2023/08/11,
商業

支付產業在做什麼？在Mastercard、Paypal工作的台灣員工說給你聽

支付產業在做什麼？在Mastercard、Paypal工作的台灣員工說給你聽
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在數位金融圈，沒有所謂真正的敵人，大家最大的對手就是現金，想要打造一個「world beyond cash」的世界並不容易，但是對身處在這個圈子的人來說，卻是很有啟發的事。透過PayPal資深產品經理的Nicolas與MasterCard大中華區資深項目總監昱亞的對談，能讓你對支付產業、數位金融有更進一步的瞭解，

支付產業的蓬勃發展，讓人無法忽視，所以我跟Rosa每月固定舉辦的LEAP workshop，邀請到USC Marshall校友、現為PayPal資深產品經理的Nicolas，以及醫學背景，現任職於Mastercard大中華區資深項目總監的昱亞，分享他們在產業的所見所聞，也將精華節錄在這篇文章分享給有興趣的讀者。

支付產業簡介

每年陪著不同產業的學生申請MBA，我也常常從他們身上，或者跟著他們學習各大產業新知，而昱亞在這場活動當中，以簡單明瞭的實例讓我們更瞭解支付產業。

昱亞表示，由於現金有攜帶不易、容易造假等問題，能解決人與人之間價值轉移的支付產業就此誕生。價值轉移需要帳本紀錄，像是中心化帳本，也就是消費者用信用卡向商家買東西，收單行（acquirer）藉由收集的資訊，確認該信用卡的效力，而信用卡發卡機構（issuer）再告知收單行該帳戶是否有錢。

收單行及發卡機構的溝通，叫做payment network，而昱亞所屬的Mastercard，就是在協助這兩方溝通，Nicolas任職的PayPal則是很大的收單行組織。

昱亞仔細介紹了payment network的工作內容，像是掌握消費者信用卡消費數據，並優化消費的生命週期，另一方面也協助商戶找到有價值的客戶及經營方式。他說：「還有一種服務是消費者在網購時刷卡刷不過，可能讓銀行流失網路商戶，我們會以大數據檢視銀行授權通過率，協助銀行優化授權通過的過程。」

Nicolas在PayPal是Machine Learning跟AI的PM，負責設計像是刷卡授權率高低、詐騙等相關解決方案給商戶及消費者端的產品使用，「現今的公司都聚焦在三大流，分別是資訊流（Facebook）、物流（Uber）、金流（PayPal）。我們鼓勵大家把PayPal想成另一種Facebook、Uber，當我們跟商戶及消費者對談時，都是希望能成功媒合雙方，讓交易量增加。」

Citi決定退出台灣市場，小型數位金融公司崛起

我們接著也聊到花旗Citi決定退出台灣市場，美國HSBC決定出售以金融卡發卡、消費貸款為主的消費金融資產，對支付產業帶來什麼樣的影響。

過去貸款這塊一直是傳統消費性銀行眼中的肥羊，可是越來越多銀行收手不玩了，Nicolas分享：「因為很多小型、新型的數位金融公司就只專做一件事，就是個人貸款，他們在取得資料的概念及技術上，有比較新穎的運用，因此成為消費金融的優勢。」

Nicolas接著以支付提供商Square與PayPal做比較，「Square的強項是傳統POS機器，有實體的限制；PayPal的強項是網站跟行動支付這部分，所有資料基本上都是數位，我們有辦法取得更大量資料，更準確預測風險，一但能掌握風險，就能在借出更多錢的前提下，防止壞帳、詐騙而損失更多獲利。」（像是Wharton校友IC說過：當科技成為基本語言，你必須具備懂得欣賞的能力！）

昱亞表示，以payment network角度來看，地區市場少了跨國銀行這些玩家，支付會變得更加本土化，「所以我們的服務跟解決方案要更localize，不過各國的金融創新狀況不同，所以做事方法差異性大，要如何在消費金融越本土的地方，把事情做好，是我們接下來的挑戰。」

台灣開放純網銀開業，對傳統銀行造成威脅？

活動中也有任職於金融業的朋友，詢問到純網銀開放後，傳統銀行該如何因應挑戰？對此昱亞認為，「大家都覺得純網銀能做的事，傳統銀行也能做，不過真正在這產業中就知道，DNA不同，組織文化、領導力不同，很難做到純網銀的digital first，或者只能被迫數位轉型。純網銀本來就都是數位，可以做的事情非常多。」

而Nicolas看台灣的純網銀，認為更重要的問題是：「所有infrastructure（基礎設施）準備好了沒？用戶準備好了沒？」他認為，純網銀慢慢在擴張，但是只要中間有個缺失，整個數位化的想法就不存在，未來還是需要產業的廠商一起合作。

Nicoals說：「假設世界上只剩純網銀，我們的金流是否已經能做到完全數位轉移？事實上還沒做到，所以銀行發的信用卡還是很重要，因為這實體卡還是引導我們進入數位的最後一哩路，也許過了20、30年後，所有用戶都準備好了，實體銀行存在或許不再重要。

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Photo Credit: CafeCredit.com@Flickr CC BY 2.0

提到實體信用卡的未來，昱亞與Nicolas一致認為短期內還是很有發展，尤其是高階信用卡還帶有社交的功能，一拿出卡就展現不同的氣勢。

昱亞說：「我覺得中國是一個非常好的觀察場景，中國幾乎看不到現金交易，但還是很多人用信用卡，原因是為什麼？很多人還是喜歡那種用實體卡消費的尊貴感，這已經是信用卡多年累積下來的形象，信用卡公司要想像他們帶給消費者的感受是否能與時俱進。」

Nicolas則認為那些在不同開支上，用不同優惠信用卡的reward seeker（回饋追求者）族群，相當值得關注，「這個族群人數雖然不是最多，但貢獻的營收很多，這也是信用卡公司跟銀行合作，針對不同族群設計最好的優惠及刷卡動機，短期內reward seeker還是會繼續依賴信用卡這樣客製化的優惠。」


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