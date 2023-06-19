2023/06/19,
文學

廣末涼子婚外情事件後，再讀俄國文豪托爾斯泰與契訶夫作品

廣末涼子婚外情事件後，再讀俄國文豪托爾斯泰與契訶夫作品
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

世界太多片面、粗暴批判，令事物失焦糢糊。俄國兩位文豪托爾斯泰（Лев Николаевич Толстой）和契訶夫（Антон Павлович Чехов），就曾以筆下的兩位安娜，書寫婚外情，經由藝術的再現，揭示更真實的世界。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

昔日女神廣末涼子遭日媒掀發婚外情，初備受批評，但她謙卑地發表致歉聲明，以及日記、情書被公開後，社會多有不同看法，轉而同情其處境以及欣賞她的真情。

日本女星出軌，承受的道德審判更嚴重，動輒身敗名裂，喪失工作社會性死亡。私人和公共生活界線重疊、模糊的壓力，是明星和性別的雙重局限，難以喘息。

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圖片來源：廣末涼子官方 Instagram

我感到孤獨和沮喪，但是因為你，我有了不放棄愛的覺悟。也許這是我第一次如此認真地追求愛情，我不明白為什麼我以前不能做到這一點，但現在，我感到非常幸福，因為我從內心深處深深地敬重你，非常地愛著你。我真的希望能一直在你身邊，二十四小時都想抱著你，即使無法實現這一點，我還是默默地感受著你。你出現在這個世界，讓我感到真實的活著，就像磁鐵的針一樣，心向著你指向同一個方向。

（eNews報導／陳彩梅翻譯）

未曾想像公諸於世，真實、單純的情書。如青春少艾的甜蜜，或許觸動了許多人的內心。若然不是一段婚外情，簡直美得像電影，皆因她描述的情感，讓你我像回到初戀時一樣。

世界太多片面、粗暴批判，令事物失焦糢糊。俄國兩位文豪托爾斯泰（Лев Николаевич Толстой）和契訶夫（Антон Павлович Чехов），就曾以筆下的兩位安娜，書寫婚外情，經由藝術的再現，揭示更真實的世界。

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Photo Credit: Sergei Prokudin-Gorskii, Wikimedia Commons, Public Domain
托爾斯泰

托爾斯泰在《安娜·卡列尼娜》有一名句：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」小說探討婚姻、出軌、激情、責任等，同時呈現現代人類複雜的生存境況。

他們各人都以為自己所過的是唯一正確的生活，而別人卻在虛度年華。

婚外情貫穿了整部《安娜·卡列尼娜》，起首就是奧勃朗斯基公爵的出軌描述，他人見人愛、善良、可愛、能說會道，最重要是誠實，因此他沒有欺騙自己。

奧勃朗斯基對待自己是誠實的。他不能欺騙自己，不能裝作對自己的行為感到悔恨。他今年三十四歲，是個多情的美男子；他的妻子比他只小一歲，卻已是五個活著、兩個死去的孩子的母親。現在他不再愛她了，這一層他並不後悔。他後悔的是沒有把那件事瞞過妻子。

公爵坦承的自白，又因傷害妻子難過，激情的追求，與家庭衝突怎麼辦？托爾斯泰的眾生世，深入不同人性，沒有介入作道德審判，展現情感之複雜。

小說的女主角安娜，結婚育有一子，遇到年輕軍官伏倫斯基猛烈追求。她初時迴避拒絕，後來無法控制自我，驚覺原來自己末曾有過真正的愛情。

儘管他站在陰影裡，她卻看見，或者說她自以為看見他臉部和眼睛的表情。這就是昨天那麼打動她心弦的那種又恭敬又狂喜的表情。這幾天，甚至剛才，她還在反覆對自己說，對於她，伏倫斯基只不過是隨處可以遇見的無數普通青年中的一個罷了，她絕不讓自己再去想他；可是這會兒，剛同他見面，她就被一種快樂的驕傲情緒所控制。

當伏倫斯基刻意來到火車站等待她，安娜即使在陰影籠罩仍看見對方，從這刻開始，她才覺察自己的感受，開啟了後來與家庭、社會相撞的悲劇。

十九世紀的俄國，離婚並不普遍常見，安娜除了面對丈夫，還有兒子的責任，離婚後遭受白眼，不滿情人忙於應酬，最後精神恍惚在火車站跳軌身亡。

我嫁給他的時候才二十歲，好奇心煎熬著我，我巴望過好一點的日子，我對自己說：「一定有另外一種不同的生活。」我一心想生活得好！我要生活，生活。

經由深入閱讀，我們都會同情安娜，都已了解她背後的轉折，思想、情感。相對托爾斯泰的殘酷，契訶夫顯得溫柔，短篇小說〈帶小狗的女人〉是其回應。

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Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain

契訶夫刻意安排小說的主角同是安娜，同樣描述一位年輕少婦渴望真愛，但男主角古羅夫，卻不像伏倫斯基單純，起初只是乘少婦帶狗的寂寞而入，玩耍罷了。

她，這個嬌小的女人，混雜在內地人群裡，一點出眾的地方也沒有，手裡拿著一副俗氣的長柄眼鏡，然而現在她卻佔據了他的全部生命，成為他的悲傷，他的歡樂，他目前所指望的唯一幸福，他聽著那個糟糕的樂隊的樂聲，聽著粗俗、低劣的提琴的聲音，暗自想著，她多麼美啊。

勾搭之後，古羅夫多次嫌棄安娜麻煩，然而當安娜因丈夫生病離去之後，他才發現自己真的愛上了對方，到別的城市劇院找安娜，看見了愛情。

兩人坦承彼此的愛，希望珍惜未來，契訶夫卻在現實到來之前，停止：「離結束還很遠很遠，那最複雜、最困難的道路現在才剛剛開始。」留下了對生活、人性、制度的疑問。

這世上一切都是美好的！唯獨當我們不再正視更高的人生目標和自身的尊嚴時，所想和想做的事是例外的。

現代愛情的想像，現代家庭的建立，其實都並非千古以來就有的標準答案。社會穩定的制度，個人自由的追求，真實情感的流動，都值得我們再三思考。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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