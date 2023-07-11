《作家之路》：印證英雄旅程的史詩巨作──《星際大戰》

文：克里斯多夫・佛格勒（Christopher Vogler）

星際大戰——印證英雄旅程的史詩巨作

透過熱門電影，我們探討了英雄旅程的排列組合，在本篇結束前，我必須好好稱頌《星際大戰》系列電影歷久不衰的深遠影響力。星戰系列第一部電影，現在重新命名為《星際大戰四部曲：曙光乍現》（Star Wars Episode IV: A New Hope），在一九七七年問世。當時我才剛領會坎伯的概念，而這部電影卻令人驚訝地完全驗證我從坎伯概念中發現的神話格局。它完全展現坎伯描述的英雄旅程概念，幫助我想通這個理論，並測試我的主張，它很快就變成劃時代巨片，不斷打破電影所能創下的各種紀錄，樹立更高的標準。

我開始教授「神話架構」課程時，這部電影是很實用（而且很多人看過）的範例，用以說明英雄旅程的進程和原理。在英雄旅程架構下，各角色的功用簡單明瞭，十分清晰。這部電影成為流行文化的表達交流方式，創造出實用的隱喻、象徵和慣用語，讓我們藉以表達對善與惡，以及對科技與信念的看法。

《星際大戰》系列繁衍成一個總值十億美元的龐大產業，旗下囊括續集、前傳、衍生作品、經銷權，還有遍及全球的玩具、遊戲、收藏品商機。好幾個世代的人們都在它的薰陶下成長。它鼓舞了無數藝術工作者，不要侷限自己，放大視野，追逐創作夢想。它產生和古神話相同的作用，樹立可供對照的標準，帶給我們隱喻與意涵，激勵大家擺脫約束，超越自我。

即使一九七七年的《星際大戰》是部僅此一回、沒有續篇的電影，它對文化的影響力仍是非常可觀，但因為一九八○年續篇《星際大戰五部曲：帝國大反擊》和一九八三年《星際大戰六部曲：絕地大反攻》，讓它的影響力連翻成三倍。星戰系列的推手喬治．盧卡斯，一直都打算要拍像華格納《指環》系列那樣的浩瀚巨作。接下來十六年，影迷都在納悶，盧卡斯是否能達成出更多電影的承諾，把這冒險故事向前推溯至過去，或者推到未來。

在通稱為「延伸宇宙」（Expanded Universe）的浩瀚世界裡，許多支線和背景故事都被編入漫畫、寫成小說、拍成卡通和電視特別節目。直到上一代的故事，披露本系列電影頭號魔頭――達斯維達行為的前因後果和人格缺陷。

要整合規畫如此大格局的六部電影，似乎反映出對世界和神話的兩極化觀點，讓我們得以徹底探究英雄人物的光明與黑暗面。一九七○和一九八○年代問世的星戰系列電影，都展現出正面、樂觀的英雄氣概。年輕的英雄路克天行者，被權力和欲念強力誘惑，最後獲得勝利，並在道德上得到平衡，這就是坎伯所謂「主宰兩個世界」的典型範例。

到了三部前傳：一九九九年的《星際大戰首部曲：威脅潛伏》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）、二○○二年的《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》（Star Wars Episode II: Atack of the Clones），和二○○五年的《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith），這三部電影的戲劇意圖反倒與過去大相逕庭。儘管穿插了輕快幽默的笑點，電影從頭到尾都籠罩在黑暗悲痛的氛圍中，顯示人類的心靈已經遭到憤怒、驕傲與野心等致命缺點摧毀。

這系列的電影所貫穿的神話主軸，就是吸引人的父子親情。養父和師傅，比如歐比王肯諾比、金魁剛、路克的歐文叔叔、雲度大師等正派男性楷模所發揮的影響力，電影中都著墨不少。這系列電影也相當關注親子關係的疏離，諸如父親不在身邊及反派男性角色等因素，對年輕人個性帶來的衝擊發展。

前三部曲電影描述的是路克天行者踏上征途，想要找出父親的真實身分，還有他與自己黑暗天性交戰的過程。一九七七年上映的星際大戰四部曲，多少遵照《亞瑟王傳奇》的模式，年輕貴族在卑微低下的環境中成長，卻對自己的出身渾然不知，某個類似梅林的角色（歐比王）照管他，交給他威力強大的武器。這把光劍原屬於他父親，跟亞瑟的神劍（Excalibur）很像。

接下來兩部電影，路克查出更多的身世訊息，得知莉亞公主是他的雙胞胎姊妹。他和代理父親的關係將持續發展下去，卻失去了歐比王這個言教、身教的榜樣（他的鬼魂仍引領著路克），不過也得到另一位父親般的長輩――尤達大師。當他學會駕馭原力，也受到惡毒的達斯維達所代表的黑暗面誘惑，達斯維達最後向路克透露，自己就是他父親。路克像之前的英雄一樣，必須面對父親並不完美的事實，自己身上也同樣具備危險的因子，就是這種因子把父親變成暴君和魔鬼。這段情節有點類似華格納筆下的角色齊格飛，年輕英雄必須重鑄一把斷劍――象徵上一代的挫敗。

路克在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》中通過復甦的重大考驗。當時他有機會也有動機殺掉父親，卻因為維達大臣邪惡地昭告，要把路克的妹妹莉亞公主變成原力的黑暗面。路克放過父親，表明他選擇維護原力的光明面。對他來說，影響達斯維達的邪惡帝國皇帝，算是某種邪惡的父親形象，此時皇帝開始以威力強大的原力閃電摧毀路克。達斯維達見到兒子即將死去，大為震動，他逆極投向原力的光明面，一把抓起帝國皇帝，將對方丟入爐心致死。