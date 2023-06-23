台灣人為何到馬來西亞買房？昔因奢侈稅而求資金報酬，今為避台海衝突而尋「第二家園」

在一個尋常不過的週末，台北市某個豪華飯店的會議廳裡正舉行著馬來西亞置產的說明會，在科技業上班的黃先生（55歲）儘管已在2022年10月就買了吉隆坡的房子，但他還是再來了解看目前馬來西亞最新的房市狀況。

黃先生告訴筆者，之所以選擇在馬來西亞置產，是因為相對周邊的泰國、柬埔寨等東南亞國家，馬來西亞的語言門檻較低，在有龐大華人人口的族群結構下，在當地用英語、中文，甚至閩南語也能溝通。黃先生表示，他已成功幫家人申請了「馬來西亞-我的第二家園」（Malaysia My Second Home，簡稱MM2H），也許之後偶爾會到吉隆坡短住，在當地坡置產就是為了應對兩岸不確定的政治局勢，希望不會有「長住」的一天。

就在去年底，《商業周刊》的專題報導〈隔10年爆發！海外買房大浪來襲〉引起了身為馬來西亞人的筆者的注意，該報導提到因去年美國眾議院議長佩洛西來台、共軍軍演、中共二十大後，台海局勢的緊張催使更多台灣人計劃到海外置產以分散風險，而業者舉辦馬來西亞「第二家園計劃」的海外置產說明會，與會者比以往增加了不少，彷彿十多年前海外置產熱潮的榮景再現。

確實，筆者依然對台灣社會多年前興起海外（主要是東南亞）置產熱潮的現象記憶猶新。當時筆者還能在台北市一些房仲業者的門店外看到舉辦海外置產說明會的海報，也見過有爭議性的碧桂園公司，在台北市敦化南路的商辦開展銷店。雖然現在已不見各房仲業者舉辦相關說明會的海報，但網路上還是能看到部分中小型業者的宣傳。

從逐利到力求分散風險

那究竟為何十多年前台灣會興起到東南亞置產的熱潮，中間為何會潮落，近年為何又潮起呢？一名曾外派到馬來西亞首都吉隆坡當台籍幹部的阿仁（化名）表示，推動國人到東南亞置產的因素，不外乎國內法規變化，以及自行到當地看房便利性的提升。

當年有好幾家台灣房仲業者到馬來西亞拓點，根據《CTWANT》報導，當時台灣最大的海外不動產代銷業者亞太國際地產，爆發非法吸金案後已於2019年宣告倒閉，而該公司也曾經營馬來西亞市場。隨著2020年全球爆發新冠疫情，如今還在當地設有辦公室的則是信義房屋，但只經營當地的中古屋買賣，並沒有向台灣市場推銷馬來西亞的建案。

根據阿仁的回憶，確實如一些媒體報導的所述，全盛時期在台北幾乎每週都有東南亞置產說明會，他一個月內至少帶八至十個團到吉隆坡看房。阿仁目前仍在台灣知名房仲公司上班，十年前東南亞買房熱潮興起後，就被公司外派到吉隆坡，後來因公司營運方向改變，便已不再經營馬來西亞市場。

筆者在2010年來台留學， 2011年就開始見到房仲業者推銷東南亞買房的廣告，如下圖是當年筆者在一家台灣房屋門市外拍的照片。

Photo Credit：杜晉軒 圖為2011年時，在台北市一家房仲門市外貼著的馬來西亞海外投資說明會宣傳海報。

根據《CTWANT》報導，主要是2011年奢侈稅上路，國內投資客開始往海外尋找投資標的，因此日本、澳洲、英國、美國和東南亞各國的海外置產熱潮興起，在2014年達到高峰，全年交易金額高達740億元，直至2016年才逐漸降溫。

阿仁指出，奢侈稅上路確實讓國內投資客往海外走，因為無論在國內買房是賺是虧都要繳稅，他認為後來推出的房地合一稅的改革才較為合理。另一方面，由於台灣民眾入境東南亞越來越方便，因此2016年後海外投資已變得不新奇，許多台灣人可以免簽入境東南亞國家，會自行在當地找懂中文的仲介看房，不必非得仰賴台灣的房仲業者。

「海外投資這種東西一直都存在，是避險的工具。千萬不要奢望它會漲很多，是讓資金parking，只是放在一個比銀行利息高的地方，因為馬來西亞要爆賺也很難。」阿仁說，他認為置產馬來西亞不一定是能獲得高報酬的地方，但至少分散了資金風險。

前往吉隆坡發展數年的大型台灣房仲業者阿輝（化名）表示，大約在2018年左右，由於台商資金回流，國內房市再度熱絡，因此在全球疫情爆發前，海外置產便開始式微了，也沒有業者再辦海外置產考察團了，直至最近台海局勢緊張，大家才開始又關注海外置產。

阿輝指出，奢侈稅的上路促使國內投資客將目光投向海外，主要是為資金尋找出口，間中海外置產熱潮接下來後，直到去年各國邊境解封，以及兩岸政治局勢緊張，海外置產熱潮才再起。簡而言之，十年前海外置產是為投資報酬，如今則是為了「狡兔三窟」，讓資產分散風險，阿輝分析道。

尋找「第二家園」

關於到馬來西亞置產，或許讀者會聯想到馬來西亞的「第二家園計劃」，自2002年推出的第二家園計劃，是提供高資產的外國人在獲得長期在馬來西亞定居的簽證，最長可獲得十年的居留權，其中該計劃的吸引力在於，只要一人成功申請，就可帶上全家人，尤其馬來西亞有眾多國際學校可讓申請者的子女就等，而申請該簽證時並不一定要在當地置產。

不過，隨著馬來西亞在2018年首次政黨輪替、2020年爆發COVID-19疫情後，馬來西亞政府在2021年縮緊了「第二家園計劃」有關存款金額、居留天數的申請條件，包括需要提供100萬令吉（約700萬新台幣）的永久存款、150萬令吉（約1100萬新台幣）的流動資產和每月至少4萬令吉（約28萬新台幣）的收入證明，一定程度影響了海外申請者的意願。馬來西亞現任首相安華在去年11月大選後成功執政，今年4月安華政府最近表示會重新檢討「第二家園計劃」，讓申請程序能更彈性，之後申請條件有何變化可持續關注。