黃子佼MeToo自爆送醫後：太太孟耿如一肩扛，大小S、阿雅、吳宗憲、謝和弦紛紛回應

今（19）日黃子佼遭臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」指涉性騷擾，而後黃子佼便在個人臉書粉專，發布了三支影片（現已遭刪除），承認了MeToo事件，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。

結束直播，黃子佼被通報自殘，而後送醫。太太孟耿如到場之後，也對外公開表示，「很遺憾今天早上的事件。很多狀況我也還在努力釐清和了解當中，至少我認識佼之後，我覺得他有非常努力在做改變，還有很努力地希望給大家一些正面好的能量，以前的事情，我們還需要更多的時間和空間，然後謝謝大家關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」

然而，黃子佼在直播中所一一點名的藝人，也陸續公開回應。例如，大小S和阿雅。

黃子佼說：「大小S給我人生很重要的一課，當年我們分手的前後，有些很瞎的事。她們吸毒嗑藥，我也一直過不去，她們可以去否定，然後紅了20幾年，就算被拍到還是能否認，她們身邊的朋友，阿雅、范曉萱、周俊偉，全部都逃過。」

黃子佼也進一步表示：「我還記得我第一次去韓國，印象很差，就是被她們帶去的，當時大S跟光頭在飯店嗑藥，我非常不想，我在台北被范曉萱、周俊偉、大小S邀請、說服、硬塞，我不快樂，韓國那次，我記得光頭很大隻，把我抱進浴室，我不得不吃，我不快樂，他們當然不止這兩次。甚至在飛碟對面的夜店，都在嗑藥啊，為什麼她們能逃過這一切，如果我逃不過，為什麼她們能。」

大小S同步在臉書粉專發出以下聲明，否認黃子佼的說法。

「熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。

再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。

熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。」

至於阿雅則是在微博發出聲明，表示：「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規，關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護自己的正當權益。」

Photo Credit: 翻攝自柳翰雅微博

除了大小S和阿雅之外，黃子佼也點名吳宗憲。

黃子佼表示：「以前常合作的吳宗憲，當年在合作的時候，我也是一頭霧水，旁邊有個Angela，後來冒出個陳孝萱，後來又冒出薇薇姐，他的愛情觀到底是什麼，我也看不懂，這些對我的負面影響都是很強大的。

然後這幾年他很敢說啊，什麼事他都最大，最近講什麼告贏謝和弦，拿了幾萬元，人家孩子剛出生，你炫耀這個幹嘛，你這麼厲害為什麼不去鼓勵人家呢？你要告人家？這也不是某種權勢嗎？

他也是欠錢不還的人啊，這樣的人品，就算他沒有做點點點的事，但難道他不是另一種點點點的人嗎？收視率很高，人氣很旺，節目很長壽，我有時候都覺得這殺小。

當然有些也是聽來的，在Sandy家，大喝哭著回去，我不知道發生什麼事，大家都一樣，都是假面。」

吳宗憲則回應表示：「我們都努力在好好做人，我們也希望他平安啦，但公司的SOP就是有侵犯我的部分，都會行禮如儀。這是公司的事，跟我無關，我是一個商品，我願意接受大家的品頭論足，但是你來傷害我，講的又不是事實。爆這些黑料不是逼大家去告你嗎？」

Photo Credit: 三立電視提供 吳宗憲

最後，黃子佼目前替司法院「國民法官」拍了許多支影片，對此司法院表示將下架黃子佼的相關影片、文宣品等等，同時譴責任何性騷擾行為，也會暫停與黃子佼的合作關係。

不過，黃子佼引發的風波，也有藝人相挺，謝和弦在臉書粉專表示：「佼哥沒事的，請你好好活下去，特別是當你不演了世界就變成新的了，你提拔那麼多人做了那麼多好事，雖然不能功過相抵，但是我們不會忘記，哈們！」

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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核稿編輯：翁世航