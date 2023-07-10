《放電魚小學堂》：為什麼無線充電器能幫手機充電？觸控面板如何感應到手指？

文：TDG電氣指導會

為什麼無線充電器能幫手機充電？

Photo Credit: 台灣東販

（1）無線充電的原理

無線充電器替手機充電的原理，是利用線圈和磁鐵。但正確來說不是磁鐵，而是線圈通電後產生的磁力線（磁力通過的軌跡）。

無線充電器上裝有送電用線圈，而具有無線充電功能的手機上則裝有充電用線圈。

當電流通過充電板內的送電線圈，線圈便會產生磁力線。 將裝有充電線圈的手機放到充電板附近。送電線圈產生的磁力線會通過手機內的充電線圈。 當充電線圈的內部有磁力線通過時便會產生電流，所以可以替電池充電。

這個原理叫作電磁感應定律。

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（2）觸控面板可以感應到手指的原因

用手指觸摸智慧型手機的螢幕，就能點開應用程式或放大圖片，操作起來直覺又簡單。有了觸控面板，就不需要按鈕或鍵盤，可以直接在畫面上操作。

觸控面板雖然有許多種類，但智慧型手機所使用的是電容式觸控面板。此種面板利用的是人體的靜電。

觸控面板內塞有如漁網般縱橫排列的靜電。當手指碰到觸控面板時，面板內的靜電就會跟手指頭上的靜電發生作用。而面板內的感測器藉由偵測是面板上的哪個靜電起了反應，就能得知手指是在哪裡進行操作。

因為我們的手指（人的身體）上也有電流，所以能觸動塞在觸控面板內的微弱靜電，並被感測器感知。而用普通的筆或戴著手套時不能進行觸控，是因為它們和手指不同，無法讓電流通過，所以無法跟靜電發生交互作用。

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（3）總結

無線充電除了能替手機充電，也能替智慧手錶和電動牙刷充電。另外，未來或許也能應用在停車場，讓電動車只要停在停車場內就能充電。

動手做做看：用無線充電器點亮電燈

讓我們利用智慧型手機或電動牙刷的無線充電器，點亮LED燈泡看看吧！

〈準備材料〉

無線充電器1台

工作用LED燈1個（任意顏色皆可）

漆包線（這裡用的是0.4mm×10m的漆包線）

紙筒

砂紙

絕緣膠帶（電火布）

（1）製作帶LED燈泡的線圈

利用紙筒等筒狀物，把漆包線捲成直徑3～5cm，60～70圈左右的圓形線圈。 用砂紙磨掉線圈兩端漆包線上的透明覆膜。 把線圈的兩端纏在LED燈上，用絕緣膠帶捆起來。 將纏好LED燈的線圈靠近無線充電器，LED燈就會亮起來。

試著把線圈來回靠近、遠離無線充電器或是傾斜改變線圈的角度，看看LED燈會有什麼變化。

Photo Credit: 台灣東販

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（2）LED燈發亮的原理

這是利用電磁感應原理的實驗。無線充電器內裝有線圈，當線圈通電時便會產生磁力線。當無線充電器產生的磁力線通過LED燈的線圈，線圈會產生電流。而這個電流會通過LED燈使之發亮。

電磁感應原理的重點，在於磁力線是否通過線圈內部。當線圈離無線充電器太遠，或是角度太傾斜，通過線圈內的磁力線就會變少，使LED燈的亮度減弱。

書籍介紹

本文摘錄自《放電魚小學堂：電從哪裡來？》，台灣東販出版

作者：TDG電氣指導會

譯者：陳識中

為什麼脫下毛衣的時候會發出劈啪聲？為什麼鳥停在電線上不會觸電？為什麼無線充電器能幫手機充電？人體也有電流嗎？

你回答得出來這些與電力相關的問題嗎？

剖析生活中無所不在的電力，從4大主題與動手實作奠定基礎知識的科學素養課

大家聽到「電」這個字，除了家裡的插座和電池等東西外，還會聯想到什麼呢？大自然中最為人所知的電學現象就是打雷。人類自遠古時代就對打雷這種可怕的現象十分熟悉。但人類第一次把打雷和電聯想在一起，是在大約400年前科學家開始詳細研究靜電以後。

像這樣去思索我們身邊的電學現象背後的原理非常重要。因此本書將介紹我們日常生活中的電學現象的原理機制，同時還收錄了運用這些電學原理的實驗。

用豐富的插圖及圖片來說明日常生活中的電學現象的原理機制

「原來靜電的產生背後有這種原因」、「原來電力是這樣子產生的呀」，如果我們更多了解一點電力的原理，對電力的態度將大為不同，並對沒有電力存在就無法運作的現代城市和社會產生不一樣的理解。

日常電力的來源除了一般熟知的火力發電、水力發電外，還有核能、風力、太陽能等各種來源，未來預期將引進更多可再生（天然）能源，本書也將用圖解形式來說明電力產生的機制。相信這些內容對於接下來將展開電力學習之旅的學子，以及想重新溫習電力學的成人們都大有助益。

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航