最惡反同法例？歐非多國修例嚴懲性小眾，烏干達「宣揚」同性戀可囚20年
我們想讓你知道的是
最近因訂立嚴苛的《反同性戀法案》（Anti-Homosexuality Bill）而引起極大爭議的烏干達，國內對性／別小眾的接受程度也不高，總統及該國國會議員就曾多次發表恐同和反同言論，如總統Yoweri Museveni 曾批評同性戀是「對人類繁衍的重大威脅和危機」，又聲言「非洲要帶頭把世界從墮落中拯救出來」。今年3月烏干達國會以387票贊成、僅兩票反對壓倒性通過《反同法》後，亦有國會議員高歌慶祝。
撰文：Cindy｜文字編輯：Claudia｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth
過去十年，縱觀全球性／別小眾平權進程有很大進步，不僅承認同性婚姻的國家由2013年的14個，急增至今時今日的超過30國，很多國家也陸續廢除將性／別小眾和同性性行為入罪的刑法，甚至進一步立法禁止針對性傾向和性別認同的歧視。然而，亦有一些國家反其道而行，大開人權倒車，近年不斷立法加強對性／別小眾的打壓。除了不久前通過被聯合國專家喻為「最惡反同法」的非洲國家烏干達，連一向被視為對同志相對友善的歐洲，亦見匈牙利立新法鼓勵市民舉報「違反傳統婚姻家庭價值」的人，以及俄羅斯去年借修法禁「公開宣揚同性行為」來轉移民眾對俄烏戰事的關注，情況令人憂慮。
烏干達壓倒性通過《反同法》 同性行為涉兒童、身障人士可判死
在非洲54個國家中，現時仍有超過30個國家的刑法禁止同性戀或同性性行為，最高刑罰由數個月至長達20年的監禁不等，並常輔以鞭刑和罰款提高阻嚇力。少數國家如坦桑尼亞、賽拉利昂、蘇丹和烏干達等，甚至可判同性戀者終身監禁或死刑。
最近因訂立嚴苛的《反同性戀法案》（Anti-Homosexuality Bill）而引起極大爭議的烏干達，國內對性／別小眾的接受程度也不高，總統及該國國會議員就曾多次發表恐同和反同言論，如總統Yoweri Museveni曾批評同性戀是「對人類繁衍的重大威脅和危機」，又聲言「非洲要帶頭把世界從墮落中拯救出來」。今年3月烏干達國會以387票贊成、僅兩票反對壓倒性通過《反同法》後，亦有國會議員高歌慶祝。諷刺的是，有一百多位議員選擇不表態而缺席投票，卻只有寥寥數人敢公開反對法案。
烏干達原本已將同性性行為列為可判終身監禁的刑事罪行，新的《反同法》一併提高對「試圖發生同性性行為」的懲罰，最高可判10年監禁，而且觸犯同性戀罪行的人即使刑滿出獄，亦不能受僱從事照顧兒童的工作。另一項為人咎病的條文則是，新法可對觸犯所謂「嚴重同性戀罪行」（aggravated homosexuality）的人判處死刑，但「嚴重同性戀罪行」卻一籃子地針對不同群體且定義模糊，包括過去曾因同性戀被定罪的積犯、透過同性性行為傳播愛滋病病毒的人、同性性侵罪犯，或與兒童、身障人士和超過75歲長者發生同性性行為的人等。未成年人觸犯同性戀罪行，即使可獲從輕處罰，最高刑罰亦是3年監禁。
惡法迫於國際壓力減辣 宣揚和正當化同性戀仍重囚20年
《反同法》亦銳意打擊性／別小眾組織和行動者，任何「推廣和宣揚同性戀正常化、為性小眾權利倡議和提供財政支援」的人皆可被判監20年，更誇張的是連為性／別小眾活動提供場地和婚姻服務都可能誤墮法網，如租場予性／別小眾或經營同志色情場所的業主，可面臨7年監禁；主持同志婚姻儀式，亦可被判監10年。這項新法落實後，將不僅重挫當地的性／別平權運動，連一直致力防範愛滋病擴散而為同性戀者提供服務的公共衛生組織，都可能無辜受牽連。更可怕的是，《反同法》要求民眾主動舉報同性戀罪行，違反這項法律義務亦可被追究責任，判處6個月監禁和罰款，變相鼓勵民間互相監視和告密，製造寒蟬效應。
《反同法》在國會表決通過後，自然引起國內外一片爭議和抗議聲中。聯合國人權事務高級專員Volker Türk形容情況震驚，令人深感不安，稱新法「可能是全球最惡的其中一條歧視法律」，它若通過會令「烏干達的性／別小眾單是存在和做自己都有罪」。國際特赦組織批評《反同法》「定義模糊和用字空泛」，特別是針對推廣和宣揚同性戀的行為，只會加深國內對性／別小眾的歧視和仇恨罪行。白宮發言人也警告烏干達總統若簽署法案讓它生效，美國有可能向該國實施經濟制裁，因為《反同法》有可能打擊國內愛滋病防治工作，而美國對烏干達很大部份的經濟援助是用於公共衛生，尤其是控制愛滋病傳播。
迫於國際壓力，烏干達總統曾把《反同法》退回國會再商議，但今年5月還是簽署通過了修訂其中四項的「減辣版」法案。雖然修改了強制民眾舉報同性戀罪行的法規，改為只需要舉報牽涉兒童和弱勢群體的個案，又加了一段條文強調對性／別小眾的「教化更生」，但國會版本中最嚴苛的部份，如可判「嚴重同性戀罪行死刑」和嚴懲宣揚同性戀的組織和行動者等，在最終版本都被保留下來。
歐洲平權狀況起伏 匈牙利、俄羅斯近年頻開人權倒車
隨着保守勢力和民粹主義反撲，連一向被視為對同志相對友善的歐洲，亦出現性／別小眾人權倒退的情況，法律一次又一次成為政權打壓的有效工具。以匈牙利為例，右派總理Viktor Orbán自上台後，透過政策不斷收緊對性／別小眾鉗制，包括在2021年立法，禁止學校在教學材料中提及同性戀及跨性別議題，亦禁止在電視節目提及性／別小眾話題，相關內容只能在深夜時段播放。政府指性／別小眾內容會誤導兒童，對他們的發展有不利影響，可能混淆他們的道德觀和自我形象。匈牙利這個針對性／別小眾在公眾場域和媒體上呈現的新法，被指取經自俄羅斯於2013年通過的《反同志宣傳法》。
Hungary has passed legislation that bars sharing LGBTQ content with people under the age of 18.— NPR (@NPR) June 15, 2021
It comes after the ruling conservative party passed another law making it impossible for trans people to change the gender markers on their documents.https://t.co/AyKLSWtd0u
匈牙利今年初也曾提出法案，讓民眾可以匿名舉報「挑戰憲法婚姻和家庭觀」的人，因匈牙利憲法明令婚姻僅屬一男一女的關係，父母親亦需是一男一女，新法明顯是劍指同志家長和跨性別孩童。幸好匈牙利總統最終拒簽告密法，令法案胎死腹中。
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）