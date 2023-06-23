韓國年輕世代房屋首購年紀攀升至40歲，「袋鼠族」不買房甚至待業等繼承
我們想讓你知道的是
「袋鼠族」為一負面用語，多用在成年子女身上，意指可能是為了省房租，存頭期款，長大後仍與父母親一同居住，就像我們常看到的袋鼠一般，小袋鼠仍是窩在爸媽袋鼠袋內，無法獨立，甚則較為極端的袋鼠族，屬於待業中小孩，吃住拉撒都在家裡，等待著繼承家裡的遺產老屋。
歷經了去（2022）年股市金融市場大空頭，不論是美國FED強力升息，或是受到漫漫長期俄烏戰爭干擾乃至物價通膨壓力，買房族觀望者居多。
連同韓國也是這般，韓國從2021年8月，早於其他各國展開升息循環，歷經長達一年半多達10次升息，於最新數據5月底，韓國央行宣布，仍舊維持已經飆升至3.5％的既存基準利率現況，暫緩升息，也讓不少買房族鬆了口氣，畢竟於升息循環時期，大家繳起房貸特別有感。
而目前經濟學者鑑於韓國國內物價通膨有見改善，經濟漸失動能，市場預期韓國央行政策將轉向支持經濟成長，預計韓國央行若繼續維持三次不調整利率情況下，下一次政策變動將轉向降息，時間點可能落在今（2023）年第四季。但是金融市場詭譎多變，如同美國先前雖於6月「跳過」升息，但在FED鷹派眼中，為避免通膨捲土重來，企盼達成經濟軟著陸，仍難保7月過後，不會有升息消息。
然而，就目前韓國最新房貸利率，包括KB國民銀行、新韓銀行，乃至我們銀行等數據，都顯示出新承做的房貸，平均皆為4.23％至6.987％，相較起去年，平均都有0.12個百分點以上漲幅，甚至還有些商業銀行，還曾傳出抵押貸款利率一度飆升至8.11％左右，這是2008年以來首破8％紀錄。
然則，就在大家期待房價是否會持續回檔下跌之際，韓媒卻報導出首爾公寓房價已經緩慢結束近一年多來的回檔，呈現連續四週上揚趨勢。這也在當地再度興起「袋鼠族」（캥거루족）熱議議題，甚至還以斗大標題〈重回袋鼠族〉（다시 캥거루족）專文，來探討在物價通膨、房價高漲，苦不堪言卻無法改變現況獨立的袋鼠族。
就我自己觀察，台灣與韓國相近之處不少，諸如此文提到的，不少台灣年輕人認為現今時代不同，再怎麼努力，怎麼存錢，也都回不去「台灣錢淹腳目」年代，易言之，現在再怎麼省吃節用存月薪，都追不上房價（頭期款）飆漲速度。
如同台灣房市市場，也曾推出多次打房政策，不論是實價登錄、社會住宅建設、限制預售屋轉紅單、平均地權條例，乃至最新的6月中旬起，八地區（雙北、桃園、台中、台南、高雄、新竹縣及新竹市）第二間房貸限貸七成禁令等，相關單位都希望實現居住正義理念，但似乎成效有限，也讓不少台灣年輕人紛紛躺平，而好一點的就想成為繼承長輩房子的「繼承時代」，不是不努力，而是時不予我。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
AWS DeepRacer
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