俄烏戰爭：開戰近500天，烏克蘭性／別小眾看到希望了嗎？

撰文:季安森|文字編輯:Cindy|網站編輯:Natalie|製圖:Beth

自去年2月俄羅斯出兵侵略烏克蘭後,硝煙已在烏克蘭瀰漫近500天。

烏國的性/別小眾更是陷入了「戰爭中的戰爭」:有跨女因無法更改身分證性別而不能逃難,在草木皆兵的城市中遑遑不可終日;有服役的同性伴侶因不獲法律承認,即使戰死另一半也只是法律上的陌生人;有HIV陽性者和處於性別過渡的跨性別人士,在戰時難以取得所需的醫療資源⋯⋯除此種種,性/別小眾也會擔心遭到俄羅斯士兵的惡意針對,更怕倘若國家被併吞,多年來的平權努力將歸零。恐懼如黑雲壓城,叫人難以喘息。

但戰爭同時在催迫平權的進步。不少性/別小眾踏上戰場後,烏克蘭社會對他們的接納度提升了;同性伴侶在服役時遭受不公待遇的新聞曝光後,壯大了國民對反歧視及支持同婚合法化的呼聲;隨著烏克蘭正式成為歐盟候選國,婚姻平權將成提升國際信譽的重要籌碼⋯⋯這些令人驚喜的進展,則如黑雲邊緣發著微光的銀線,給人一線希望。

酷兒Edward Reese是回流的其中一位。在戰爭爆發初期,他逃亡到丹麥哥本哈根。去年10月,他在爆炸聲中回到了烏克蘭,因為他無法遠遠地看著自己的國家在戰爭中受難。

「(丹麥)是一個很和平的地方,但是我的心和靈魂都在烏克蘭。」Edward在接受《Pink News》訪問時說:「我回到辦公室看到所有快樂的丹麥人,但我卻一直惦記著那個正在被摧毀的故鄉,和昨日死去了的人。」

如今 Edward在關注烏克蘭性/別小眾的非牟利組織Kyiv Pride工作。戰前,Kyiv Pride主要籌辦每年一度的基輔驕傲遊行。如今,該組織建立了一個為性/別小眾和家屬服務的「避難所」,讓他們可以安心地尋找新工作或者歸處,並為他們提供心理諮詢和技能培訓等。

但即使 Edward等人在努力,仍有許多性/別小眾身處人道危機中,不能單靠民間組織解救。

33歲住在基輔的 Leda Kosmachevskaya 向《inews》記者憶述了一通突然又心碎的來電。打給Leda的是她青梅竹馬的男同志好友,在好友得知自己將被軍隊派到一個十分危險的前線戰場後,他向Leda求婚,因為擔心如果自己戰死,「沒人能夠領取他的遺體或去埋葬他。他可能無名無姓地入土,或者被認為是失蹤人士。」

但事實上,Leda這位好友是有男朋友的,只是烏克蘭不承認同性婚姻,就算他們結婚了,軍隊也不會把他的男朋友當成家屬。Leda再三思考後,覺得這是唯一能幫助到朋友的辦法,便答應了。如果朋友能平安歸來,他們就離婚;否則,Leda將會按照他們討論好的,給好友辦器官捐贈和身後事。

根據《經濟學人》今年4月的報導,在前線保家衛國的烏克蘭性/別小眾士兵估計有幾千人。有士兵設計了一款「獨角獸臂章」,顯示自己作為性/別小眾在軍中的獨特存在,創作原意卻是對抗社會對他們的冷嘲熱諷:「2014年俄羅斯侵略克里米亞時,很多人說看不見同志參軍。所以社群用了獨角獸作為象徵,因為它是奇妙卻『不存在』的生物。」自願參戰的非二元性別士兵 Oleksandr Zhuhan 說。

基輔國際社會學研究所的報告顯示,烏克蘭越來越多人對服役的性/別小眾軍人表達支持態度。即使是對性/別小眾持負面意見的受訪者,都有超過一半人支持軍隊接納性/別小眾;本身持正面態度的受訪者,對性/別小眾軍隊共融的支持度更高達八成。儘管情勢在改善,更多人關注性/別小眾在軍中遭受的不公平待遇,但是像Leda朋友和 Oleksandr所面臨的境況,並非孤例。

去年6月,一份呼籲婚姻平權的請願書在總統府網站上獲得了近三萬人連署。兩個月後,烏國總統澤連斯基正式回應,稱憲法在戰時狀態不可修改,但他已要求總理介入此事,承諾政府會致力達成烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的方案。

今年3月,烏克蘭眾議會議員Inna Sovsun提交了一份呼籲容許同性伴侶民事結合的議案。屬自由黨的她在推特上分享這一消息時,引述數據稱「56%的烏克蘭人支持同性民事結合(Same-sex partnerships)。」

🏳️‍🌈🇺🇦Today, I submitted a draft law on the legalization of same-sex partnerships to Ukrainian parliament.



Today 56% of Ukrainians support same-sex partnerships! So, I hope the majority of the parliament, including @ZelenskyyUa party will take the lead from the people! pic.twitter.com/uQnCUAPVjt