俄烏戰爭：開戰近500天，烏克蘭性／別小眾看到希望了嗎？
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不少性／別小眾踏上戰場後，烏克蘭社會對他們的接納度提升了；同性伴侶在服役時遭受不公待遇的新聞曝光後，壯大了國民對反歧視及支持同婚合法化的呼聲；隨著烏克蘭正式成為歐盟候選國，婚姻平權將成提升國際信譽的重要籌碼⋯⋯這些令人驚喜的進展，則如黑雲邊緣發著微光的銀線，給人一線希望。
撰文：季安森｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth
自去年2月俄羅斯出兵侵略烏克蘭後，硝煙已在烏克蘭瀰漫近500天。
烏國的性／別小眾更是陷入了「戰爭中的戰爭」：有跨女因無法更改身分證性別而不能逃難，在草木皆兵的城市中遑遑不可終日；有服役的同性伴侶因不獲法律承認，即使戰死另一半也只是法律上的陌生人；有HIV陽性者和處於性別過渡的跨性別人士，在戰時難以取得所需的醫療資源⋯⋯除此種種，性／別小眾也會擔心遭到俄羅斯士兵的惡意針對，更怕倘若國家被併吞，多年來的平權努力將歸零。恐懼如黑雲壓城，叫人難以喘息。
但戰爭同時在催迫平權的進步。不少性／別小眾踏上戰場後，烏克蘭社會對他們的接納度提升了；同性伴侶在服役時遭受不公待遇的新聞曝光後，壯大了國民對反歧視及支持同婚合法化的呼聲；隨著烏克蘭正式成為歐盟候選國，婚姻平權將成提升國際信譽的重要籌碼⋯⋯這些令人驚喜的進展，則如黑雲邊緣發著微光的銀線，給人一線希望。
性／別小眾逃難後回流 因不忍遠睹國家受難
酷兒Edward Reese是回流的其中一位。在戰爭爆發初期，他逃亡到丹麥哥本哈根。去年10月，他在爆炸聲中回到了烏克蘭，因為他無法遠遠地看著自己的國家在戰爭中受難。
「（丹麥）是一個很和平的地方，但是我的心和靈魂都在烏克蘭。」Edward在接受《Pink News》訪問時說：「我回到辦公室看到所有快樂的丹麥人，但我卻一直惦記著那個正在被摧毀的故鄉，和昨日死去了的人。」
如今 Edward在關注烏克蘭性／別小眾的非牟利組織Kyiv Pride工作。戰前，Kyiv Pride主要籌辦每年一度的基輔驕傲遊行。如今，該組織建立了一個為性／別小眾和家屬服務的「避難所」，讓他們可以安心地尋找新工作或者歸處，並為他們提供心理諮詢和技能培訓等。
但即使 Edward等人在努力，仍有許多性／別小眾身處人道危機中，不能單靠民間組織解救。
服役男同志為身後事向女閨蜜求婚 平安歸來則離婚
33歲住在基輔的 Leda Kosmachevskaya 向《inews》記者憶述了一通突然又心碎的來電。打給Leda的是她青梅竹馬的男同志好友，在好友得知自己將被軍隊派到一個十分危險的前線戰場後，他向Leda求婚，因為擔心如果自己戰死，「沒人能夠領取他的遺體或去埋葬他。他可能無名無姓地入土，或者被認為是失蹤人士。」
但事實上，Leda這位好友是有男朋友的，只是烏克蘭不承認同性婚姻，就算他們結婚了，軍隊也不會把他的男朋友當成家屬。Leda再三思考後，覺得這是唯一能幫助到朋友的辦法，便答應了。如果朋友能平安歸來，他們就離婚；否則，Leda將會按照他們討論好的，給好友辦器官捐贈和身後事。
根據《經濟學人》今年4月的報導，在前線保家衛國的烏克蘭性／別小眾士兵估計有幾千人。有士兵設計了一款「獨角獸臂章」，顯示自己作為性／別小眾在軍中的獨特存在，創作原意卻是對抗社會對他們的冷嘲熱諷：「2014年俄羅斯侵略克里米亞時，很多人說看不見同志參軍。所以社群用了獨角獸作為象徵，因為它是奇妙卻『不存在』的生物。」自願參戰的非二元性別士兵 Oleksandr Zhuhan 說。
基輔國際社會學研究所的報告顯示，烏克蘭越來越多人對服役的性／別小眾軍人表達支持態度。即使是對性／別小眾持負面意見的受訪者，都有超過一半人支持軍隊接納性／別小眾；本身持正面態度的受訪者，對性／別小眾軍隊共融的支持度更高達八成。儘管情勢在改善，更多人關注性／別小眾在軍中遭受的不公平待遇，但是像Leda朋友和 Oleksandr所面臨的境況，並非孤例。
總統答應戰後推同婚合法 議員嫌政府動作太慢
去年6月，一份呼籲婚姻平權的請願書在總統府網站上獲得了近三萬人連署。兩個月後，烏國總統澤連斯基正式回應，稱憲法在戰時狀態不可修改，但他已要求總理介入此事，承諾政府會致力達成烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的方案。
今年3月，烏克蘭眾議會議員Inna Sovsun提交了一份呼籲容許同性伴侶民事結合的議案。屬自由黨的她在推特上分享這一消息時，引述數據稱「56％的烏克蘭人支持同性民事結合（Same-sex partnerships）。」
🏳️🌈🇺🇦Today, I submitted a draft law on the legalization of same-sex partnerships to Ukrainian parliament.— Inna Sovsun （@InnaSovsun） March 7, 2023
Today 56% of Ukrainians support same-sex partnerships! So, I hope the majority of the parliament, including @ZelenskyyUa party will take the lead from the people! pic.twitter.com/uQnCUAPVjt
「烏克蘭人沒有時間等待平權了，我們必須要現在把它完成，」Sovsun寫道，她認為政府行動太慢。「每天都可以是他們的最後一天，就和任何烏克蘭人一樣。沒有時間再為此猶豫，今年就通過同性民事結合吧！」
Sovsun提交法案後，烏克蘭教會和宗教組織理事會隨即發表聲明反對，亦有反對平權的民眾上街抗議。
平權進程令人驚喜 惟戰爭代價太過高昂
要實現同婚合法化，烏克蘭難以一蹴而就。Pew民意研究中心於2019年的調查顯示，烏克蘭只有14％人認為社會該接受同性戀。但如今，社會對性／別小眾的接納程度已不能跟戰前同日而語。
去年年底，烏克蘭國會全票通過了一項法案，禁止針對性取向和性別認同的仇恨和煽動言論。諷刺的是，同月俄羅斯總統普京就收緊了臭名昭著的《反同性戀宣傳》法案，把2013年禁止對未成年人進行當局認定的「同性戀宣傳」，擴展至俄羅斯所有年齡層。
今年1月，烏克蘭駐美國大使Oksana Markarova在華盛頓出席了一個展示烏國性／別小眾士兵的攝影展，是第一次有烏國大使高調參加性／別小眾主題的活動。根據《Washington Blade》報導，Markarova在現場形容性／別小眾是「與我們密不可分的社群，無論是在美國還是烏克蘭，」她說，「我們越快能停止歧視，我們越快能贏，不僅是在烏克蘭戰場上，還會在全世界得勝。」
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選