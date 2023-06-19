代理教師修法公告：全年薪資保障入法8月上路，寒暑假出勤「雙軌制」埋隱憂
我們想讓你知道的是
今日國教署公告代理教師修法，除了保障代理教師聘期，還納入育嬰留職停薪的規定。但修法所創造的寒暑假出勤「雙軌制」，恐怕會在未來出現寒暑假出勤「一國多制」的情形。
歷經長久爭取，保障代理教師全年薪資、寒暑假也給薪的修法，終於在今（19）日由國教署公告、8月起上路。本次修法內容除了保障代理教師聘期，也杜絕「正式教師銷假、代理教師就失業」的現象，還納入育嬰留職停薪的規定。但修法所創造的寒暑假出勤「雙軌制」，恐怕會在未來出現寒暑假出勤「一國多制」的情形。
去（2022）年11月立法院教育及文化委員會審查教育部預算案時，通過立委范雲所提出的預算案，要求國教署應修正相關法規，從112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。隨後，教育部國教署與各縣市教師團體、校長團體與家長團體研商，取得落實代理教師完整聘期的共識，修正〈高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法〉（下稱代理教師聘任辦法）並於今日公告。
國教署指出，為了保障高中以下學校兼任、代課及代理教師工作權益，兼顧學生受教權益及穩定教學現場，辦法由今（2023）年8月全國施行後，聘期為一學期的代理教師，聘期會從當學期起日到迄日（8/1-1/31、2/1-7/31）；聘期為一學年的代理教師則是從當學年起日到迄日（8/1-7/31）。
寒暑假出勤「雙軌制」埋隱憂
教育部先前所提出的草案，曾訂定代理教師「於寒暑假期間應配合學校規定處理校務」，許多縣市政府更是在草案還沒通過前，就發出公文要求代理教師寒暑假到校上班、做行政工作，遭現場教師、代課暨代理教師產業工會（下稱代理教師工會）及范雲強烈反彈。
而在國教署今日公布的版本中，教師於寒暑假期間的出勤規定是工會所稱的「雙軌制」，一軌是依照〈教師請假規則〉第12條規定，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校，也就是說代理教師不必在寒暑假期間全時到校；另一軌是由直轄市、縣市主管機關，基於學生照顧、學習輔導及學習活動的需要，依規定就主管學校比照行政院人事行政總處公告的行政機關辦公日辦理。
第二軌明定代理教師寒暑假到校「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，若沒有行政職，不需要負額外的行政工作。代理教師工會指出，這種交付地方政府選擇的作法，未來將出現寒暑假出勤「一國多制」，不友善代理教師的縣市或學校會出現缺師潮。
另一方面，採用第二軌的學校代理教師，若請假將依照適用約僱人員的〈行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法〉給予慰勞假，且慰勞假要在寒暑假實施，不給予慰勞假補助費，沒休完也不能保留。
汰除代理原因消滅無條件解職、保障育嬰留職停薪
本次代理教師修法還有其他幾項重點，首先是在第5條之2定明兼任、代課及代理教師的聘期，為一學期或一學年（或從實際聘任起算），汰除「代理原因消滅無條件解職」的情形，代理教師工會表示，未來不再會有正式教師銷假、代理教師就失業的情形，避免學生需要臨時更換老師，且還能有效遏止少部分正式教師為了領寒暑假薪資濫用權益的亂象。
另外，第14條第一項第5款也規定，除了〈代理教師聘任辦法〉或其他法令另有規定者，代課及代理教師可以拒絕參與主管機關或學校所指派、但與教學無關的工作或活動。第六款則指出，如果代課及代理教師依法執行職務涉訟時，服務學校應輔助延聘律師及提供法律協助，並準用〈教師因公涉訟補助辦法〉，這是本次修法所新增的內容。
第16條還保障聘期超過6個月的代理教師，適用《性別工作平等法》的規定，申請育嬰留職停薪。
過去多數縣市代理教師聘期未給足一年，許多老師寒暑假半毛錢都領不到，或是得做額外的行政工作換取薪資。對於這次修法，代理教師工會認為是糾正教育現場長達20多年的錯誤，解決薪資一國多制的問題，有助於留住優秀的教育人力。然而，代理教師在少子化的現況已成為教育現場不可或缺的重要人力，工會也期許中央及地方共同建立「友善代理教師、提升教育品質」的職場環境。
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核稿編輯：翁世航
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）