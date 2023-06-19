2023/06/19,
教育

代理教師修法公告：全年薪資保障入法8月上路，寒暑假出勤「雙軌制」埋隱憂

代理教師修法公告：全年薪資保障入法8月上路，寒暑假出勤「雙軌制」埋隱憂
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今日國教署公告代理教師修法，除了保障代理教師聘期，還納入育嬰留職停薪的規定。但修法所創造的寒暑假出勤「雙軌制」，恐怕會在未來出現寒暑假出勤「一國多制」的情形。

歷經長久爭取，保障代理教師全年薪資、寒暑假也給薪的修法，終於在今（19）日由國教署公告、8月起上路。本次修法內容除了保障代理教師聘期，也杜絕「正式教師銷假、代理教師就失業」的現象，還納入育嬰留職停薪的規定。但修法所創造的寒暑假出勤「雙軌制」，恐怕會在未來出現寒暑假出勤「一國多制」的情形。

去（2022）年11月立法院教育及文化委員會審查教育部預算案時，通過立委范雲所提出的預算案，要求國教署應修正相關法規，從112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。隨後，教育部國教署與各縣市教師團體、校長團體與家長團體研商，取得落實代理教師完整聘期的共識，修正〈高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法〉（下稱代理教師聘任辦法）並於今日公告。

國教署指出，為了保障高中以下學校兼任、代課及代理教師工作權益，兼顧學生受教權益及穩定教學現場，辦法由今（2023）年8月全國施行後，聘期為一學期的代理教師，聘期會從當學期起日到迄日（8/1-1/31、2/1-7/31）；聘期為一學年的代理教師則是從當學年起日到迄日（8/1-7/31）。

寒暑假出勤「雙軌制」埋隱憂

教育部先前所提出的草案，曾訂定代理教師「於寒暑假期間應配合學校規定處理校務」，許多縣市政府更是在草案還沒通過前，就發出公文要求代理教師寒暑假到校上班、做行政工作，遭現場教師、代課暨代理教師產業工會（下稱代理教師工會）及范雲強烈反彈。

而在國教署今日公布的版本中，教師於寒暑假期間的出勤規定是工會所稱的「雙軌制」，一軌是依照〈教師請假規則〉第12條規定，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校，也就是說代理教師不必在寒暑假期間全時到校；另一軌是由直轄市、縣市主管機關，基於學生照顧、學習輔導及學習活動的需要，依規定就主管學校比照行政院人事行政總處公告的行政機關辦公日辦理。

第二軌明定代理教師寒暑假到校「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，若沒有行政職，不需要負額外的行政工作。代理教師工會指出，這種交付地方政府選擇的作法，未來將出現寒暑假出勤「一國多制」，不友善代理教師的縣市或學校會出現缺師潮。

另一方面，採用第二軌的學校代理教師，若請假將依照適用約僱人員的〈行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法〉給予慰勞假，且慰勞假要在寒暑假實施，不給予慰勞假補助費，沒休完也不能保留。

汰除代理原因消滅無條件解職、保障育嬰留職停薪

本次代理教師修法還有其他幾項重點，首先是在第5條之2定明兼任、代課及代理教師的聘期，為一學期或一學年（或從實際聘任起算），汰除「代理原因消滅無條件解職」的情形，代理教師工會表示，未來不再會有正式教師銷假、代理教師就失業的情形，避免學生需要臨時更換老師，且還能有效遏止少部分正式教師為了領寒暑假薪資濫用權益的亂象。

另外，第14條第一項第5款也規定，除了〈代理教師聘任辦法〉或其他法令另有規定者，代課及代理教師可以拒絕參與主管機關或學校所指派、但與教學無關的工作或活動。第六款則指出，如果代課及代理教師依法執行職務涉訟時，服務學校應輔助延聘律師及提供法律協助，並準用〈教師因公涉訟補助辦法〉，這是本次修法所新增的內容。

第16條還保障聘期超過6個月的代理教師，適用《性別工作平等法》的規定，申請育嬰留職停薪。

過去多數縣市代理教師聘期未給足一年，許多老師寒暑假半毛錢都領不到，或是得做額外的行政工作換取薪資。對於這次修法，代理教師工會認為是糾正教育現場長達20多年的錯誤，解決薪資一國多制的問題，有助於留住優秀的教育人力。然而，代理教師在少子化的現況已成為教育現場不可或缺的重要人力，工會也期許中央及地方共同建立「友善代理教師、提升教育品質」的職場環境。

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核稿編輯：翁世航


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