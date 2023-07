《作家之路》：印證英雄旅程的史詩巨作──《星際大戰》

文:克里斯多夫・佛格勒(Christopher Vogler)

星際大戰——印證英雄旅程的史詩巨作

透過熱門電影,我們探討了英雄旅程的排列組合,在本篇結束前,我必須好好稱頌《星際大戰》系列電影歷久不衰的深遠影響力。星戰系列第一部電影,現在重新命名為《星際大戰四部曲:曙光乍現》(Star Wars Episode IV: A New Hope),在一九七七年問世。當時我才剛領會坎伯的概念,而這部電影卻令人驚訝地完全驗證我從坎伯概念中發現的神話格局。它完全展現坎伯描述的英雄旅程概念,幫助我想通這個理論,並測試我的主張,它很快就變成劃時代巨片,不斷打破電影所能創下的各種紀錄,樹立更高的標準。

我開始教授「神話架構」課程時,這部電影是很實用(而且很多人看過)的範例,用以說明英雄旅程的進程和原理。在英雄旅程架構下,各角色的功用簡單明瞭,十分清晰。這部電影成為流行文化的表達交流方式,創造出實用的隱喻、象徵和慣用語,讓我們藉以表達對善與惡,以及對科技與信念的看法。

《星際大戰》系列繁衍成一個總值十億美元的龐大產業,旗下囊括續集、前傳、衍生作品、經銷權,還有遍及全球的玩具、遊戲、收藏品商機。好幾個世代的人們都在它的薰陶下成長。它鼓舞了無數藝術工作者,不要侷限自己,放大視野,追逐創作夢想。它產生和古神話相同的作用,樹立可供對照的標準,帶給我們隱喻與意涵,激勵大家擺脫約束,超越自我。

即使一九七七年的《星際大戰》是部僅此一回、沒有續篇的電影,它對文化的影響力仍是非常可觀,但因為一九八○年續篇《星際大戰五部曲:帝國大反擊》和一九八三年《星際大戰六部曲:絕地大反攻》,讓它的影響力連翻成三倍。星戰系列的推手喬治.盧卡斯,一直都打算要拍像華格納《指環》系列那樣的浩瀚巨作。接下來十六年,影迷都在納悶,盧卡斯是否能達成出更多電影的承諾,把這冒險故事向前推溯至過去,或者推到未來。

在通稱為「延伸宇宙」(Expanded Universe)的浩瀚世界裡,許多支線和背景故事都被編入漫畫、寫成小說、拍成卡通和電視特別節目。直到上一代的故事,披露本系列電影頭號魔頭――達斯維達行為的前因後果和人格缺陷。

要整合規畫如此大格局的六部電影,似乎反映出對世界和神話的兩極化觀點,讓我們得以徹底探究英雄人物的光明與黑暗面。一九七○和一九八○年代問世的星戰系列電影,都展現出正面、樂觀的英雄氣概。年輕的英雄路克天行者,被權力和欲念強力誘惑,最後獲得勝利,並在道德上得到平衡,這就是坎伯所謂「主宰兩個世界」的典型範例。

到了三部前傳:一九九九年的《星際大戰首部曲:威脅潛伏》(Star Wars Episode I: The Phantom Menace)、二○○二年的《星際大戰二部曲:複製人全面進攻》(Star Wars Episode II: Atack of the Clones),和二○○五年的《星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇》(Star Wars Episode III: Revenge of the Sith),這三部電影的戲劇意圖反倒與過去大相逕庭。儘管穿插了輕快幽默的笑點,電影從頭到尾都籠罩在黑暗悲痛的氛圍中,顯示人類的心靈已經遭到憤怒、驕傲與野心等致命缺點摧毀。

這系列的電影所貫穿的神話主軸,就是吸引人的父子親情。養父和師傅,比如歐比王肯諾比、金魁剛、路克的歐文叔叔、雲度大師等正派男性楷模所發揮的影響力,電影中都著墨不少。這系列電影也相當關注親子關係的疏離,諸如父親不在身邊及反派男性角色等因素,對年輕人個性帶來的衝擊發展。

前三部曲電影描述的是路克天行者踏上征途,想要找出父親的真實身分,還有他與自己黑暗天性交戰的過程。一九七七年上映的星際大戰四部曲,多少遵照《亞瑟王傳奇》的模式,年輕貴族在卑微低下的環境中成長,卻對自己的出身渾然不知,某個類似梅林的角色(歐比王)照管他,交給他威力強大的武器。這把光劍原屬於他父親,跟亞瑟的神劍(Excalibur)很像。

接下來兩部電影,路克查出更多的身世訊息,得知莉亞公主是他的雙胞胎姊妹。他和代理父親的關係將持續發展下去,卻失去了歐比王這個言教、身教的榜樣(他的鬼魂仍引領著路克),不過也得到另一位父親般的長輩――尤達大師。當他學會駕馭原力,也受到惡毒的達斯維達所代表的黑暗面誘惑,達斯維達最後向路克透露,自己就是他父親。路克像之前的英雄一樣,必須面對父親並不完美的事實,自己身上也同樣具備危險的因子,就是這種因子把父親變成暴君和魔鬼。這段情節有點類似華格納筆下的角色齊格飛,年輕英雄必須重鑄一把斷劍――象徵上一代的挫敗。

路克在《星際大戰六部曲:絕地大反攻》中通過復甦的重大考驗。當時他有機會也有動機殺掉父親,卻因為維達大臣邪惡地昭告,要把路克的妹妹莉亞公主變成原力的黑暗面。路克放過父親,表明他選擇維護原力的光明面。對他來說,影響達斯維達的邪惡帝國皇帝,算是某種邪惡的父親形象,此時皇帝開始以威力強大的原力閃電摧毀路克。達斯維達見到兒子即將死去,大為震動,他逆極投向原力的光明面,一把抓起帝國皇帝,將對方丟入爐心致死。