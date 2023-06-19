2023/06/19,
商業

國泰航空大陸航班增普通話空服員，並啟動在大陸招聘空服員

國泰航空大陸航班增普通話空服員，並啟動在大陸招聘空服員
Photo Credit: GettyImages

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香港國泰航空5月發生空服員被投訴歧視陸客事件。國泰表示，未來數月會優先於往返中國大陸的航班增加會說普通話的空中服務員，並啟動在大陸招聘空服員。

（中央社）香港國泰航空5月發生空服員被投訴歧視陸客事件。國泰今天（19日）表示，未來數月會落實多項優化措施，包括優先於往返中國大陸的航班增加會說普通話的空中服務員，並啟動在大陸招聘空服員。

香港國泰航空5月21日一班由四川成都飛往香港航班上，有空服員被指歧視陸客，嘲諷陸客錯把「carpet」（地毯）當成「blanket」（毛毯），並笑稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以「及Carpet is on the floor.」（地毯在地上）。

據報導，有關空服員的對話疑似是她們在客機後方工作間的私下談話內容，但被坐在機艙後排的乘客錄音，並上載到社交平台。

事件引發軒然大波，中國官媒發文批評陸客是香港服務業的「衣食父母」，需重拳整頓；國泰連番致歉，並解僱3名空服員。

綜合《明報》及《香港01》報導，國泰行政總裁林紹波今日向員工發信，指未來數月會落實多項優化措施，包括擴大普通話的服務範圍，優先在往返中國大陸的航班增加會說普通話的空服員，再逐步擴展至其他航班。由8月起每班往返中國大陸的航班，均有普通話機艙廣播。

信中又指，空中服務員的名牌上將清晰顯示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。若空中服務員能使用多於一種亞洲地區語言，每月可獲得新增設的津貼。

信中又提到，隨著說普通話的顧客不斷增加，國泰計劃於7月啟動在中國大陸招聘空服員，進一步擴大普通話服務團隊，但強調空服員團隊仍以香港員工為主。

信中又指，7月起為空服員團隊就「以客為先」的服務文化提供新的培訓。

不少中國媒體今天都有報導國泰的改善方案，並將事件形容為「毛毯門」事件。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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