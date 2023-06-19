布林肯訪中與習近平會面，雙方針對台灣議題談了什麼？美中關係有望融冰嗎？

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）今（19）日結束為期2天的訪中行程，在訪問中國的尾聲，今日下午與中國國家主席習近平見面，算是為這次訪中行畫下一個還算圓滿的句點。

布林肯是拜登總統（Joe Biden）上任以來美國訪中最高階的官員，也是2018年至今，過去5年來第一位訪問北京的美國國務卿，隨著中美貿易戰、美國指控中國間諜氣球等事件，他與中國官員的會談將被視為美中關係是否能達成某種緩和的關鍵試金石。

布林肯昨日與中國外長秦剛會面了7個半小時，今日稍早與中共中央外事辦主任王毅會晤3小時，可說是行程滿檔，不過外界關注布林肯最終是否會與習近平會面，如果習近平最終沒有與布林肯見面，可能被視為中國刻意冷落美國的徵兆，而美國國務院在今日下午，會面前一小時才公開布林肯與習近平的會面行程。

習近平今日下午4點在人民大會堂迎接布林肯 ，布林肯伸出手大步走向習，隨後 兩國代表團隔著長桌面對面坐下，習近平在首位，布林肯在他的右邊，王毅則在習的左邊。《CNN》引述一位國務院官員消息，這場會談持續了大約半個小時，從當地時間下午4點34分開始，到下午5點09分結束。

Photo Credit: GettyImages 中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯（左）一行人。

習近平表示，王毅和秦剛表示他們與布林肯的會談「坦誠而深入」， 中方已表明立場，雙方同意落實習近平和拜登總統在巴厘島會晤時達成的共識， 雙方在一些具體的問題上也取得了進展，達成了共識，習近平說「這很好」，但並未表明是針對哪些具題議題達成共識。

習近平與拜登去年11月在印尼舉行的G20巴厘島峰會上見面，雙方同意溝通的重要性，重申美中必須管理雙邊分歧，避免競爭演變成任何潛在衝突。

習近平強調，國與國交往應始終建立在相互尊重和真誠的基礎上，希望布林肯通過這次訪中，能為穩定中美關係發揮積極作用。

布林肯在與習近平會面後，也於中國召開記者會。布林肯表示中美關係「極其重要」，表示兩國都有義務穩定、並負責任地管理雙邊關係。

針對台灣議題，布林肯重申了美國長期以來的「一中政策」（One China Policy），「這項政策沒有改變」，他重申美國不支持台灣獨立、不希望改變台海現狀，但也強調，美國將依據《台灣關係法》以「確保台灣有能力自我防衛」。

布林肯也提出美國對中國在台灣海峽以及南海和東海的挑釁行為的擔憂，他說越來越多的國家也對此有同樣的擔憂，原因在於台海衝突將帶來經濟危機，「 每天有50%的商業運輸經過台灣海峽，70%的半導體是在台灣製造......影響將觸及全世界每個國家」。

布林肯強調，拜登總統很清楚地表明，中國過去50年來負責任的管理台灣議題，這對中美關係來說極其重要。 他也提到， 美國非常關切中國在 新疆、西藏和香港侵犯人權的行為。

今日稍早與布林肯的會談中， 王毅則要求美國「停止炒作中國威脅論」，包括取消對中制裁、不得干涉中國內政，王毅也特別提及台灣問題，強調「維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命，在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。

布林肯在會議上也 呼籲中國協助將正義與和平帶回烏克蘭，他說中國重申不會向俄羅斯提供「致命性軍援」，但布林肯警告中國民營公司對此的影響力。

布林肯表示， 最後他也向中國人民和政府保證，美國不會尋求在經濟上遏制他們。他說，中國的經濟成功也讓美國受益。

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核稿編輯：翁世航