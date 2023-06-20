分散風險或政治考量？一篇看懂各國「去美元化」盤算與潛在衝擊
我們想讓你知道的是
布魯金斯研究所「約翰桑頓中國中心」高級研究員杜大偉（David Dollar）認為正因全球約8成外匯交易都是美元，讓美國的金融制裁成為有效武器，卻也讓各國擔心華府濫行制裁而更多轉向本國貨幣結算貿易，這多少會對美國產生一點約束，思考慎用金融制裁手段。
（中央社）美中競爭、制裁俄國入侵烏克蘭及對美國升、降息週期嚴重衝擊資產的疑慮，近年讓俄、中、巴西等越來越多國逐漸有去美元化趨勢，使相關議題乃至美元霸權再掀熱議。
埃及6月中申請加入由俄、中、印度、巴西、南非組成的「金磚國家」（BRICS）聯盟申請，表示對使用替代美元的貨幣做貿易結算極感興趣；今年春天起陸續有多個國家宣布與中國達成部分外貿改以人民幣結算。
- 什麼是去美元化（dedollarisation）
《印度時報》（TOI）集團旗下網站indiatimes專文分析，稱「去美元化」顧名思義指的是一國欲減少仰賴美元作為儲備貨幣、交易媒介與計價單位的進程。
美元長期以來在全球金融體系佔據主導地位，但隨世界連結日趨緊密，建立穩定、公平金融體系顯益發重要，過度依賴美元某種程度會導致全球經濟的脆弱和不平衡，加上新興市場經濟實力日增及渴望金融體系更多元化、更有韌性，促使許多國家展現去美元化興致。
《路透社》引用國際貨幣基金（IMF）數據指出，2022年第4季美元在各國外匯儲備的比例降至20年新低的58％。
資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長簡恩（Stephen Jen）表示，讓美元急遽減持實際上是2022年，主要是各國對西方制裁俄國侵烏而凍結俄國6400億美元外匯存底與黃金中的一半，令諸如沙烏地、中國、伊朗、土耳其等國開始著眼分散風險。
- 美元如何成為霸權
各國央行與貨幣機構持有外國貨幣作為儲備貨幣，以促進國際交易、穩定匯率及強化金融信心。被當成儲備貨幣的外幣需有穩定性、流通性、能廣為全球市場接受等特點。
美元在二戰後建立的布列登森林體系（Bretton Woods system）鞏固地位。1944年7月，44個國家的代表在美國新罕布什爾州的布列登森林舉行聯合國和盟國貨幣金融會議，確立美元與黃金掛鉤、成員國貨幣和美元掛鉤，實行可調整的固定匯率制度。
儘管在1970年代布列登森林體系瓦解、美元與黃金脫鉤，但美國後來建立美元石油結算體系，使美元得以繼續在全球貿易、金融和投資保有重大優勢。整體而言美元的地位建立於美國經濟實力、深厚且流動性高的金融市場及各國視美國為定心丸的認知上。
然而單一儲備貨幣體系，尤其以美元為核心的體系存在一些缺點。坐享「超級特權」使美國能維持巨額經常帳赤字並累積大量債務，這會導致全球不平衡和經濟不穩，加劇世界金融危機風險。美元的主宰地位也讓其他經濟體易受美國貨幣政策波動連累，產生不符合本國經濟狀況的外溢效應衝擊。
- 各國為何紛紛開始去美元化
近年一些國家出於地緣政治、經濟和戰略考量開始逐步去美元化。包括中國、俄羅斯、巴西和歐盟都各採措施減少在國際交易和金融市場對美元依賴。
中、俄想降低受美元影響被認為是對抗美國霸權並減輕美國制裁衝擊。其他國家特別是歐元區，追求去美元化是為促進歐元在國際的流通率，以提升全球經濟地位並確保更大的金融自主權。
另外，各國希望打造一個更多元化、更具韌性的全球金融體系，擺脫易受單一儲備貨幣特殊性的影響，此時去美元化被視為能降低經濟危機傳染的潛在風險。
- 去美元化知易行難
去美元化得先詳細評估對全球金融穩定性的潛在衝擊。隨各國減持美元，全球儲備資產組合重整可能導致資本流動和資產價格波動，若缺乏政策協調和風險管理恐引發金融不穩定，尤其是新興市場和擁有大量以美元計價債務的國家。
其次，替代美元的儲備貨幣同樣須具備穩定性、流通性和可接受性，背後同樣離不開強大經濟實力作為基礎、深厚且流通性強的金融市場及健全的財政與貨幣政策，目前尚無單一貨幣符合這些標準。
- 各國本幣結算漸增，意在抗議華府武器化美元
布魯金斯研究所（Brookings Institution）「約翰桑頓中國中心」（John L. Thornton China Center）高級研究員杜大偉（David Dollar）指出，美元仍佔60％的全球外匯儲備，反觀人民幣的全球外匯儲備佔比僅約3％，加上中國對資本市場仍有很多管制，人民幣還遠不到挑戰美元霸權。
杜大偉認為也正因全球約8成外匯交易都是美元，讓美國的金融制裁成為有效武器，卻也讓各國擔心華府濫行制裁而更多轉向本國貨幣結算貿易，這多少會對美國產生一點約束，思考慎用金融制裁手段。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。