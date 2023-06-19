非洲7國領袖訪基輔力促俄烏和談反遭空襲，南非總統：更加堅定調停決心

綜合《CNN》、《BBC》與《華盛頓郵報》報導，由南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）領導，共7個非洲國家領導人組成的代表團，分別於6月16日與17日訪問烏克蘭首都基輔，及俄羅斯聖彼得堡，要求雙方停止戰爭、和談並且歸還戰俘。他們也要求俄國讓先前遭強迫帶走的烏克蘭回家。

調停最後以失敗告終，俄國總統普亭（Vladimir Putin）表示俄國非常願意談判，是烏克蘭不願意溝通。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則稱，在俄軍撤出烏國領土之前，他不會和談。此外，俄國在代表團抵達基輔時，對當地發動空襲，使得非洲7國領袖不得不尋找建築物避難，所幸最後沒有人員傷亡。

7國領袖的訴求是什麼？

為保證區域與意識形態的平衡，非洲各國刻意挑選了來自不同地區、不同立場的國家，組成調停代表團。該團分別由南非、埃及、剛果共和國、葛摩、塞內加爾、尚比亞和烏干達的國家領導人組成。其中，南非和烏干達被視為親俄羅斯，尚比亞和葛摩親西方。埃及、塞內加爾和剛果共和國則是中立國。

南非政府稱此次行動是「非洲第一次團結，解決非洲以外的衝突，各國元首齊聚一堂，試圖找到一條和平解決這場衝突的道路。」

外交使團要求烏克蘭與俄國停止戰爭、展開和談，並且歸還雙方的戰俘。

拉瑪佛沙向澤倫斯基與普亭堅持，應該通過外交手段實現和平。他表示：「戰爭不可能永遠持續下去。所有的戰爭都必須得到解決，並在某個階段結束，我們在這裡傳達一個非常明確的訊息，即我們希望結束這場戰爭。」

在俄羅斯的會談中，代表團還呼籲普亭，應讓遭俄國帶走的烏克蘭孩童回家。不過就在代表團做出此呼籲時，普亭立即打斷了他們，並表示俄國正在保護這些孩童。普亭宣稱：「兒童是神聖的。我們將他們轉移出衝突地區，挽救了他們的生命和健康。」

普亭因在俄羅斯佔領烏克蘭期間，把數百名烏克蘭兒童強迫帶離家庭，而被國際刑事法院指控犯有戰爭罪。

為何非洲如此積極調停？

報導指出，非洲各國之所以如此積極調停，是因為烏俄戰爭使烏克蘭的穀物出口、俄國的化學肥料出口大幅下降，加劇了全球糧食不安全的局勢，且對非洲國家的打擊尤其嚴重。許多非洲國家遭到戰爭重創，糧食價格急劇上升。

拉瑪佛沙即在與澤倫斯基的會談中坦言：「歐洲的戰爭正在嚴重影響著非洲12至13億的人口。」

不過普亭則回應，糧食危機並不是烏俄戰爭所造成，而是西方國家的行為所致，因為聯合國先前通過的「黑海穀物協議」，所促成的糧食出口中，只有3％流向了貧窮國家。

澤倫斯基、普亭如何回應？

此次調停任務以失敗告終，澤倫斯基拒絕非洲各國所提出的立即談判的提議，並表示在俄國軍隊撤出烏克蘭領土之前，他不會與俄國進行任何和平談判。

澤倫斯基在會後指出：「今天，我在我們的會議上一再明確表示，既然佔領者在我們的土地上，那麼與俄羅斯進行任何談判也只是在凍結戰爭，凍結痛苦和苦難。」「我們需要真正的和平，因此，俄羅斯軍隊要真正的撤離。」

普亭則回應，莫斯科「願意與烏克蘭對話」，拒絕對話的是基輔。他表示：「我讚揚我們的非洲盟友，在烏克蘭危機中採取的中立態度，我們願意與所有秉持正義，顧全各方利益，且希望實現和平的人進行建設性對話。」

俄國在代表團抵達基輔時發動空襲

非洲領導人代表團於6月16日清晨，搭火車抵達基輔。不久後，俄羅斯即對基輔發動空襲，發射了六枚Kinzhal高超音速彈道導彈、六枚Kalibr巡弋飛彈和兩架無人機。不過根據烏克蘭官方的說法，烏國的防空系統攔截了此次攻擊。空襲導致3所房屋被毀、6人受傷，其中包括一名兒童。

非洲代表團沒有人傷亡，南非總統發言人馬格溫亞（Vincent Magwenya）表示，拉瑪佛沙和其他領導人已安全抵達基輔，且任務進展順利，按計劃進行。

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）認為：「俄羅斯的導彈襲擊向非洲傳達了明確的訊息——俄羅斯想要更多的戰爭，而不是和平。」

拉瑪佛沙則指出，導彈襲擊事件並沒有阻止調停任務，反而讓這次任務顯得更加重要，他表示：「正是我們今天所目睹到的，甚至經歷到的攻擊，讓我們更加堅定調停的決心。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航