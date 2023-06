最惡反同法例？歐非多國修例嚴懲性小眾，烏干達「宣揚」同性戀可囚20年

撰文:Cindy|文字編輯:Claudia|網站編輯:Beth|製圖:Beth

過去十年,縱觀全球性/別小眾平權進程有很大進步,不僅承認同性婚姻的國家由2013年的14個,急增至今時今日的超過30國,很多國家也陸續廢除將性/別小眾和同性性行為入罪的刑法,甚至進一步立法禁止針對性傾向和性別認同的歧視。然而,亦有一些國家反其道而行,大開人權倒車,近年不斷立法加強對性/別小眾的打壓。除了不久前通過被聯合國專家喻為「最惡反同法」的非洲國家烏干達,連一向被視為對同志相對友善的歐洲,亦見匈牙利立新法鼓勵市民舉報「違反傳統婚姻家庭價值」的人,以及俄羅斯去年借修法禁「公開宣揚同性行為」來轉移民眾對俄烏戰事的關注,情況令人憂慮。

在非洲54個國家中,現時仍有超過30個國家的刑法禁止同性戀或同性性行為,最高刑罰由數個月至長達20年的監禁不等,並常輔以鞭刑和罰款提高阻嚇力。少數國家如坦桑尼亞、賽拉利昂、蘇丹和烏干達等,甚至可判同性戀者終身監禁或死刑。

最近因訂立嚴苛的《反同性戀法案》(Anti-Homosexuality Bill)而引起極大爭議的烏干達,國內對性/別小眾的接受程度也不高,總統及該國國會議員就曾多次發表恐同和反同言論,如總統Yoweri Museveni曾批評同性戀是「對人類繁衍的重大威脅和危機」,又聲言「非洲要帶頭把世界從墮落中拯救出來」。今年3月烏干達國會以387票贊成、僅兩票反對壓倒性通過《反同法》後,亦有國會議員高歌慶祝。諷刺的是,有一百多位議員選擇不表態而缺席投票,卻只有寥寥數人敢公開反對法案。

烏干達原本已將同性性行為列為可判終身監禁的刑事罪行,新的《反同法》一併提高對「試圖發生同性性行為」的懲罰,最高可判10年監禁,而且觸犯同性戀罪行的人即使刑滿出獄,亦不能受僱從事照顧兒童的工作。另一項為人咎病的條文則是,新法可對觸犯所謂「嚴重同性戀罪行」(aggravated homosexuality)的人判處死刑,但「嚴重同性戀罪行」卻一籃子地針對不同群體且定義模糊,包括過去曾因同性戀被定罪的積犯、透過同性性行為傳播愛滋病病毒的人、同性性侵罪犯,或與兒童、身障人士和超過75歲長者發生同性性行為的人等。未成年人觸犯同性戀罪行,即使可獲從輕處罰,最高刑罰亦是3年監禁。

《反同法》亦銳意打擊性/別小眾組織和行動者,任何「推廣和宣揚同性戀正常化、為性小眾權利倡議和提供財政支援」的人皆可被判監20年,更誇張的是連為性/別小眾活動提供場地和婚姻服務都可能誤墮法網,如租場予性/別小眾或經營同志色情場所的業主,可面臨7年監禁;主持同志婚姻儀式,亦可被判監10年。這項新法落實後,將不僅重挫當地的性/別平權運動,連一直致力防範愛滋病擴散而為同性戀者提供服務的公共衛生組織,都可能無辜受牽連。更可怕的是,《反同法》要求民眾主動舉報同性戀罪行,違反這項法律義務亦可被追究責任,判處6個月監禁和罰款,變相鼓勵民間互相監視和告密,製造寒蟬效應。

《反同法》在國會表決通過後,自然引起國內外一片爭議和抗議聲中。聯合國人權事務高級專員Volker Türk形容情況震驚,令人深感不安,稱新法「可能是全球最惡的其中一條歧視法律」,它若通過會令「烏干達的性/別小眾單是存在和做自己都有罪」。國際特赦組織批評《反同法》「定義模糊和用字空泛」,特別是針對推廣和宣揚同性戀的行為,只會加深國內對性/別小眾的歧視和仇恨罪行。白宮發言人也警告烏干達總統若簽署法案讓它生效,美國有可能向該國實施經濟制裁,因為《反同法》有可能打擊國內愛滋病防治工作,而美國對烏干達很大部份的經濟援助是用於公共衛生,尤其是控制愛滋病傳播。

迫於國際壓力,烏干達總統曾把《反同法》退回國會再商議,但今年5月還是簽署通過了修訂其中四項的「減辣版」法案。雖然修改了強制民眾舉報同性戀罪行的法規,改為只需要舉報牽涉兒童和弱勢群體的個案,又加了一段條文強調對性/別小眾的「教化更生」,但國會版本中最嚴苛的部份,如可判「嚴重同性戀罪行死刑」和嚴懲宣揚同性戀的組織和行動者等,在最終版本都被保留下來。

隨着保守勢力和民粹主義反撲,連一向被視為對同志相對友善的歐洲,亦出現性/別小眾人權倒退的情況,法律一次又一次成為政權打壓的有效工具。以匈牙利為例,右派總理Viktor Orbán自上台後,透過政策不斷收緊對性/別小眾鉗制,包括在2021年立法,禁止學校在教學材料中提及同性戀及跨性別議題,亦禁止在電視節目提及性/別小眾話題,相關內容只能在深夜時段播放。政府指性/別小眾內容會誤導兒童,對他們的發展有不利影響,可能混淆他們的道德觀和自我形象。匈牙利這個針對性/別小眾在公眾場域和媒體上呈現的新法,被指取經自俄羅斯於2013年通過的《反同志宣傳法》。

