「妳這個媽媽是怎麼當的？」做個有自信的母親，記得只有妳能為自己打分數

文：李佳燕（醫師）

我行我素的人，很難理解「玻璃心」。而我卻時常遇到尋求解方的玻璃心人。而尋求玻璃心解方的都是女性，無一例外。

演講時，兩個小時，甚至三個小時，講得口沫橫飛，聽眾彷彿也聽得如癡如醉，認同的笑聲連連，大家頻頻點頭稱是，讓在台上的我，誤以為「洗腦」大獲全勝，聽眾應該回家會改變養兒育女的觀念，重新調整對孩子的期待與要求。

我也太天真樂觀了。接著聽眾發問，往往是我的美夢破滅時。一切的認同，只止於認知上的理解，從翻轉認知，到付諸行動，仍然是漫漫長路。其中有太多掙扎、害怕、擔憂、沒有安全感、無法放手。

數不清有多少聽講極度認真的年輕母親問：「我上過很多課，也很認同孩子要有快樂童年。可是，周圍有太多聲音在指導我們如何當媽媽，甚至指責我們。我有時實在擋不了這些批評的聲音，甚至為了讓他們閉嘴，乾脆罵小孩給別人看。我也不希望這樣，可是怎麼樣才能不理會別人的批評？」

這不是少數年輕母親的問題，我聽過太多。

「正義魔人」讓母親難為

「正義魔人」越來越多，無所不在，四處流竄，是讓母親越來越難為的原因之一。

冬天來時，一位母親騎摩托車載著穿短袖的孩子，就被不明人士拍照，送上網路，馬上湧上一群又一群的鍵盤正義魔人，指責這位母親不負責任，虐待孩童，不管孩子會冷、會著涼、會生病，眾人皆成了愛護孩童，見義勇為的善心人士。

這是一個很奇特的現象，演講時，我經常詢問來聽演講的父母：「沒有打過小孩的請舉手！」每次都寥寥無幾，明明台灣的成人很會打罵小孩，慣於說些侮辱孩子自尊的話，可是，當一躲到鍵盤之後，人人都長了一隻專門在指責他人不愛小孩、不會養小孩的手指。

逼得那位成為全民公敵的母親無奈出面解釋：「不是我不讓孩子穿外套，不是我沒有拿外套給他穿，是孩子自己堅持說他不會冷，他要穿短袖不要穿外套！」

是啊！我們不是經常諷刺一些婆婆媽媽，「有一種冷叫做媽媽會冷」，「有一種冷叫做阿嬤會冷」，現在是「有一種冷叫做路人會冷」。

其實，我也經常忍不住會當「正義魔人」。

有一回在一家咖啡廳吃早午餐，聽到隔壁桌，一位媽媽正在盯小孩寫作業，那口氣顯示極度不耐煩：「我是教你這樣寫的嗎？是要講幾遍，你才會寫好？！寫得亂七八糟，全部擦掉，重寫！」

只見那孩子一臉敢怒不敢言委屈的表情，我很好奇是什麼樣糟糕的字體，足以讓母親在美好的週日上午，吃著美味的餐點時，還會氣惱到在公共場所，直接怒罵小孩。

我用完早餐，準備離開時，站起來，裝作只是路過，走到孩子身後，偷窺了一下孩子的作業簿，依照我的標準，那是正常不過的孩童書寫的字體，甚至比我小學時的字體還要整齊許多。

於是，我忍不住說話了：「這個字體已經夠整齊了，幹嘛要擦掉重寫啊？！」然後，不敢看那位媽媽的臉色，趕緊步出餐廳，以免被「追殺」。

不過，大部分的時候，我還是忍住了，把要說的話硬生生吞進肚裡。在捷運上，看到一直划手機的父母，旁邊坐著了無生趣、無所事事的小孩，想跟那些父母說：「請跟你的孩子說說話或是玩什麼都好。」

在餐廳上，看到餵孩子吃手機的父母，想跟他們說：「把手機收起來吧！你們正在幫孩子手機上癮啊！」

也曾經有一位母親與我分享她帶孩子去爬樹，還特別挑選了一個較偏僻人煙稀少的鄉下戶外，有一位婆婆路過，依舊大喊：「危險啦！媽媽妳怎麼讓妳的小孩爬樹啦！」

公婆、爸媽、姑嫂姨叔伯、鄰居、老師、其他家長、路人甲乙丙丁⋯⋯通通都變成我們這些年輕媽媽的育兒指導員兼打分數的評審。

我曾經反思，我自己為什麼很少受到旁人批評的影響？

我也是母親，像我這樣養小孩，當然遇過很多次的好心忠告或是不經意的指責。

孩子讀那所只有遊玩沒有寫字的幼兒園時，朋友特別來電關心：「這樣不行啦！孩子會跟不上，趕快轉去讀有教美語的雙語幼兒園！」

小學時，有一回到安親班接小孩回家，老師告訴我：「妳的小孩這次月考成績退步很多！」我則毫無防備心地直白詢問老師：「他們什麼時候月考的？」老師不敢置信地望著我，然後說：「妳這個媽媽是怎麼當的？」

我就是這樣當啊！也只會這樣當，我給老師一個微笑，繼續這樣當媽媽。月考是孩子在考試，評估孩子學習的效果如何，是孩子自己要記得何時月考，為什麼身為父母也必須知道呢？

有太多親戚朋友一再說我：「明明是一個無比聰明的小孩，就是被妳這種媽媽養到，帶著四處玩，都沒有在讀書，小孩成績才會這樣！」

成績是怎樣？我的孩子沒有父母伴讀，甚至還要抵擋我這個經常來攪局的母親，例如月考前一天，突然帶他去看電影「海角七號」，又例如數學補考日前一天還在台東遊玩，他完全靠一己之力，竟然可以有這樣的成績，我以我的孩子為榮。

怎麼當個「我行我素」的母親

我的我行我素，自信滿滿，是從何而來？是自戀狂妄嗎？不，我只是從過去自己的成長經歷，從觀察周遭親友的過去與現在，仔細思考後，很清楚地了解我要給孩子一個什麼樣的童年。

我完全不為所動的堅持，是因為我要孩子快樂健康的長大。我要孩子有許多美好的童年回憶，我要親密輕鬆的親子關係，我要一個有趣、溫暖、講道理的家人關係。

這些才是我要的，而且是我身為孩子的母親，可以給與孩子的人生禮物。