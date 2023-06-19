英特爾推全新處理器，並將斥資250億美元設新廠，納坦雅胡：以色列有史以來最大的國際投資

英特爾（Intel）先後在美國、德國等地砸下巨額投資後，昨（18）日以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再指出，英特爾「原則上」同意在以色列投資約250億美元，建立一家晶片製造廠。納坦雅胡說，這是以色列有史以來最大的國際投資。

英特爾投資以色列約250億美元

英特爾近年正積極重返過去半導體業的榮景，2021年他們開始擘畫第一階段100億美元的擴張計劃，但歷經疫情後，出現了投資不足的情況，一度停滯；但隨著美中對抗下，英特爾成為美國重要的半導體製造業者，才又開始擴大它們在製造領域的版圖。

納坦雅胡指出，英特爾（Intel）原則上同意在以色列投資250億美元建晶片廠。他說，該廠位於基里亞特加特（Kiryat Gat），將是以色列有史以來最大的投資。

不過，對於納坦雅胡的張揚，英特爾顯得低調。英特爾告訴英國《金融時報》，已經提交了一份商業計劃，升級它們在以色列的製造設施；不過拒絕證實計畫的具體細節。據聞該廠區自1974年以來一直在以色列營運。

英特爾表示，打算擴大在以色列的製造能力，致力於滿足未來的製造需求⋯⋯除此之外，特別感謝以色列政府的持續支援。然而，納坦雅胡宣布上述消息時，其國內顯得紛擾，科技業抗議他改革以色列司法系統的計劃，批評執政黨掌控過多的權力，助長腐敗並嚇跑投資和人才。

值得注意的是，近年美中對抗日益激烈，美國為了平衡半導體產業過度集中的問題，祭出晶片四方聯盟（台美日韓）還有各種獎勵政策，進而促使各國也推出屬於自身的半導體獎勵政策，這也造成了半導體產業鏈由全球化轉向地緣生產的模式。

半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，英特爾除了在以色列擴大投資至250億美元以外，還分別於波蘭投資46億美元建廠，德國投資總額達到170億歐元，以及斥資200億美元在美國亞利桑那州修建2座新的半導體工廠。

業內人士指出，這些投資金額，至少突破700億美元，而且還相關人、物力的建置成本，對於英特爾而言是不小的壓力，倘若持續擴大投資支出，營收卻未能趕上，就容易出現財政破洞，是一個重大危機。

腹背受敵，英特爾拋新產品

他還說，在製造部分，英特爾除了要面對台積電（TSMC）、韓國三星（Samsung）壓力，晶片設計業務也必須面對競爭對手超微（AMD）的追趕，更重要的是，目前英特爾的主力業務落在個人電腦，隨著電腦需求走向瓶頸，成為未來發展的困境。

研究調查公司集邦科技（TrendForce）指出，2022年受全球政經局勢拖累，需求快速反轉，全球筆記型電腦出貨量逐季衰退，據統計全年僅約1.86億台，年減24.5%，2023全球仍壟罩在政經情勢不明的壓抑下，預估年減幅度約7.8%，出貨量僅1.71億台。

不過，英特爾仍積極擺脫困境，積極進行品牌更新。近日，英特爾針對旗下客戶端運算品牌進行重大更新，推出全新Intel® Core™Ultra和Intel® Core™處理器品牌，這項更新將從接下來的Meteor Lake處理器開始。

英特爾強調，客戶端產品路線圖展現出英特爾是如何透過Meteor Lake等產品持續創新，同時專注在效率上，並大規模導入人工智慧（AI）。Meteor Lake代表著英特爾客戶端處理器路線圖當中的轉捩點，這將是首款在新的Intel 4製程節點上製造的處理器。

同時，它也是第一款實現Foveros先進3D封裝技術的客戶端晶片設計，將提供更好的能源效率、圖形效能，並首次在英特爾客戶端處理器當中搭載專用AI引擎——Intel® AIBoost。

最後，英特爾說，新品牌結構專為未來的客戶端技術路線圖而設計，讓客戶更容易從英特爾合作夥伴生態系之中，找到適合他們運算需求的客戶解決方案。他們亟欲突顯出Intel Core近20年來作為PC產業的品牌地位。

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核稿編輯：翁世航