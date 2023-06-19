2023/06/19,
經濟

港股啟動「雙櫃檯交易」，助人民幣國際化

港股啟動「雙櫃檯交易」，助人民幣國際化
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港交所今起推出「雙櫃檯」，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣買賣股票，並可作跨櫃台交易。首批納入「雙櫃檯」名單包括騰訊、阿里巴巴、中移動等，總市值佔港股總市值逾三分之一，並佔港股日均成交約4成。此舉有利人民幣邁向國際化。

（中央社）香港交易所今天（19日）起推出「港幣–人民幣雙櫃檯模式」，數十家大型港股新增人民幣交易櫃檯，供投資者以人民幣買賣股票；此舉有利人民幣邁向國際化。

香港《經濟日報》今天報導，港交所今起推出「雙櫃檯」，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣買賣股票，並可作跨櫃台交易。首批納入「雙櫃檯」名單包括騰訊、阿里巴巴、中移動等，總市值佔港股總市值逾三分之一，並佔港股日均成交約4成。

《美國之音》今天指出，據陸媒分析，與陸港通比起來，雙櫃檯模式減少兩次匯兌成本，降低交易成本後成交也會更活躍。而雙櫃檯模式更大的意義在於有利人民幣在境外的推廣，進一步提升人民幣在國際貨幣體系中的地位。

根據雙櫃檯模式，新增人民幣櫃檯交易後，投資者能夠無縫轉換以港幣和人民幣上市的股份，雙櫃檯安排將為投資者提供新的交易貨幣選擇，並提供更多流動性，盡量減少港幣櫃檯和人民幣櫃檯之間的價格差異。

此外，香港中央結算系統將推出新的可選功能，便利股票結算帳戶的港幣及人民幣櫃檯下持股的相互轉換。

《美國之音》報導，華夏基金（ChinaAMC）全球資本投資策略師丁文傑說，這一策略是一個重大的里程碑，預計這一模式未來還會從股票擴大到債券，甚至替代資產，提升海外以人民幣為主導的資產總量。

丁文傑認為，中國在推動人民幣國際化，以避免地緣政治風險，減少對美元的依賴。為了這一目的，需要更廣泛地使用人民幣。

《美國之音》報導說，中國近來與一系列貿易夥伴達成以人民幣為貨幣的雙邊交易，從中國在中東購買石油，到與巴西和俄羅斯等的商品貿易。

不過，美元仍然是全球貿易佔主導的貨幣，佔全球支付的42%。人民幣僅僅佔2.29%，但比兩年前的1.95%有所提升。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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