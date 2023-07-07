愛的回憶使人無畏死亡——普魯斯特文學的兩部經典電影

文：藍玉雍

五月末時收到高雄電影館的邀稿，要評論、介紹改編法國大作家普魯斯特（Marcel Proust）《追憶似水年華》的電影。老實說要在1100字以內介紹普魯斯特的文學，以及兩部改編電影的觀後心得，真的是傷透了腦筋，說真的七冊的《追憶似水年華》我自己其實也只看完第一卷，其他卷進研究所後就沒時間看了。

因此，說真的文學的部分不敢寫太多，只能根據當初看小說的一些深刻印象，去寫寫文字被改編成影像後轉化出來的一些特殊感受。

但兩部改編電影看一看的確蠻有意思的，特別是拉烏盧伊茲（Raúl Ruiz）改編《追憶似水年華》第七卷《重現的時光》的電影，很多地方都很值得回味。看一看發現兩部電影場次並不多，但在高雄的朋友如果有興趣，可以抽空去看看。

（以下為主文）

要將法國文豪馬塞爾普魯斯特七冊的巨著《追憶似水年華》改編成電影是一件非常困難的事情。困難在於，《追憶似水年華》並非單純描述過往的厚重小說。

整個作品中，普魯斯特經常讓各種時刻的記憶，不經意地冒出並與過去和未來的記憶交錯、夾雜，雖然優美動人但也很容易讓人迷失，只有讀到某個部分時，我們才會忽然明白，那促使人陷在回憶的核心而感到惆悵，體會到時間流逝的殘酷和人性為愛癡狂的矛盾。

有趣的在於，對普魯斯特來說，回憶的目的，不是為了找回失去的記憶，而是為了將失去的記憶，在當下重新創造並賦予新的時間性。事實上，這些記憶很多無法完全回憶起來了，只剩下、遺留一些最強烈的感官印象，偶而會忽然被不經意地喚醒。

回憶因此無法回到過去，只能透過探索這些早已失落、碎片化的情感與記憶印象，為他們重新賦予新的時刻，來轉變當下自身與未來的關係（在電影中，普魯斯特所遭遇的是死亡的到來）。

這使得電影無法用「再現」（represent）的思維去單純演出《追憶似水年華》的故事，因為普魯斯特在表現的是回憶本身難以把握的動態過程，以及在回憶中，各種深刻、強烈卻無法說清的印象與感官感受，如何讓我們從既有的空間與時間狀態解放出來，將當下不存在的情感與感知引入當下的時空，使現實的意義產生轉變。

這也是為何拉烏盧伊茲的《追憶似水年華》（Time Regained，1999）讓人印象深刻的原因，整部電影不是依照故事的發展來安排場景，而是根據不同場景的物件、聲音、光影和對話所引發的情感來進行記憶的剪接。

甚至透過交叉不同的時刻，我們會知道某個物件雖然在場景上，但其實是主角記憶中的事物，並不真實存在於那個時空中。同時，許多場景和事件會在不同的時刻重複，有些是立即的，比如普魯斯特的兩次驚醒；有些則是經過某些情節後才再次出現，比如某個角色的葬禮。

這些手法都讓《追憶似水年華》在創作的，並不是一個完整的故事，而是各種情感的重複與交叉所產生的迴盪，並將這些情感的迴盪扣回普魯斯特作品中原本的各個主題——死亡、時間和愛情與慾望的矛盾。

Photo Credit: 《追憶似水年華》劇照

至於沃克雪朗多夫（Volker Schlöndorff）的《往事回憶錄》（Swann in Love，1984）改編的則是普魯斯特《追憶似水年華》的第一卷中， 男主人公斯萬與奧黛特的戀情故事。

整個故事的時間僅僅只有一天，卻細膩地描寫了愛情在嫉妒、 虛榮之間的微妙關係。乍看之下，《往事回憶錄》與《追憶似水年華》不同，似乎是個線性敘事，但導演卻會在某些時刻，運用時空交叉、錯置的技巧，表現斯萬平靜外表下暗潮洶湧的情慾，以及因此而來的痛苦，並諷刺了人們在愛情中的盲

愛情的盲目或許讓人痛苦，甚至讓人覺得虛擲時光，但正是對這種痛苦和虛擲感受的深入書寫，讓普魯斯特的《追憶似水年華》在今天讀來依舊能深深撼動人心，如同《往事回憶錄》的結尾所說：「愛的回憶使人無畏死亡。」人生也許充滿枉然的感情，但藉由記憶對自身的重新書寫，得以化為生命持續下去的熱情。

Photo Credit: 《往事追憶錄》劇照

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀