密的狀態，大家都不太把秘密永遠的自己去療傷，ok，很棒，但你們在落井下石，隔岸觀火的時候，也要去想想，難道你都沒有秘密嗎？

像前幾天，我看到唐老師在講，這一波會兩年多，我就在想，所以你都沒有秘密嗎？我現在講的不是MeToo，是有沒有傷害過別人的秘密，也是普世價值不認同的，像我講的，憲哥的愛情觀也影響我很深啊，然後這幾年，他大哥什麼事情都能說成他想要的，這樣對嗎？這樣對嗎？我不知道，你們覺得對嗎？

這些都影響我很多，不是只有所謂的創傷，沒有直接的創傷，但是每次金鐘獎入圍，你就要在那裡靠爸靠母的，好像獎都給你算了，煩不煩，我是懶得回嘴，但你說，我心裡在不在意，在意啊，怎麼樣，我們主持的很爛嗎？好煩喔。

總之，我只是要說，請大家幫我照顧所有我想照顧的人，然後，除了抱歉，還是抱歉，對不起，但也來不及了喔，老婆，我這輩子為什麼還會遇見妳，如果沒有遇見妳就算了。

Photo Credit: 中央社 黃子佼

最後，則是黃子佼第三段影片全文逐字稿：

「對不起，一如既往廢話太多，但有些真的沒講完，耿如還年輕，還有很多路可以走，可以重新來過，這麼好的女孩，請大家多多關注、幫忙，女兒也是，更不用說，小不拉嘰的。

只有我應該是不可能，有機會重來的，我活該，我只是想用這些影片提醒大家，有些事情會結痂，但你要把它掀開來，會流血啊，會很痛的，會有更多事情發生的。我也要拜託那些煽風點火的、圍觀的、落井下石的，何必呢，你們真的都沒有犯過錯嗎？你們都沒有秘密不想被別人知道嗎？就像我前面講的那些，很多人都不知道吧。

就像我，其實頭髮掉了很多，為了上台好看，都要戴假髮髮片，我也沒有在避諱，只是也覺得很累，真的人生好難啊，我也想要留著鬍子，禿著頭就上去，這是遺傳嘛、DNA，不可能啊，就是不可能。

我還是最對我愛的人，跟我愛的人說抱歉，謝謝你們的信任，這幾天大家在群組講東講西的時候，我也是很矛盾，我也沒有覺得很享受這一切七嘴八舌、三姑六婆的，很棒，表示你們都是坦蕩蕩的人。」

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核稿編輯：翁世航