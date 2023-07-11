《作家之路》：印證英雄旅程的史詩巨作──《星際大戰》
我們想讓你知道的是
好萊塢人手一本的寫作聖經！解構賣座電影劇本裡的誘人元素！佛格勒為英雄旅程繪製了指引圖，指點讀者從起點到終點的門道。讓我們從《作家之路》開始，攜手探索這些概念，你會覺得它像神奇的鑰匙一樣，打開故事世界，以及曲折人生。
文：克里斯多夫・佛格勒（Christopher Vogler）
星際大戰——印證英雄旅程的史詩巨作
透過熱門電影，我們探討了英雄旅程的排列組合，在本篇結束前，我必須好好稱頌《星際大戰》系列電影歷久不衰的深遠影響力。星戰系列第一部電影，現在重新命名為《星際大戰四部曲：曙光乍現》（Star Wars Episode IV: A New Hope），在一九七七年問世。當時我才剛領會坎伯的概念，而這部電影卻令人驚訝地完全驗證我從坎伯概念中發現的神話格局。它完全展現坎伯描述的英雄旅程概念，幫助我想通這個理論，並測試我的主張，它很快就變成劃時代巨片，不斷打破電影所能創下的各種紀錄，樹立更高的標準。
我開始教授「神話架構」課程時，這部電影是很實用（而且很多人看過）的範例，用以說明英雄旅程的進程和原理。在英雄旅程架構下，各角色的功用簡單明瞭，十分清晰。這部電影成為流行文化的表達交流方式，創造出實用的隱喻、象徵和慣用語，讓我們藉以表達對善與惡，以及對科技與信念的看法。
《星際大戰》系列繁衍成一個總值十億美元的龐大產業，旗下囊括續集、前傳、衍生作品、經銷權，還有遍及全球的玩具、遊戲、收藏品商機。好幾個世代的人們都在它的薰陶下成長。它鼓舞了無數藝術工作者，不要侷限自己，放大視野，追逐創作夢想。它產生和古神話相同的作用，樹立可供對照的標準，帶給我們隱喻與意涵，激勵大家擺脫約束，超越自我。
即使一九七七年的《星際大戰》是部僅此一回、沒有續篇的電影，它對文化的影響力仍是非常可觀，但因為一九八○年續篇《星際大戰五部曲：帝國大反擊》和一九八三年《星際大戰六部曲：絕地大反攻》，讓它的影響力連翻成三倍。星戰系列的推手喬治．盧卡斯，一直都打算要拍像華格納《指環》系列那樣的浩瀚巨作。接下來十六年，影迷都在納悶，盧卡斯是否能達成出更多電影的承諾，把這冒險故事向前推溯至過去，或者推到未來。
在通稱為「延伸宇宙」（Expanded Universe）的浩瀚世界裡，許多支線和背景故事都被編入漫畫、寫成小說、拍成卡通和電視特別節目。直到上一代的故事，披露本系列電影頭號魔頭――達斯維達行為的前因後果和人格缺陷。
要整合規畫如此大格局的六部電影，似乎反映出對世界和神話的兩極化觀點，讓我們得以徹底探究英雄人物的光明與黑暗面。一九七○和一九八○年代問世的星戰系列電影，都展現出正面、樂觀的英雄氣概。年輕的英雄路克天行者，被權力和欲念強力誘惑，最後獲得勝利，並在道德上得到平衡，這就是坎伯所謂「主宰兩個世界」的典型範例。
到了三部前傳：一九九九年的《星際大戰首部曲：威脅潛伏》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）、二○○二年的《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》（Star Wars Episode II: Atack of the Clones），和二○○五年的《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith），這三部電影的戲劇意圖反倒與過去大相逕庭。儘管穿插了輕快幽默的笑點，電影從頭到尾都籠罩在黑暗悲痛的氛圍中，顯示人類的心靈已經遭到憤怒、驕傲與野心等致命缺點摧毀。
這系列的電影所貫穿的神話主軸，就是吸引人的父子親情。養父和師傅，比如歐比王肯諾比、金魁剛、路克的歐文叔叔、雲度大師等正派男性楷模所發揮的影響力，電影中都著墨不少。這系列電影也相當關注親子關係的疏離，諸如父親不在身邊及反派男性角色等因素，對年輕人個性帶來的衝擊發展。
前三部曲電影描述的是路克天行者踏上征途，想要找出父親的真實身分，還有他與自己黑暗天性交戰的過程。一九七七年上映的星際大戰四部曲，多少遵照《亞瑟王傳奇》的模式，年輕貴族在卑微低下的環境中成長，卻對自己的出身渾然不知，某個類似梅林的角色（歐比王）照管他，交給他威力強大的武器。這把光劍原屬於他父親，跟亞瑟的神劍（Excalibur）很像。
接下來兩部電影，路克查出更多的身世訊息，得知莉亞公主是他的雙胞胎姊妹。他和代理父親的關係將持續發展下去，卻失去了歐比王這個言教、身教的榜樣（他的鬼魂仍引領著路克），不過也得到另一位父親般的長輩――尤達大師。當他學會駕馭原力，也受到惡毒的達斯維達所代表的黑暗面誘惑，達斯維達最後向路克透露，自己就是他父親。路克像之前的英雄一樣，必須面對父親並不完美的事實，自己身上也同樣具備危險的因子，就是這種因子把父親變成暴君和魔鬼。這段情節有點類似華格納筆下的角色齊格飛，年輕英雄必須重鑄一把斷劍――象徵上一代的挫敗。
路克在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》中通過復甦的重大考驗。當時他有機會也有動機殺掉父親，卻因為維達大臣邪惡地昭告，要把路克的妹妹莉亞公主變成原力的黑暗面。路克放過父親，表明他選擇維護原力的光明面。對他來說，影響達斯維達的邪惡帝國皇帝，算是某種邪惡的父親形象，此時皇帝開始以威力強大的原力閃電摧毀路克。達斯維達見到兒子即將死去，大為震動，他逆極投向原力的光明面，一把抓起帝國皇帝，將對方丟入爐心致死。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。