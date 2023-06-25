Netflix影集《黑鏡》第六季：集集精彩，若能靈活調整結構與時間長度，一定更有看頭

全球口碑極佳的英國影集《黑鏡》，於6月15日在網飛推出第六季。第六季甫播出，即獲得一致好評。本季只有5集，延續《黑鏡》的一貫風格。談新科技對人性的影響，以及從社會批判的角度，談各種人性糾葛。

本季雖沒有過去令人眼睛為之一亮，極為驚艷的作品，但總的來說卻也是集集精彩，大有可看之處。

主創Charlie Brooker在第五季結束後，面對採訪，曾說他對現在的社會感到絕望。彼時俄羅斯入侵烏克蘭，全球物價因為戰爭與武漢肺炎而飆漲。英國的中產階級上班族，薪資不足以生活，甚至還必須尋求社會救濟。

種種社會現象，讓Charlie Brooker遲遲推不出第六季，他說自己想寫搞笑、樂觀的題材。不過當第六季上映，內容卻還是在突顯人性的醜惡、社會體制的狀況。

悲觀的程度，比起過去幾季的黑暗面，亦不遑多讓。

本季共有5集，每集1小時，分別是《瓊糟透了》、《亨利湖》、《在海的另一邊》、《梅齊・戴》以及《惡魔79》。雖然觀眾與影評都盛讚說，《黑鏡》第六季拍得一如電影，但本質上從劇構與意涵，《黑鏡》第六季跟往常一樣，還是很電視劇。

《黑鏡》的遺憾：迷你劇集框架

一般來說，以《黑鏡》的路線，如果要談電影架構，就第六季來看，每集都有很明確的主題，以及可延伸發揮的部分。