演藝圈「好男人」人設翻車，宥勝道歉：「面對曾經犯過的錯，我不會逃避」
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文台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、邱晨、黃連煜等人，今（19）日則是踢爆黃子佼。而在黃子佼之前，則是宥勝，演藝圈連續多名「好男人」的形象遭瓦解，也讓這把性別平權之火越燒越旺。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、邱晨、黃連煜等人，今（19）日則是踢爆黃子佼。而在黃子佼之前，則是宥勝，演藝圈連續多名「好男人」的形象遭瓦解，也讓這把性別平權之火越燒越旺。
6月18日週日上午12點05分，臉書帳號「Zhi Qihao」發文指出自己和同事遭到性騷擾的經驗。文中以「W」代稱性騷擾的加害者，第一人稱的「我」以及「H」則是這則故事的受害者。
貼文指出，「W走出洗手間便走向H，直接跨坐在H的雙腿上，強吻H。據H描述W還強行伸舌頭舔她的耳朵，H完全反應不過來嚇傻楞住，W還將手邊伸進H的衣服內，很熟練、流利地解開內衣。H當下掙扎抗拒地用盡力氣推開他，但根本推不動。當下H也不敢大動作、生氣或反抗，因為誰也沒想到自己會碰到這樣的事。H連最壞的後果都在腦中快速想過，還怕W『見笑登生氣』後強暴她，後來H用軟性勸阻，所幸W沒有得逞，卻又能若無其事地說些冠冕堂皇的話，最後還能嘻嘻鬧鬧離開。」
貼文後續又表示：「沒想到，他從我身後突然的環抱著我（當時還是開著擴音的在與投資方說話）當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的，喉嚨就像魚刺卡著般，我叫不出聲也喊不出任何一句話，我不知道我能怎麼做，也不知道我能做什麼回應，就這樣僵住在原地，直至W放手。
接著後續發展為：「我還不懂得應該要立刻馬上離開那個空間，還傻傻的以為我需要隨時在他們的討論內容中做記錄，也以為自己只要換個位置，就不會再有那麼尷尬的狀況，殊不知一樣的動作又來了第二次，W從我後方環抱著我（這一次他把拿在手上的手機放在桌上）並貼靠在我的左肩上，臉朝向著我深深地吸了一口氣，我從沒想過，也根本不覺得我會受到性騷。」
針對貼文的描述，許多網友也猜測就是宥勝，而宥勝則在6月18日週日下午2點46分回應。
宥勝在臉書粉專「宥勝之旅」表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」
宥勝的這段公開發言，也等同承認了性騷擾，而平常在節目、社群經營的「好男人、顧家、愛妻」的公開人設也大翻轉，讓許多人嘆為觀止。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！