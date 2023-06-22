新北有機商店「裸賣」遭處罰，立委批《有機農業促進法》不符綠色餐飲需求

文：劉庭莉（環境資訊中心記者）

無包裝商店成為新興環保潮流，但若以無包裝販售有機農產品，就有可能涉及違法。有機農產品店鋪「零居」2022年底被新北市府以違反《有機農業促進法》裁罰6萬元。經業者訴願，農委會近日決定撤銷原處分。民進黨立委洪申翰6月15日關切表示，現有法規不符實際狀況，要求農委會與業者討論簡易分裝及驗證方式。

近年提供「裸裝販售」的無包裝商店興起，以友善環境為理念出發的裸賣店鋪，有不少是販售有機農產品及友善耕作食材。消費者可以自備容器前來購買五穀雜糧、辛香料、蔬果等產品，「用多少、買多少」秤重帶回家，減少製造一次性包材垃圾。

然而《有機農業促進法》規定，有機農產品的「生產、加工、分裝及流通」需經驗證。散裝販賣就只需陳列告示牌，但法規沒有規範網路銷售、無包裝或裸賣的內容，導致業者無所適從，甚至無端受罰。

洪申翰說明，如果一整袋10公斤的進口有機燕麥，有標示有機驗證，打開讓民眾自己拿容器盛裝購買，一切合法；但若店家將這袋燕麥舀出一部分，放在大玻璃桶子裡讓民眾盛裝，把燕麥從麻布袋「舀出來」的行為變成分裝，沒有驗證就有違法疑慮。

洪申翰表示，消費者講究擺設，店家都有另外換裝需求，現在《有機農業促進法》的適用不符合實際狀況。他將要求農委會和第一線業者討論，針對新興的實體和網路店鋪擬定簡易分裝及驗證方式，以符合無包裝裸賣需求；並規劃輔導教材與機制，讓新興業者了解《有機農業促進法》的規範及作法。

立委洪申翰辦公室提供 為了美觀，店家經常會將產品另外換裝，洪申翰表示，《有機農業促進法》不符合實際狀況

洪申翰指出，這些有機店鋪是協助台灣推廣綠色餐飲、有機飲食的重要夥伴，政府有義務協助輔導，同時實踐及延續《食農教育法》中在地飲食、減少浪費、推廣永續農業的理念。農委會副主委陳駿季則承諾，將儘速研擬並提出作法，讓全台協助推廣有機農產品、無塑包裝的業者都能遵循。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：新北有機商店裸賣遭處罰 洪申翰：《有機農業促進法》不符綠色餐飲需求

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航