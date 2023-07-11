《心理摩擦力》：負面經驗的衝擊，比同等程度的正面時光還要強上五倍

文：大衛．尚塔爾（David Schonthal）、洛蘭．諾格倫（Loran Nordgren）

壞事比好事更刻骨銘心

當醫師問你：「我有一個好消息，一個壞消息，你想先聽哪個？」你怎麼回？大多數人會想先聽壞消息（最近的研究數據是七十八％）。這是因為在人類的心智中，壞事比好事的衝擊更大。如果你曾被打過考績，就知道這邊的意思了。只要出現一個負評，就足以抵銷前面得到的所有好評。心理學家稱此為負面偏誤（negativity bias）。成千上萬的社會實驗都證實了這個令人沮喪的觀點：負向體驗對我們生活的影響比正向體驗更大。底下就來舉幾個例子。

我們先從婚姻談起。想要婚姻美滿，正面跟負面的互動要維持多少比例呢？假如答案是一比一，那就表示想維持美滿，只需要正負相抵就好：每說了一句負面的話，頂多只要用一句讚美彌補即可。然而，根據婚姻關係的研究，比例其實接近五比一。意思就是，每一次負面的互動——每個小小的爭執、一點點的冷落——都需要五個正面互動，才能重獲伴侶的好感。對於親密關係而言，負面經驗的衝擊比同等程度的正面時光還要強上五倍。

職場人際關係也是同樣的狀況。最近有一項研究，主要在觀察「問題同事」（toxic colleague）對工作團隊的影響。研究指出，職場上有三種「老鼠屎員工」：懶惰鬼，指怠忽職守、沒有盡好本分的人；掃興鬼，老愛抱怨、表達憤怒或其他負面情緒的人；討厭鬼，不懂得尊重他人的人。研究發現，只要團隊出了這三種員工的任何一種，團隊表現就會下降四十％。就算團隊裡有幾位表現亮眼的明星員工，但只要有那麼一顆老鼠屎，造成的負面影響就擋也擋不住。一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，職場現實就是如此。

負面事物也主導了我們的情感生活。七○年代，心理學家保羅．艾克曼（Paul Ekman）確立了六種存在於所有人類文化中的基本情緒：快樂、悲傷、厭惡、恐懼、驚訝和憤怒（註）。注意到了嗎？只有快樂這一種基本情緒是正向的。在所有語文之中，描寫負面情緒經驗的詞彙也比較多。

譯註：艾克曼經過進一步的研究，在一九八○年代新增了第七種基本情緒：輕蔑（contempt）。

負面情緒帶來的心理打擊也比較大。心理學家研究了日常生活中，好事和壞事對我們的影響，像是獲得老闆稱讚、遇上壞天氣、路上塞車等。好事會對人們的心情產生正面影響，而壞事則讓人情緒低落，這點不令人意外。但是，這些經驗持續的時間卻大不相同。正面事件帶來的感覺稍縱即逝，負面事件卻是地久天長。

其中一個研究發現，某一天過得好，不會對隔天的感覺造成什麼特別的影響——就算星期一過得不錯，好心情也不會延續到星期二；但負面事件的影響卻更為持久——如果星期一過得不好，就等著迎接憂鬱星期二。這個模式屢試不爽，足以視為人類行為的「法則」。快樂不對稱法則（the law of hedonic asymmetry）講得更明確：「愉悅的感覺總是來自於轉變的當下，人只要持續獲得滿足，愉悅感就會消失；相反地，如果持續處在不舒服的環境中，痛苦的感覺卻往往揮之不去。」

我們對壞事的偏見，幾乎能影響舉目所及的一切。負面事件的記憶比正面事件更深；大腦解讀負面資訊的速度也比正面資訊來得更快。一般人能很快從人群中認出憤怒的表情，但要找出一個微笑，速度就慢多了。這是因為我們腦中掌管表情辨識的「杏仁核」，擁有更多負責處理「危險」的神經元。一張帶有威脅性的圖片，能在毫秒間觸發「戰或逃」（fight or flight）的反應，但我們對正面事件的反應卻慢了很多。看到蛇往後跳的反射，會遠遠快過你往最愛的零食衝過去的速度。

我們的心智之所以會如此建構，是因為這對演化比較有利。想像你要大快朵頤之前，有隻蟑螂從盤子上爬過去，牠也就只跟食物碰了那麼一下下，但你還會吃嗎？再假設沙拉裡夾了根頭髮，或是湯裡浮著一隻蒼蠅呢？很多人可能就吃不下去了。我們的動物腦出於本能要我們喊停，理由是病毒、黴菌、細菌等眾多可能要人命的東西，都會污染它們碰到的任何事物。這可說是「近墨者黑」，但若情況反過來，卻不會是「近朱者赤」。有什麼樣的正面事物能讓一整碗的蟲子看起來美味可口？答案是這種東西不存在，因為不好的東西會沾染它所接觸到的一切，但好的東西卻不會。

人們之所以對擁抱新構想感到猶豫不決，概括來說有兩種解釋，若不是想法不夠誘人、吸引力不足，就是心理摩擦力擋住了去路。而負面偏誤的意涵相當明確——應該多多關注心理摩擦力。

鮑伯．薩頓（Bob Sutton）的名著《拒絕混蛋守則》（The No Asshole Rule）中就有提到這種思維轉變，這本書主要在對付很多公司都曾深受其害的問題：職場環境士氣低落。以往針對漫不經心的員工，傳統做法就是增加福利，期望藉由鼓吹好行為來擠掉壞行為。大家對於這種做法可能耳熟能詳，但薩頓的見解與此相反，他主張對問題人物和不良行為要採取大無畏的零容忍態度。只要能理解負面偏誤的意義，就知道一味提供福利跟津貼，很難戰勝有毒的職場文化。

這部分與創新的相似度實在高得出奇。我們推廣新構想時，往往只著重在新構想所能帶來的好處，我們在心裡自問：「該怎樣引誘別人上鉤呢？」