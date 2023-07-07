愛的回憶使人無畏死亡——普魯斯特文學的兩部經典電影
我們想讓你知道的是
要將法國文豪馬塞爾普魯斯特七冊的巨著《追憶似水年華》改編成電影是一件非常困難的事情。困難在於，《追憶似水年華》並非單純描述過往的厚重小說。不過，兩位名導拉烏盧伊茲以及沃克雪朗多夫的改編都值得一看，
文：藍玉雍
五月末時收到高雄電影館的邀稿，要評論、介紹改編法國大作家普魯斯特（Marcel Proust）《追憶似水年華》的電影。老實說要在1100字以內介紹普魯斯特的文學，以及兩部改編電影的觀後心得，真的是傷透了腦筋，說真的七冊的《追憶似水年華》我自己其實也只看完第一卷，其他卷進研究所後就沒時間看了。
因此，說真的文學的部分不敢寫太多，只能根據當初看小說的一些深刻印象，去寫寫文字被改編成影像後轉化出來的一些特殊感受。
但兩部改編電影看一看的確蠻有意思的，特別是拉烏盧伊茲（Raúl Ruiz）改編《追憶似水年華》第七卷《重現的時光》的電影，很多地方都很值得回味。看一看發現兩部電影場次並不多，但在高雄的朋友如果有興趣，可以抽空去看看。
（以下為主文）
要將法國文豪馬塞爾普魯斯特七冊的巨著《追憶似水年華》改編成電影是一件非常困難的事情。困難在於，《追憶似水年華》並非單純描述過往的厚重小說。
整個作品中，普魯斯特經常讓各種時刻的記憶，不經意地冒出並與過去和未來的記憶交錯、夾雜，雖然優美動人但也很容易讓人迷失，只有讀到某個部分時，我們才會忽然明白，那促使人陷在回憶的核心而感到惆悵，體會到時間流逝的殘酷和人性為愛癡狂的矛盾。
有趣的在於，對普魯斯特來說，回憶的目的，不是為了找回失去的記憶，而是為了將失去的記憶，在當下重新創造並賦予新的時間性。事實上，這些記憶很多無法完全回憶起來了，只剩下、遺留一些最強烈的感官印象，偶而會忽然被不經意地喚醒。
回憶因此無法回到過去，只能透過探索這些早已失落、碎片化的情感與記憶印象，為他們重新賦予新的時刻，來轉變當下自身與未來的關係（在電影中，普魯斯特所遭遇的是死亡的到來）。
這使得電影無法用「再現」（represent）的思維去單純演出《追憶似水年華》的故事，因為普魯斯特在表現的是回憶本身難以把握的動態過程，以及在回憶中，各種深刻、強烈卻無法說清的印象與感官感受，如何讓我們從既有的空間與時間狀態解放出來，將當下不存在的情感與感知引入當下的時空，使現實的意義產生轉變。
這也是為何拉烏盧伊茲的《追憶似水年華》（Time Regained，1999）讓人印象深刻的原因，整部電影不是依照故事的發展來安排場景，而是根據不同場景的物件、聲音、光影和對話所引發的情感來進行記憶的剪接。
甚至透過交叉不同的時刻，我們會知道某個物件雖然在場景上，但其實是主角記憶中的事物，並不真實存在於那個時空中。同時，許多場景和事件會在不同的時刻重複，有些是立即的，比如普魯斯特的兩次驚醒；有些則是經過某些情節後才再次出現，比如某個角色的葬禮。
這些手法都讓《追憶似水年華》在創作的，並不是一個完整的故事，而是各種情感的重複與交叉所產生的迴盪，並將這些情感的迴盪扣回普魯斯特作品中原本的各個主題——死亡、時間和愛情與慾望的矛盾。
至於沃克雪朗多夫（Volker Schlöndorff）的《往事回憶錄》（Swann in Love，1984）改編的則是普魯斯特《追憶似水年華》的第一卷中， 男主人公斯萬與奧黛特的戀情故事。
整個故事的時間僅僅只有一天，卻細膩地描寫了愛情在嫉妒、 虛榮之間的微妙關係。乍看之下，《往事回憶錄》與《追憶似水年華》不同，似乎是個線性敘事，但導演卻會在某些時刻，運用時空交叉、錯置的技巧，表現斯萬平靜外表下暗潮洶湧的情慾，以及因此而來的痛苦，並諷刺了人們在愛情中的盲
愛情的盲目或許讓人痛苦，甚至讓人覺得虛擲時光，但正是對這種痛苦和虛擲感受的深入書寫，讓普魯斯特的《追憶似水年華》在今天讀來依舊能深深撼動人心，如同《往事回憶錄》的結尾所說：「愛的回憶使人無畏死亡。」人生也許充滿枉然的感情，但藉由記憶對自身的重新書寫，得以化為生命持續下去的熱情。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。