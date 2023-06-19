2023/06/19,
美加

美國製藥巨頭、共和黨合力抵制《降低通膨法案》，官員：若被推翻恐造成10萬人失業

美國製藥巨頭、共和黨合力抵制《降低通膨法案》，官員：若被推翻恐造成10萬人失業
美國總統拜登｜Photo Credit: GettyImages

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《降低通膨法案》引入了一系列降低老年人醫療負擔的計劃。製藥公司必治妥施貴寶，是受到法案影響最大的廠商之一，該公司去年的收入為462億美元，其中有約110億美元來自Eliquis艾必克凝膜衣錠，而Eliquis是可能被迫降價的藥品之一。6月16日，必治妥施貴寶提起訴訟，指出政府在與其談判時，迫使他們大幅降價出售藥品的行為，已經違反了憲法。

綜合《華盛頓郵報》《富比士》報導，美國近期有越來越多打擊《降低通膨法案》的舉措。6月16日，美國製藥巨頭必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）提出上訴，希望推翻該法案中，降低老人處方藥價格的條款。

此外，共和黨籍許多議員也於近日，開始推動廢除用於開發、補貼綠色能源的130億美元，以及用於補貼電動車消費者的資金。這些資金都是因《降低通膨法案》而生。

美國綠色能源高級顧問波德斯塔（John D. Podesta）警告，若反對人士成功推翻《降低通膨法案》，將造成約10萬人失業。

藥商試圖推翻「藥品價格上限」

美國總統拜登（Joe Biden）於去（2022）年8月簽署《降低通膨法案》，為醫療保健與氣候變遷領域帶來重大改革。在醫療上，《降低通膨法案》引入了一系列降低老年人醫療負擔的計劃，包括設置胰島素的價格上限。在氣候議題上，該法案為綠能產業提供了補貼，也為電動車消費者提供了減稅優惠。

由於《降低通膨法案》中醫療領域的條款，大幅降低了藥品價格，因此美國製藥業強烈批評該法。從去年8月至今，製藥業總共花費了超過3.75億美元進行遊說、抵制該法案。此外，製藥公司也紛紛提出訴訟，希望透過法律途徑推翻《降低通膨法案》。

製藥公司必治妥施貴寶，是受到法案影響最大的廠商之一，該公司去年的收入為462億美元，其中有約110億美元來自Eliquis艾必克凝膜衣錠，而Eliquis是可能被迫降價的藥品之一。6月16日，必治妥施貴寶提起訴訟，指出政府在與其談判時，迫使他們大幅降價出售藥品的行為，已經違反了憲法，也侵犯了公司的權利。

必治妥施貴寶在一份聲明中補充，《降低通膨法案》將不利許多製藥公司開發新藥物，尤其是抗癌藥物，也會「傷害數百萬指望製藥業，開發新藥物、療法的患者。」

另一家製藥巨頭默克公司（Merck）在6月時起訴政府，以防止為該公司賺取豐厚利潤的糖尿病和抗癌藥物，受到降價的威脅。美國商會也在6月9日提起訴訟，支持製藥業。其他製藥業的高層也表示，他們預計近期會有更多類似的法律訴訟。

共和黨議員嘗試打擊綠能、電動車產業

除了製藥商，共和黨也試圖推翻《降低通膨法案》。6月14日，共和黨籍的眾議院撥款委員會主席格蘭傑（Kay Granger），開始推動政府，取消約130億美元，用於降低綠色能源價格的資金。

眾議院籌款委員會的共和黨人，近日則提出了三項對企業減稅的法案，並且計劃把《降低通膨法案》中，用於開發綠能（包括太陽能與風能）的資金，改作為企業減稅法案的資金。此外，《降低通膨法案》為購買新電動汽車、二手電動汽車的消費者提供減稅優惠，共和黨議員也試圖廢除該條款。

籌款委員會史密斯（Jason Smith）指出，《降低通膨法案》用於補貼綠能的資金，只會幫助到有錢、有關係的人，他必須廢除這些資金。

共和黨眾議院極右翼組織「自由核心小組」（Freedom Caucus）成員哈里斯（Andy Harris）則表示：「國會終於要負起責任，保障納稅人的權益了。」

《降低通膨法案》會被推翻嗎？

雖然共和黨掌握眾議院多數席次，在國會中有一定的影響力，不過由於民主黨仍佔有參議院多數席位，即便共和黨成功在眾議院中，表決通過廢除《降低通膨法案》的內容，仍有很高的機率會被參議院否決。因此透過政治途徑，推翻《降低通膨法案》中，綠能與電動車產業條款的機率並不高。

然而，根據綠色能源高級顧問波德斯塔的說法，若共和黨成功廢除對綠能及電動車產業的補貼，則美國恐會有10萬人失業。

在藥價管制上，若製藥公司未能透過法律途徑，推翻《降低通膨法案》的條款，那麼美國許多藥品將在2026年正式降價，年長者也將獲取較便宜的藥品。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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