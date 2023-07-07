「妳這個媽媽是怎麼當的？」做個有自信的母親，記得只有妳能為自己打分數
我們想讓你知道的是
當一個新手媽媽，肯定會有很多母親「前輩」的親朋好友會給予建議：「一定要學這個、要多穿一點、怎麼可以讓孩子這樣⋯⋯。」但每個人的規矩不同、想給孩子的不同，只有自己知道什麼才是人生最重要、最值得的價值與生活：「如果，你已經思考清楚，請當一位充滿自信的母親。」
文：李佳燕（醫師）
我行我素的人，很難理解「玻璃心」。而我卻時常遇到尋求解方的玻璃心人。而尋求玻璃心解方的都是女性，無一例外。
演講時，兩個小時，甚至三個小時，講得口沫橫飛，聽眾彷彿也聽得如癡如醉，認同的笑聲連連，大家頻頻點頭稱是，讓在台上的我，誤以為「洗腦」大獲全勝，聽眾應該回家會改變養兒育女的觀念，重新調整對孩子的期待與要求。
我也太天真樂觀了。接著聽眾發問，往往是我的美夢破滅時。一切的認同，只止於認知上的理解，從翻轉認知，到付諸行動，仍然是漫漫長路。其中有太多掙扎、害怕、擔憂、沒有安全感、無法放手。
數不清有多少聽講極度認真的年輕母親問：「我上過很多課，也很認同孩子要有快樂童年。可是，周圍有太多聲音在指導我們如何當媽媽，甚至指責我們。我有時實在擋不了這些批評的聲音，甚至為了讓他們閉嘴，乾脆罵小孩給別人看。我也不希望這樣，可是怎麼樣才能不理會別人的批評？」
這不是少數年輕母親的問題，我聽過太多。
「正義魔人」讓母親難為
「正義魔人」越來越多，無所不在，四處流竄，是讓母親越來越難為的原因之一。
冬天來時，一位母親騎摩托車載著穿短袖的孩子，就被不明人士拍照，送上網路，馬上湧上一群又一群的鍵盤正義魔人，指責這位母親不負責任，虐待孩童，不管孩子會冷、會著涼、會生病，眾人皆成了愛護孩童，見義勇為的善心人士。
這是一個很奇特的現象，演講時，我經常詢問來聽演講的父母：「沒有打過小孩的請舉手！」每次都寥寥無幾，明明台灣的成人很會打罵小孩，慣於說些侮辱孩子自尊的話，可是，當一躲到鍵盤之後，人人都長了一隻專門在指責他人不愛小孩、不會養小孩的手指。
逼得那位成為全民公敵的母親無奈出面解釋：「不是我不讓孩子穿外套，不是我沒有拿外套給他穿，是孩子自己堅持說他不會冷，他要穿短袖不要穿外套！」
是啊！我們不是經常諷刺一些婆婆媽媽，「有一種冷叫做媽媽會冷」，「有一種冷叫做阿嬤會冷」，現在是「有一種冷叫做路人會冷」。
其實，我也經常忍不住會當「正義魔人」。
有一回在一家咖啡廳吃早午餐，聽到隔壁桌，一位媽媽正在盯小孩寫作業，那口氣顯示極度不耐煩：「我是教你這樣寫的嗎？是要講幾遍，你才會寫好？！寫得亂七八糟，全部擦掉，重寫！」
只見那孩子一臉敢怒不敢言委屈的表情，我很好奇是什麼樣糟糕的字體，足以讓母親在美好的週日上午，吃著美味的餐點時，還會氣惱到在公共場所，直接怒罵小孩。
我用完早餐，準備離開時，站起來，裝作只是路過，走到孩子身後，偷窺了一下孩子的作業簿，依照我的標準，那是正常不過的孩童書寫的字體，甚至比我小學時的字體還要整齊許多。
於是，我忍不住說話了：「這個字體已經夠整齊了，幹嘛要擦掉重寫啊？！」然後，不敢看那位媽媽的臉色，趕緊步出餐廳，以免被「追殺」。
不過，大部分的時候，我還是忍住了，把要說的話硬生生吞進肚裡。在捷運上，看到一直划手機的父母，旁邊坐著了無生趣、無所事事的小孩，想跟那些父母說：「請跟你的孩子說說話或是玩什麼都好。」
在餐廳上，看到餵孩子吃手機的父母，想跟他們說：「把手機收起來吧！你們正在幫孩子手機上癮啊！」
也曾經有一位母親與我分享她帶孩子去爬樹，還特別挑選了一個較偏僻人煙稀少的鄉下戶外，有一位婆婆路過，依舊大喊：「危險啦！媽媽妳怎麼讓妳的小孩爬樹啦！」
公婆、爸媽、姑嫂姨叔伯、鄰居、老師、其他家長、路人甲乙丙丁⋯⋯通通都變成我們這些年輕媽媽的育兒指導員兼打分數的評審。
我曾經反思，我自己為什麼很少受到旁人批評的影響？
我也是母親，像我這樣養小孩，當然遇過很多次的好心忠告或是不經意的指責。
孩子讀那所只有遊玩沒有寫字的幼兒園時，朋友特別來電關心：「這樣不行啦！孩子會跟不上，趕快轉去讀有教美語的雙語幼兒園！」
小學時，有一回到安親班接小孩回家，老師告訴我：「妳的小孩這次月考成績退步很多！」我則毫無防備心地直白詢問老師：「他們什麼時候月考的？」老師不敢置信地望著我，然後說：「妳這個媽媽是怎麼當的？」
我就是這樣當啊！也只會這樣當，我給老師一個微笑，繼續這樣當媽媽。月考是孩子在考試，評估孩子學習的效果如何，是孩子自己要記得何時月考，為什麼身為父母也必須知道呢？
有太多親戚朋友一再說我：「明明是一個無比聰明的小孩，就是被妳這種媽媽養到，帶著四處玩，都沒有在讀書，小孩成績才會這樣！」
成績是怎樣？我的孩子沒有父母伴讀，甚至還要抵擋我這個經常來攪局的母親，例如月考前一天，突然帶他去看電影「海角七號」，又例如數學補考日前一天還在台東遊玩，他完全靠一己之力，竟然可以有這樣的成績，我以我的孩子為榮。
怎麼當個「我行我素」的母親
我的我行我素，自信滿滿，是從何而來？是自戀狂妄嗎？不，我只是從過去自己的成長經歷，從觀察周遭親友的過去與現在，仔細思考後，很清楚地了解我要給孩子一個什麼樣的童年。
我完全不為所動的堅持，是因為我要孩子快樂健康的長大。我要孩子有許多美好的童年回憶，我要親密輕鬆的親子關係，我要一個有趣、溫暖、講道理的家人關係。
這些才是我要的，而且是我身為孩子的母親，可以給與孩子的人生禮物。
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
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家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
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