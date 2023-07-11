《心理摩擦力》：負面經驗的衝擊，比同等程度的正面時光還要強上五倍
我們想讓你知道的是
很多時候，問題不在於產品「不好」、說法「不漂亮」，更不是想推動的事情「不夠重要」，而是因為演化使人具有抗拒改變的傾向，也就是「心理摩擦力」。如果沒有對症下藥，陷入「吸引力思維」的陷阱，誤以為不斷加碼就能打動別人，最後會發現不僅代價高昂，還成效不彰。
文：大衛．尚塔爾（David Schonthal）、洛蘭．諾格倫（Loran Nordgren）
壞事比好事更刻骨銘心
當醫師問你：「我有一個好消息，一個壞消息，你想先聽哪個？」你怎麼回？大多數人會想先聽壞消息（最近的研究數據是七十八％）。這是因為在人類的心智中，壞事比好事的衝擊更大。如果你曾被打過考績，就知道這邊的意思了。只要出現一個負評，就足以抵銷前面得到的所有好評。心理學家稱此為負面偏誤（negativity bias）。成千上萬的社會實驗都證實了這個令人沮喪的觀點：負向體驗對我們生活的影響比正向體驗更大。底下就來舉幾個例子。
我們先從婚姻談起。想要婚姻美滿，正面跟負面的互動要維持多少比例呢？假如答案是一比一，那就表示想維持美滿，只需要正負相抵就好：每說了一句負面的話，頂多只要用一句讚美彌補即可。然而，根據婚姻關係的研究，比例其實接近五比一。意思就是，每一次負面的互動——每個小小的爭執、一點點的冷落——都需要五個正面互動，才能重獲伴侶的好感。對於親密關係而言，負面經驗的衝擊比同等程度的正面時光還要強上五倍。
職場人際關係也是同樣的狀況。最近有一項研究，主要在觀察「問題同事」（toxic colleague）對工作團隊的影響。研究指出，職場上有三種「老鼠屎員工」：懶惰鬼，指怠忽職守、沒有盡好本分的人；掃興鬼，老愛抱怨、表達憤怒或其他負面情緒的人；討厭鬼，不懂得尊重他人的人。研究發現，只要團隊出了這三種員工的任何一種，團隊表現就會下降四十％。就算團隊裡有幾位表現亮眼的明星員工，但只要有那麼一顆老鼠屎，造成的負面影響就擋也擋不住。一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，職場現實就是如此。
負面事物也主導了我們的情感生活。七○年代，心理學家保羅．艾克曼（Paul Ekman）確立了六種存在於所有人類文化中的基本情緒：快樂、悲傷、厭惡、恐懼、驚訝和憤怒（註）。注意到了嗎？只有快樂這一種基本情緒是正向的。在所有語文之中，描寫負面情緒經驗的詞彙也比較多。
- 譯註：艾克曼經過進一步的研究，在一九八○年代新增了第七種基本情緒：輕蔑（contempt）。
負面情緒帶來的心理打擊也比較大。心理學家研究了日常生活中，好事和壞事對我們的影響，像是獲得老闆稱讚、遇上壞天氣、路上塞車等。好事會對人們的心情產生正面影響，而壞事則讓人情緒低落，這點不令人意外。但是，這些經驗持續的時間卻大不相同。正面事件帶來的感覺稍縱即逝，負面事件卻是地久天長。
其中一個研究發現，某一天過得好，不會對隔天的感覺造成什麼特別的影響——就算星期一過得不錯，好心情也不會延續到星期二；但負面事件的影響卻更為持久——如果星期一過得不好，就等著迎接憂鬱星期二。這個模式屢試不爽，足以視為人類行為的「法則」。快樂不對稱法則（the law of hedonic asymmetry）講得更明確：「愉悅的感覺總是來自於轉變的當下，人只要持續獲得滿足，愉悅感就會消失；相反地，如果持續處在不舒服的環境中，痛苦的感覺卻往往揮之不去。」
我們對壞事的偏見，幾乎能影響舉目所及的一切。負面事件的記憶比正面事件更深；大腦解讀負面資訊的速度也比正面資訊來得更快。一般人能很快從人群中認出憤怒的表情，但要找出一個微笑，速度就慢多了。這是因為我們腦中掌管表情辨識的「杏仁核」，擁有更多負責處理「危險」的神經元。一張帶有威脅性的圖片，能在毫秒間觸發「戰或逃」（fight or flight）的反應，但我們對正面事件的反應卻慢了很多。看到蛇往後跳的反射，會遠遠快過你往最愛的零食衝過去的速度。
我們的心智之所以會如此建構，是因為這對演化比較有利。想像你要大快朵頤之前，有隻蟑螂從盤子上爬過去，牠也就只跟食物碰了那麼一下下，但你還會吃嗎？再假設沙拉裡夾了根頭髮，或是湯裡浮著一隻蒼蠅呢？很多人可能就吃不下去了。我們的動物腦出於本能要我們喊停，理由是病毒、黴菌、細菌等眾多可能要人命的東西，都會污染它們碰到的任何事物。這可說是「近墨者黑」，但若情況反過來，卻不會是「近朱者赤」。有什麼樣的正面事物能讓一整碗的蟲子看起來美味可口？答案是這種東西不存在，因為不好的東西會沾染它所接觸到的一切，但好的東西卻不會。
人們之所以對擁抱新構想感到猶豫不決，概括來說有兩種解釋，若不是想法不夠誘人、吸引力不足，就是心理摩擦力擋住了去路。而負面偏誤的意涵相當明確——應該多多關注心理摩擦力。
鮑伯．薩頓（Bob Sutton）的名著《拒絕混蛋守則》（The No Asshole Rule）中就有提到這種思維轉變，這本書主要在對付很多公司都曾深受其害的問題：職場環境士氣低落。以往針對漫不經心的員工，傳統做法就是增加福利，期望藉由鼓吹好行為來擠掉壞行為。大家對於這種做法可能耳熟能詳，但薩頓的見解與此相反，他主張對問題人物和不良行為要採取大無畏的零容忍態度。只要能理解負面偏誤的意義，就知道一味提供福利跟津貼，很難戰勝有毒的職場文化。
這部分與創新的相似度實在高得出奇。我們推廣新構想時，往往只著重在新構想所能帶來的好處，我們在心裡自問：「該怎樣引誘別人上鉤呢？」
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
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要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！