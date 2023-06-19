俄烏戰爭：開戰近500天，烏克蘭性／別小眾看到希望了嗎？

撰文：季安森｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth

自去年2月俄羅斯出兵侵略烏克蘭後，硝煙已在烏克蘭瀰漫近500天。

烏國的性／別小眾更是陷入了「戰爭中的戰爭」：有跨女因無法更改身分證性別而不能逃難，在草木皆兵的城市中遑遑不可終日；有服役的同性伴侶因不獲法律承認，即使戰死另一半也只是法律上的陌生人；有HIV陽性者和處於性別過渡的跨性別人士，在戰時難以取得所需的醫療資源⋯⋯除此種種，性／別小眾也會擔心遭到俄羅斯士兵的惡意針對，更怕倘若國家被併吞，多年來的平權努力將歸零。恐懼如黑雲壓城，叫人難以喘息。

但戰爭同時在催迫平權的進步。不少性／別小眾踏上戰場後，烏克蘭社會對他們的接納度提升了；同性伴侶在服役時遭受不公待遇的新聞曝光後，壯大了國民對反歧視及支持同婚合法化的呼聲；隨著烏克蘭正式成為歐盟候選國，婚姻平權將成提升國際信譽的重要籌碼⋯⋯這些令人驚喜的進展，則如黑雲邊緣發著微光的銀線，給人一線希望。

圖片由作者提供／網上圖片 今年7月9日便是俄烏戰爭第500天，俄烏兩軍至今逾35萬人死亡，因戰火被迫離開家園的平民更多達130萬人。

性／別小眾逃難後回流 因不忍遠睹國家受難

酷兒Edward Reese是回流的其中一位。在戰爭爆發初期，他逃亡到丹麥哥本哈根。去年10月，他在爆炸聲中回到了烏克蘭，因為他無法遠遠地看著自己的國家在戰爭中受難。

「（丹麥）是一個很和平的地方，但是我的心和靈魂都在烏克蘭。」Edward在接受《Pink News》訪問時說：「我回到辦公室看到所有快樂的丹麥人，但我卻一直惦記著那個正在被摧毀的故鄉，和昨日死去了的人。」

圖片由作者提供／Pink News Edward Reese曾安全逃到丹麥，卻又選擇回國繼續性／別小眾支援工作。

如今 Edward在關注烏克蘭性／別小眾的非牟利組織Kyiv Pride工作。戰前，Kyiv Pride主要籌辦每年一度的基輔驕傲遊行。如今，該組織建立了一個為性／別小眾和家屬服務的「避難所」，讓他們可以安心地尋找新工作或者歸處，並為他們提供心理諮詢和技能培訓等。

但即使 Edward等人在努力，仍有許多性／別小眾身處人道危機中，不能單靠民間組織解救。

服役男同志為身後事向女閨蜜求婚 平安歸來則離婚

33歲住在基輔的 Leda Kosmachevskaya 向《inews》記者憶述了一通突然又心碎的來電。打給Leda的是她青梅竹馬的男同志好友，在好友得知自己將被軍隊派到一個十分危險的前線戰場後，他向Leda求婚，因為擔心如果自己戰死，「沒人能夠領取他的遺體或去埋葬他。他可能無名無姓地入土，或者被認為是失蹤人士。」

但事實上，Leda這位好友是有男朋友的，只是烏克蘭不承認同性婚姻，就算他們結婚了，軍隊也不會把他的男朋友當成家屬。Leda再三思考後，覺得這是唯一能幫助到朋友的辦法，便答應了。如果朋友能平安歸來，他們就離婚；否則，Leda將會按照他們討論好的，給好友辦器官捐贈和身後事。

根據《經濟學人》今年4月的報導，在前線保家衛國的烏克蘭性／別小眾士兵估計有幾千人。有士兵設計了一款「獨角獸臂章」，顯示自己作為性／別小眾在軍中的獨特存在，創作原意卻是對抗社會對他們的冷嘲熱諷：「2014年俄羅斯侵略克里米亞時，很多人說看不見同志參軍。所以社群用了獨角獸作為象徵，因為它是奇妙卻『不存在』的生物。」自願參戰的非二元性別士兵 Oleksandr Zhuhan 說。

烏克蘭性／別小眾士兵以獨角獸臂章，對抗社會上的不友善和誤解。

基輔國際社會學研究所的報告顯示，烏克蘭越來越多人對服役的性／別小眾軍人表達支持態度。即使是對性／別小眾持負面意見的受訪者，都有超過一半人支持軍隊接納性／別小眾；本身持正面態度的受訪者，對性／別小眾軍隊共融的支持度更高達八成。儘管情勢在改善，更多人關注性／別小眾在軍中遭受的不公平待遇，但是像Leda朋友和 Oleksandr所面臨的境況，並非孤例。

總統答應戰後推同婚合法 議員嫌政府動作太慢

去年6月，一份呼籲婚姻平權的請願書在總統府網站上獲得了近三萬人連署。兩個月後，烏國總統澤連斯基正式回應，稱憲法在戰時狀態不可修改，但他已要求總理介入此事，承諾政府會致力達成烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的方案。

今年3月，烏克蘭眾議會議員Inna Sovsun提交了一份呼籲容許同性伴侶民事結合的議案。屬自由黨的她在推特上分享這一消息時，引述數據稱「56％的烏克蘭人支持同性民事結合（Same-sex partnerships）。」

🏳️‍🌈🇺🇦Today, I submitted a draft law on the legalization of same-sex partnerships to Ukrainian parliament.



Today 56% of Ukrainians support same-sex partnerships! So, I hope the majority of the parliament, including @ZelenskyyUa party will take the lead from the people! pic.twitter.com/uQnCUAPVjt — Inna Sovsun （@InnaSovsun） March 7, 2023

「烏克蘭人沒有時間等待平權了，我們必須要現在把它完成，」Sovsun寫道，她認為政府行動太慢。「每天都可以是他們的最後一天，就和任何烏克蘭人一樣。沒有時間再為此猶豫，今年就通過同性民事結合吧！」

Sovsun提交法案後，烏克蘭教會和宗教組織理事會隨即發表聲明反對，亦有反對平權的民眾上街抗議。

平權進程令人驚喜 惟戰爭代價太過高昂

要實現同婚合法化，烏克蘭難以一蹴而就。Pew民意研究中心於2019年的調查顯示，烏克蘭只有14％人認為社會該接受同性戀。但如今，社會對性／別小眾的接納程度已不能跟戰前同日而語。

去年年底，烏克蘭國會全票通過了一項法案，禁止針對性取向和性別認同的仇恨和煽動言論。諷刺的是，同月俄羅斯總統普京就收緊了臭名昭著的《反同性戀宣傳》法案，把2013年禁止對未成年人進行當局認定的「同性戀宣傳」，擴展至俄羅斯所有年齡層。

今年1月，烏克蘭駐美國大使Oksana Markarova在華盛頓出席了一個展示烏國性／別小眾士兵的攝影展，是第一次有烏國大使高調參加性／別小眾主題的活動。根據《Washington Blade》報導，Markarova在現場形容性／別小眾是「與我們密不可分的社群，無論是在美國還是烏克蘭，」她說，「我們越快能停止歧視，我們越快能贏，不僅是在烏克蘭戰場上，還會在全世界得勝。」