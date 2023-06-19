演藝圈「好男人」人設翻車，宥勝道歉：「面對曾經犯過的錯，我不會逃避」

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、邱晨、黃連煜等人，今（19）日則是踢爆黃子佼。而在黃子佼之前，則是宥勝，演藝圈連續多名「好男人」的形象遭瓦解，也讓這把性別平權之火越燒越旺。

Photo Credit: 金禾創意提供 宥勝

6月18日週日上午12點05分，臉書帳號「Zhi Qihao」發文指出自己和同事遭到性騷擾的經驗。文中以「W」代稱性騷擾的加害者，第一人稱的「我」以及「H」則是這則故事的受害者。

貼文指出，「W走出洗手間便走向H，直接跨坐在H的雙腿上，強吻H。據H描述W還強行伸舌頭舔她的耳朵，H完全反應不過來嚇傻楞住，W還將手邊伸進H的衣服內，很熟練、流利地解開內衣。H當下掙扎抗拒地用盡力氣推開他，但根本推不動。當下H也不敢大動作、生氣或反抗，因為誰也沒想到自己會碰到這樣的事。H連最壞的後果都在腦中快速想過，還怕W『見笑登生氣』後強暴她，後來H用軟性勸阻，所幸W沒有得逞，卻又能若無其事地說些冠冕堂皇的話，最後還能嘻嘻鬧鬧離開。」

貼文後續又表示：「沒想到，他從我身後突然的環抱著我（當時還是開著擴音的在與投資方說話）當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的，喉嚨就像魚刺卡著般，我叫不出聲也喊不出任何一句話，我不知道我能怎麼做，也不知道我能做什麼回應，就這樣僵住在原地，直至W放手。

接著後續發展為：「我還不懂得應該要立刻馬上離開那個空間，還傻傻的以為我需要隨時在他們的討論內容中做記錄，也以為自己只要換個位置，就不會再有那麼尷尬的狀況，殊不知一樣的動作又來了第二次，W從我後方環抱著我（這一次他把拿在手上的手機放在桌上）並貼靠在我的左肩上，臉朝向著我深深地吸了一口氣，我從沒想過，也根本不覺得我會受到性騷。」

針對貼文的描述，許多網友也猜測就是宥勝，而宥勝則在6月18日週日下午2點46分回應。

宥勝在臉書粉專「宥勝之旅」表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

宥勝的這段公開發言，也等同承認了性騷擾，而平常在節目、社群經營的「好男人、顧家、愛妻」的公開人設也大翻轉，讓許多人嘆為觀止。

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核稿編輯：翁世航