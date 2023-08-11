支付產業在做什麼？在Mastercard、Paypal工作的台灣員工說給你聽
我們想讓你知道的是
在數位金融圈，沒有所謂真正的敵人，大家最大的對手就是現金，想要打造一個「world beyond cash」的世界並不容易，但是對身處在這個圈子的人來說，卻是很有啟發的事。透過PayPal資深產品經理的Nicolas與MasterCard大中華區資深項目總監昱亞的對談，能讓你對支付產業、數位金融有更進一步的瞭解，
支付產業的蓬勃發展，讓人無法忽視，所以我跟Rosa每月固定舉辦的LEAP workshop，邀請到USC Marshall校友、現為PayPal資深產品經理的Nicolas，以及醫學背景，現任職於Mastercard大中華區資深項目總監的昱亞，分享他們在產業的所見所聞，也將精華節錄在這篇文章分享給有興趣的讀者。
支付產業簡介
每年陪著不同產業的學生申請MBA，我也常常從他們身上，或者跟著他們學習各大產業新知，而昱亞在這場活動當中，以簡單明瞭的實例讓我們更瞭解支付產業。
昱亞表示，由於現金有攜帶不易、容易造假等問題，能解決人與人之間價值轉移的支付產業就此誕生。價值轉移需要帳本紀錄，像是中心化帳本，也就是消費者用信用卡向商家買東西，收單行（acquirer）藉由收集的資訊，確認該信用卡的效力，而信用卡發卡機構（issuer）再告知收單行該帳戶是否有錢。
收單行及發卡機構的溝通，叫做payment network，而昱亞所屬的Mastercard，就是在協助這兩方溝通，Nicolas任職的PayPal則是很大的收單行組織。
昱亞仔細介紹了payment network的工作內容，像是掌握消費者信用卡消費數據，並優化消費的生命週期，另一方面也協助商戶找到有價值的客戶及經營方式。他說：「還有一種服務是消費者在網購時刷卡刷不過，可能讓銀行流失網路商戶，我們會以大數據檢視銀行授權通過率，協助銀行優化授權通過的過程。」
Nicolas在PayPal是Machine Learning跟AI的PM，負責設計像是刷卡授權率高低、詐騙等相關解決方案給商戶及消費者端的產品使用，「現今的公司都聚焦在三大流，分別是資訊流（Facebook）、物流（Uber）、金流（PayPal）。我們鼓勵大家把PayPal想成另一種Facebook、Uber，當我們跟商戶及消費者對談時，都是希望能成功媒合雙方，讓交易量增加。」
Citi決定退出台灣市場，小型數位金融公司崛起
我們接著也聊到花旗Citi決定退出台灣市場，美國HSBC決定出售以金融卡發卡、消費貸款為主的消費金融資產，對支付產業帶來什麼樣的影響。
過去貸款這塊一直是傳統消費性銀行眼中的肥羊，可是越來越多銀行收手不玩了，Nicolas分享：「因為很多小型、新型的數位金融公司就只專做一件事，就是個人貸款，他們在取得資料的概念及技術上，有比較新穎的運用，因此成為消費金融的優勢。」
Nicolas接著以支付提供商Square與PayPal做比較，「Square的強項是傳統POS機器，有實體的限制；PayPal的強項是網站跟行動支付這部分，所有資料基本上都是數位，我們有辦法取得更大量資料，更準確預測風險，一但能掌握風險，就能在借出更多錢的前提下，防止壞帳、詐騙而損失更多獲利。」（像是Wharton校友IC說過：當科技成為基本語言，你必須具備懂得欣賞的能力！）
昱亞表示，以payment network角度來看，地區市場少了跨國銀行這些玩家，支付會變得更加本土化，「所以我們的服務跟解決方案要更localize，不過各國的金融創新狀況不同，所以做事方法差異性大，要如何在消費金融越本土的地方，把事情做好，是我們接下來的挑戰。」
台灣開放純網銀開業，對傳統銀行造成威脅？
活動中也有任職於金融業的朋友，詢問到純網銀開放後，傳統銀行該如何因應挑戰？對此昱亞認為，「大家都覺得純網銀能做的事，傳統銀行也能做，不過真正在這產業中就知道，DNA不同，組織文化、領導力不同，很難做到純網銀的digital first，或者只能被迫數位轉型。純網銀本來就都是數位，可以做的事情非常多。」
而Nicolas看台灣的純網銀，認為更重要的問題是：「所有infrastructure（基礎設施）準備好了沒？用戶準備好了沒？」他認為，純網銀慢慢在擴張，但是只要中間有個缺失，整個數位化的想法就不存在，未來還是需要產業的廠商一起合作。
Nicoals說：「假設世界上只剩純網銀，我們的金流是否已經能做到完全數位轉移？事實上還沒做到，所以銀行發的信用卡還是很重要，因為這實體卡還是引導我們進入數位的最後一哩路，也許過了20、30年後，所有用戶都準備好了，實體銀行存在或許不再重要。
提到實體信用卡的未來，昱亞與Nicolas一致認為短期內還是很有發展，尤其是高階信用卡還帶有社交的功能，一拿出卡就展現不同的氣勢。
昱亞說：「我覺得中國是一個非常好的觀察場景，中國幾乎看不到現金交易，但還是很多人用信用卡，原因是為什麼？很多人還是喜歡那種用實體卡消費的尊貴感，這已經是信用卡多年累積下來的形象，信用卡公司要想像他們帶給消費者的感受是否能與時俱進。」
Nicolas則認為那些在不同開支上，用不同優惠信用卡的reward seeker（回饋追求者）族群，相當值得關注，「這個族群人數雖然不是最多，但貢獻的營收很多，這也是信用卡公司跟銀行合作，針對不同族群設計最好的優惠及刷卡動機，短期內reward seeker還是會繼續依賴信用卡這樣客製化的優惠。」
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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