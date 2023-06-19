台灣品牌永續協會成立會員大會，引領企業邁向永續發展的新里程碑！

「台灣品牌永續協會」在未來的道路上，我們將不斷努力追求卓越。我們將致力於建立一個互助互惠的協作環境，促進會員之間的交流與合作。舉辦定期的交流參訪、學習研討和專家輔導等活動，其次我們將致力於提供專業的教育訓練。在現代商業環境中，知識和技能的更新速度驚人。我們將組織各種新型態之行銷.管理.科技應用的訓練課程，讓會員們能夠不斷提升自己的專業素養，掌握最新的市場趨勢和管理方法，以保持競爭力。

我們也將與相關專家建立合作關係，為會員提供專業輔導和顧問服務。這些專家將為我們的會員提供行業洞察、市場分析和策略建議，以幫助他們制定更有效的業務發展計劃。

除了業務發展，我們也關注企業的社會責任和環境永續。我們將鼓勵會員們遵循道德操守，積極參與社會公益活動，推動企業的可持續發展。我們相信，這樣的努力不僅能夠為企業帶來更多商機，也能夠為社會和環境做出積極的貢獻。

張瑞雄理事長笑咪咪的說:台灣應再多些國際化以及上市櫃公司，讓台灣在經濟、人才、知識、品牌競爭上與國際同步，「台灣品牌永續協會」籌備成員有多家資深實戰的企業家，想要以自己畢身經驗來傳承給台灣新創企業家，也有新創企業家未來有國際化以及上市櫃規劃的成員所組合的加速平台，聯合艦隊。

「台灣品牌永續協會」也是台灣唯一以協助企業「國際化及上市櫃公司」而成立的協會，歡迎企業加入協會。