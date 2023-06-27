【關鍵專訪】日本餐飲專家笠岡はじめ：台日合資的客美多咖啡，和星巴克、路伊莎差在哪？
我們想讓你知道的是
日本餐飲顧問專家笠岡はじめ先生來了，如果你有看過綜藝節目「貧窮大作戰」一定對於他的專業非常熟悉，目前笠岡はじめ已經在日本協助上千家業者改善營運、成功轉型，本次他將獨家向我們分析，來自日本的客美多咖啡（KOMEDA’s Coffee）在台拓點的策略為何。
2013年日本的「和食」申請世界無形文化遺產成功，讓更多的日本餐飲業者有信心出海到全世界。據統計疫情前，日本餐飲海外展店數量由2.4萬到15萬，成長7倍，蔚為風潮。
而台灣人相當喜愛日本，對於日本餐飲接受度大，日本餐飲在台灣的發展情況，一直是國內業界重要的話題。本次《關鍵評論網》專訪來自日本餐飲的顧問專家笠岡はじめ，分析近年日本連鎖餐飲在台灣發展的現況。
台灣人對於笠岡はじめ還相當陌生，但他在日本餐飲界名聲相當顯赫。
作為餐飲顧問的笠岡はじめ，在日本憑藉多年餐飲經驗和獨到的觀察力，協助上千家業者，成功提高營業額，順利推動店家進行轉型。此外，他除了是台日知名的餐飲顧問，同時兼任三商餐飲顧問董事，也是餐飲趨勢專欄作家。
日本餐飲出海兩種模式：合資、代理與顧問合作
日本因為少子化，整體餐飲業有嚴峻缺工問題。笠岡はじめ指出，日本少子化很嚴重，比台灣發生得更早，導致業者無法從「日本當地派員於海外經營」，更需要借助當地的人才協助。
日本餐飲出海，大致有兩種模式：「兩國業者合資、代理」和「日本顧問輔導當地業者」。
笠岡はじめ解釋，過去日本餐飲業出海，都會遇到缺乏資源等問題。為了解決這些問題，日本業者先在日本做出很強的業態，站穩腳步再出海合資、代理成功機率才會更大，例如：台灣人會去跟日本吉野家、壽司郎談各種合作。
其次是，餐飲顧問輔導台日雙方經營，因此如笠岡般的專業顧問，成為台日業者都重要合作對象。
台日合資案例：客美多咖啡
本次討論的案例是，近年於台灣大舉拓展的客美多咖啡（KOMEDA’s Coffee）。
客美多咖啡於1968年自日本名古屋發跡以來，憑藉著穩定的餐點品質、寬敞的舒適的座位成功開闢日本市場，確立了客美多咖啡的獨特地位。
客美多咖啡的經營模式屬於第一種，是由兩國業者合資、代理模式，其的股權結構是日本51%、台灣49%。
此外，笠岡談到客美多以「授權加盟」（FC，Franchise Chain）為主，比例高達95%，直營的店家較少，這種模式跟台灣八方雲集很相似。
客美達當總部，加盟商比例達95%
笠岡はじめ認為，客美達總部營業費用較低，由於工廠、產線建設完畢，也無店租的壓力，固定支出日益下降；而隨著加盟業者變多，出貨到加盟業者的商品、原料就會轉成營業額；換句話說，客美達總部屬於盤商、製造業，這和加盟業者單一餐飲模式有所不同。
再加上，疫情期間客美達在日本經營成功，加盟商雖然有受到影響，但是卻比其他的品牌業者經得起衝擊，總言之，客美多的業態是成功的。
另一方面，客美多的開店邏輯跟一般的咖啡店大不同，許多業者開設店面首選在車站、觀光區等地，讓消費者能方便購買咖啡；但客美達卻不是如此，與其說賣咖啡，更不如說是「出租一個場所」。
笠岡はじめ認為，客美多的策略是讓客戶可以租一個舒服、有氣氛的空間。客多美打造了一個日本昭和式的風格，讓消費者都可以「很Chill」的沈浸在店裡。
客美達、星巴克和路易莎差在哪？
事實上，咖啡市場在各國一直以來都非常激烈，就台灣而言，目前能見度最高的是星巴克、路易莎，而作為從由日本出海到台灣的客美多有何競爭優勢？
笠岡はじめ解釋，客美達的策略「不增加來客數」，反而希望「客人坐得更久」。這一點可以從客美多的座位安排看得出來，客美多大都是寬敞的沙發，而星巴克、路易莎都是木製皮革座椅。
他進一步推測，客美達鎖定的是台灣可以坐得更久咖啡市場，目前尚無這類營業的競爭對手。客美達開店地點，大多數都選擇在「較偏離市中心」，或者比較不熱鬧的地方，例如街道中的巷子內。
笠岡はじめ觀察，客美達就算要在一級戰區開設店面爭取曝光，也都會從二樓以上開始挑選店面，如此能有效降低店租的壓力；此外，客人坐得更久也非壞事，坐得久消費金額也會跟著增加。
至於商品單價上，目前以美式咖啡為例子，客美達的美式咖啡售價為新台幣105元，加大1.5倍為145元，特別為了留住客人，制定「續杯半價」策略；而路易莎美式黑咖啡中杯（M）售價50元、大杯（L）65元，不定期推出活動；
星巴克的美式咖啡價位則落在小杯（S）80元、中杯（M）95元、大杯（L）110元和特大杯（XL）125元，不定期推出活動。這意味著，客多美價位位於兩者之間，而想要坐沙發放鬆的客人，可能選擇客美達。
笠岡はじめ談到，目前咖啡機技術持續進步，機台成本越來越重，就連便利商店也都一直在換咖啡機，追求最新的萃取、抽取技術。這對咖啡廳都是競爭壓力，但是客美達追求是一種復古氛圍，不追求現代感，因此在投資上反而沒有追趕技術的壓力。
至於在菜單方面，客美達也有策略。他說明，手機、社群的時代，好看有時候比好吃更重要，必須有辦法讓消費者拿起手機拍照上傳。從客美達的菜單圖片可以發現，食物照片很有「立體感」，此外產品，還有凸顯味覺、觸覺的「衝突感」，例如冰與火的系列點心。
最後，咖啡市場的日益激烈，除了原本的跨國連鎖集團以外，像是便利商店、超市，甚至連台北捷運都開始擴大力道賣咖啡。目前味道上已經無法有效區分，這對於咖啡業者是一個警訊。
笠岡はじめ提醒，業者未來如何從味覺延伸視覺，氣味發展到觸覺（口感），在販賣體驗氛圍上著墨，都是可思考的方向，而隨著和食風潮持續，餐飲顧問也將成為重要的諮詢對象。未來客美達是否能在台灣激烈的咖啡市場佔有一席之地，值得市場矚目。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。