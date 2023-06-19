國泰航空大陸航班增普通話空服員，並啟動在大陸招聘空服員

（中央社）香港國泰航空5月發生空服員被投訴歧視陸客事件。國泰今天（19日）表示，未來數月會落實多項優化措施，包括優先於往返中國大陸的航班增加會說普通話的空中服務員，並啟動在大陸招聘空服員。

香港國泰航空5月21日一班由四川成都飛往香港航班上，有空服員被指歧視陸客，嘲諷陸客錯把「carpet」（地毯）當成「blanket」（毛毯），並笑稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以「及Carpet is on the floor.」（地毯在地上）。

據報導，有關空服員的對話疑似是她們在客機後方工作間的私下談話內容，但被坐在機艙後排的乘客錄音，並上載到社交平台。

事件引發軒然大波，中國官媒發文批評陸客是香港服務業的「衣食父母」，需重拳整頓；國泰連番致歉，並解僱3名空服員。

綜合《明報》及《香港01》報導，國泰行政總裁林紹波今日向員工發信，指未來數月會落實多項優化措施，包括擴大普通話的服務範圍，優先在往返中國大陸的航班增加會說普通話的空服員，再逐步擴展至其他航班。由8月起每班往返中國大陸的航班，均有普通話機艙廣播。

信中又指，空中服務員的名牌上將清晰顯示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。若空中服務員能使用多於一種亞洲地區語言，每月可獲得新增設的津貼。

信中又提到，隨著說普通話的顧客不斷增加，國泰計劃於7月啟動在中國大陸招聘空服員，進一步擴大普通話服務團隊，但強調空服員團隊仍以香港員工為主。

信中又指，7月起為空服員團隊就「以客為先」的服務文化提供新的培訓。

不少中國媒體今天都有報導國泰的改善方案，並將事件形容為「毛毯門」事件。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex