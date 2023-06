國泰航空大陸航班增普通話空服員，並啟動在大陸招聘空服員

(中央社)香港國泰航空5月發生空服員被投訴歧視陸客事件。國泰今天(19日)表示,未來數月會落實多項優化措施,包括優先於往返中國大陸的航班增加會說普通話的空中服務員,並啟動在大陸招聘空服員。

香港國泰航空5月21日一班由四川成都飛往香港航班上,有空服員被指歧視陸客,嘲諷陸客錯把「carpet」(地毯)當成「blanket」(毛毯),並笑稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」(如果你不能用英文說出毛毯,你就不能獲得),以「及Carpet is on the floor.」(地毯在地上)。

據報導,有關空服員的對話疑似是她們在客機後方工作間的私下談話內容,但被坐在機艙後排的乘客錄音,並上載到社交平台。

事件引發軒然大波,中國官媒發文批評陸客是香港服務業的「衣食父母」,需重拳整頓;國泰連番致歉,並解僱3名空服員。

綜合《明報》及《香港01》報導,國泰行政總裁林紹波今日向員工發信,指未來數月會落實多項優化措施,包括擴大普通話的服務範圍,優先在往返中國大陸的航班增加會說普通話的空服員,再逐步擴展至其他航班。由8月起每班往返中國大陸的航班,均有普通話機艙廣播。

信中又指,空中服務員的名牌上將清晰顯示可提供服務的語言,包括普通話及其他亞洲地區語言。若空中服務員能使用多於一種亞洲地區語言,每月可獲得新增設的津貼。

信中又提到,隨著說普通話的顧客不斷增加,國泰計劃於7月啟動在中國大陸招聘空服員,進一步擴大普通話服務團隊,但強調空服員團隊仍以香港員工為主。

信中又指,7月起為空服員團隊就「以客為先」的服務文化提供新的培訓。

不少中國媒體今天都有報導國泰的改善方案,並將事件形容為「毛毯門」事件。

新聞來源:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex