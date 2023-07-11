《職場好感學》：你很認真工作，業績卻始終沒起色，這時候該怎麼辦？

文：橫山信治

Q：你很認真工作，業績卻始終沒起色，這時候你該怎麼辦？

①準時下班，好好放鬆一下。

②加班到深夜，盡快拿出成果。

③幫助其他人，自己沒有成果也無所謂。

時下流行的商管書籍，多半贊成①的選項。或許人事部門的主管，也提供過類似的建議吧。不可否認，去活動活動筋骨，看一場電影，或是好好睡覺放鬆一下，可提升工作的幹勁和熱忱。問題是，旁人對你會有什麼評價？

人事異動和個人評價，往往跟人心是息息相關的。

選擇①【準時下班，好好放鬆一下】（-2分）

過了下班時間，其實有沒有待在公司沒太大差別。早點回家做自己喜歡的事情，還有放鬆的效果。

不過，你是在公司上班，不能輕忽旁人的看法。沒拿出成果的人每天準時下班，大家對你肯定不會有好印象。評價和感受往往是一體兩面的，對評價也有重大的影響。

選擇②【加班到深夜，盡快拿出成果】（-3分）

看了①的解說，各位可能覺得②才是正確選項。然而，這個選項比①還糟糕。你加班到深夜，要是拿不出成果，同樣會得到壞評價。況且，這對身體也不好。減少加班時間和改革工作方法，已經是時勢所趨了，加班只會有反效果。

如果你的上司重視精神論，說不定會博得一些好感。另一種可能是，上司覺得你辦事效率奇差，或者故意留下來賺加班費。因此，還是不要這樣做比較好。

選擇③【幫助其他人，自己沒有成果也無所謂】（+1分）

早點回家不行，加班到深夜也不行，因此這個才是最棒的選項。去幫助那些業績蒸蒸日上的忙碌同事吧。

有些讀者可能會問，自己的業績沒長進，哪有閒工夫去幫助其他人？其實，去幫助業績好的人有很多益處。

首先，幫助忙碌的同事，等於對公司做出貢獻，這有助於提升你的評價。再者，同事欠你人情，說不定會提供建議幫你解決瓶頸。這就是所謂的「互惠原理」，當我們得到別人的好處，也會想要回敬對方。比方說，對方可能會提供一些增加業績的訣竅，或是把有機會簽下來的客戶介紹給你。

倘若你業績低迷，剛好又有多出來的時間，不妨主動去問看看那些忙碌的同事，看他們需不需要幫忙。

職場評價和主管的感受落差

評鑑通常有一套制度和基準，但往往跟人的感受脫不了關係。職場上不是所有事情都講道理。

改革工作方法已經是時勢所趨，如何提升工作效率，也是經營者和主管的一大課題。在這種潮流下，不用加班就有好業績的員工，才是最棒的員工。至於業績不佳又不肯留下來加班的員工，老闆、主管、同事看到會做何感想？就算他們內心清楚，準時下班是當今多數企業的制度，也還是會希望業績不好的人努力一點。

老實說，我自己就是那樣。加班時間的多寡，和業績不見得成正比。我也看過一些分店加班時數很多，業績卻奇差無比。理解歸理解，等你實際站上經營者的立場，你就是會希望他們多花點時間工作。

你要說我想法古板也確實如此，但現在日本企業的經營階層，還是有不少人抱持同樣的觀念。如果你想獲得職場高評價，就不該忽略這樣的感受。

工作效率差的惡性循環

那麼，①和②的差異在哪裡？按照剛才的說法，②的評價應該比①高才對。

錯了，②不但效率奇差，公司還要出加班費。撇開這兩點不談，從感情上來看也有不被認同的理由。加班是一種很麻煩的行為，你只是花很多時間去處理業務，卻自以為在認真工作。大多數的主管和管理階層，也很清楚這種心態。

尤其那些加班到深夜才走的人，往往都有一些共通點，那就是「慢熱」。他們上午多半懶洋洋的，要等到下午才會開始認真做事。到了下班時間，幹勁也用得差不多了，然後一直瞎忙到深夜……差不多都是這樣，隔天上班還帶著前一天加班的疲勞，始終擺脫不了這種惡性循環。

偏偏這種人都以為自己工作努力，陶醉在虛妄的充實感當中。與其如此，還不如準時下班回家，隔天早上好好工作。

評價低的人常有的認知偏誤

接下來，我想聊一下「自我評價」和「第三者評價」。

人很難客觀地自我評價。因為人在清醒的時候，腦子裡想的都是自己的事情，很容易把自己當成特別的存在。所以，就算你做事拖拖拉拉，一直瞎忙到深夜，也會以為自己工作非常認真。

可是，這是你對自己的看法，缺乏客觀樣本數的評價。所謂公正的評價，是要盡量聆聽多方意見，從中得出平均值才算準確。一百個人說好吃的拉麵，絕對比只有一個人讚不絕口的拉麵要好吃。尤其，如果那唯一一個讚不絕口的人，是拉麵店的老闆，相信大家都會覺得評價不夠客觀。

人與人之間的評價也是一樣。以我個人為例，別人對我的評價，比我對自己的評價還要來得可信。若我周遭有一百個同事，那麼一百個同事對我的評價，才是更加客觀而公正的評價。

不過，不少人卻認為，公司沒有給予自己正當評價，甚至看不慣別人出人頭地，覺得別人的能力不如自己。如果你也有這些想法，代表你的自我評價跟他人評價有落差。尤其是，你公然說出錯誤的自我評價，大家對你的印象會更差。當然，也有人的自我評價很正確，這種人很清楚自己在旁人眼中的評價。

以前我有兩個部下A和B，A每天準時下班，B總是忙到深夜才走，B忙到末班車都快發車了，才衝去搭車，幾乎每天都這樣。幾個月後A順利升遷，B一聽到消息就勃然大怒。

「A都是拍上司馬屁才升遷的。每天都準時下班，沒做多少事，囂張個屁。」

B完全無法接受A升遷。