李明璁「師生戀」爭議：不是你情我願就可以，為何美國多所頂尖大學嚴令禁止？

近來，台大前助理教授李明璁，被當事人指證曾多次與學生發展感情關係。對此，許多的公共討論，都圍繞在「學生是否能跟教授發展出合意的關係」，李明璁自己在臉書上的聲明，也再三強調自己「不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。」

固然，在討論感情關係、特別是性關係時，「意願」是一件非常重要的事，以性關係而言，未取得對方同意下的性行為，將會構成嚴重的性侵犯罪。但是，師生戀的問題真的只有「是否同意」嗎？只要學生是真的想跟老師談戀愛，老師就可以接受嗎？

美國多間頂尖大學校方，對此的答案都是否定的。

這二十幾年來，有越來越多間頂尖的大學都明文規定，老師不可以跟學生發展親密關係，而且從規定本身和校方的說明當中，都可以明確看出，校方的立場是，師生戀所涉及的問題，並不只是學生同意與否，而是專業倫理的問題，涉及學生對校方、對教學體系的信任。

不公平與利益衝突

舉例而言，西北大學（Northwestern University）網頁上關於師生合意關係的政策說明，一開頭也跟近期的討論一樣，強調學生在師生權力關係中的脆弱性，可能會導致「同意」這件事情很難斷定。

政策裡提到，一段關係可能沒有老師以為的「那麼自願」，更何況，就算一開始關係是自願的，後來也可能情事改變，讓關係不再那麼自願——一個明顯的例子是，就算學生一開始很願意跟老師發生關係，但之後如果學生想要提出分手，師生關係可能會讓他有所顧忌，使得後續的關係不再同樣建立在自願的基礎上。

但是，西北大學並沒有停在這裡，相反地，他們還提到了兩個禁止師生戀的理由：首先，其中一方（老師或學生）的名聲，可能會因為師生戀而受損，其他人可能會認為這當中有「偏心」或「剝削」的狀況（不管實際上有或沒有）；另一方面，這樣的關係可能使得戀情以外的其他人，認為自己在學業或工作上的機會因此受限。