韓國年輕世代房屋首購年紀攀升至40歲，「袋鼠族」不買房甚至待業等繼承

歷經了去（2022）年股市金融市場大空頭，不論是美國FED強力升息，或是受到漫漫長期俄烏戰爭干擾乃至物價通膨壓力，買房族觀望者居多。

連同韓國也是這般，韓國從2021年8月，早於其他各國展開升息循環，歷經長達一年半多達10次升息，於最新數據5月底，韓國央行宣布，仍舊維持已經飆升至3.5％的既存基準利率現況，暫緩升息，也讓不少買房族鬆了口氣，畢竟於升息循環時期，大家繳起房貸特別有感。

而目前經濟學者鑑於韓國國內物價通膨有見改善，經濟漸失動能，市場預期韓國央行政策將轉向支持經濟成長，預計韓國央行若繼續維持三次不調整利率情況下，下一次政策變動將轉向降息，時間點可能落在今（2023）年第四季。但是金融市場詭譎多變，如同美國先前雖於6月「跳過」升息，但在FED鷹派眼中，為避免通膨捲土重來，企盼達成經濟軟著陸，仍難保7月過後，不會有升息消息。

然而，就目前韓國最新房貸利率，包括KB國民銀行、新韓銀行，乃至我們銀行等數據，都顯示出新承做的房貸，平均皆為4.23％至6.987％，相較起去年，平均都有0.12個百分點以上漲幅，甚至還有些商業銀行，還曾傳出抵押貸款利率一度飆升至8.11％左右，這是2008年以來首破8％紀錄。

然則，就在大家期待房價是否會持續回檔下跌之際，韓媒卻報導出首爾公寓房價已經緩慢結束近一年多來的回檔，呈現連續四週上揚趨勢。這也在當地再度興起「袋鼠族」（캥거루족）熱議議題，甚至還以斗大標題〈重回袋鼠族〉（다시 캥거루족）專文，來探討在物價通膨、房價高漲，苦不堪言卻無法改變現況獨立的袋鼠族。

就我自己觀察，台灣與韓國相近之處不少，諸如此文提到的，不少台灣年輕人認為現今時代不同，再怎麼努力，怎麼存錢，也都回不去「台灣錢淹腳目」年代，易言之，現在再怎麼省吃節用存月薪，都追不上房價（頭期款）飆漲速度。

如同台灣房市市場，也曾推出多次打房政策，不論是實價登錄、社會住宅建設、限制預售屋轉紅單、平均地權條例，乃至最新的6月中旬起，八地區（雙北、桃園、台中、台南、高雄、新竹縣及新竹市）第二間房貸限貸七成禁令等，相關單位都希望實現居住正義理念，但似乎成效有限，也讓不少台灣年輕人紛紛躺平，而好一點的就想成為繼承長輩房子的「繼承時代」，不是不努力，而是時不予我。