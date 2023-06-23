TNL+ 2023/06/23,
中國

劉亞洲被習近平整肅，有如秦國成功變法卻被五馬分屍的商鞅

劉亞洲被習近平整肅，有如秦國成功變法卻被五馬分屍的商鞅
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「六四」之後，中共高層再也沒有胡耀邦和趙紫陽意義上的改革派或開明派，朱鎔基不是，溫家寶不是，被習近平整肅的所有高官都不是。這是一個常識，如果連這個常識都不承認，仍然在中共高層尋找好人、尋找救星，就如同從糞坑中尋找鑽石，最終只能一無所獲。

劉亞洲是比習近平更左的軍中鷹派

前中國國防大學政委、解放軍上將劉亞洲被習近平整肅。對此，海內外傳來一片同情、惋惜的聲音，有些異議人士甚至認為他是並肩作戰的戰友，其主要依據就是網上流傳的一些冠名劉亞洲的暢談政治改革的文章。

但是，此類署名劉亞洲的文章大都是冒名頂替之作，劉亞洲多年前已發聲澄清。

一年多前，流亡美國的異議人士鄭存柱也發表公開聲明，為其欺世盜名之舉道歉：「2013年8月，本人盜用劉亞洲先生的大名，寫作並發表了〈中國政治改革新思維——劉亞洲內部講話〉一文。當時十八大剛剛過去一年，國內很多人對新的總書記習近平抱有期望，但是認為他面對種種阻力，需要有重啟中國政治改革的鼓與吹。本人人微言輕，只好出此下策，盜用劉將軍之名，企圖掀起輿論的動蕩，以吹皺一池春水。……這種做法，的確是一種盜名行為。無論是否對劉亞洲先生造成實際傷害，本人都應該對劉亞洲先生公開道歉。同時也對那些相信、轉發、評論此文的所有讀者表達歉意。」鄭先生公開道歉，算是亡羊補牢。

但我一直堅信，絕對不能用共產黨的方式反對共產黨，絕對不能用謊言反對謊言，否則，即便你打敗了共產黨，你也變成了另一個共產黨，正如尼采（Friedrich Nietzsche）所說：「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你。」

真正代表劉亞洲思想的，不是那些來歷不明的偽託之作，而是電視政論片《較量無聲》。2013年10月26日，長達一個半小時的電視政論片《較量無聲》在網上悄然「流出」。 該片由國防大學、總政保衛部、總參三部，以及社科院和中國現代國際關系研究所（國安部智庫）聯合推出，劉亞洲為總策劃。

該片通過對蘇聯解體、東歐劇變以及中東茉莉花革命等一系列事件的解讀，得出結論稱，這一切的源頭，都是美國使用非常規手段，顛覆了他國政體的驚天陰謀。該片指控以美國為首的西方國家，為了顛覆中國現行體制，試圖從政治、文化、思想、社會和組織五條戰線進行滲透和干涉，近年來此起彼伏的維權事件和公民抗爭等，都是美國滲透的結果。

劉亞洲將《較量無聲》放在網上傳播，一是因為通過傳統媒體如央視播放，需要經過曠日持久的審查程序，二是因為他已然發現網路的「觸及率」已超過電視。

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