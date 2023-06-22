TNL+ 2023/06/22,
性別

李明璁「師生戀」爭議：不是你情我願就可以，為何美國多所頂尖大學嚴令禁止？

李明璁「師生戀」爭議：不是你情我願就可以，為何美國多所頂尖大學嚴令禁止？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

學校老師的首要責任，就是對於學生的責任，要維繫學生對於體系的信心，告訴學生老師們是值得信任的。因此，比如史丹佛大學也在他們的政策中特別強調，既然師生戀可能嚴重影響學生對體系公平性的觀感，甚至實際上真的影響體系的公平性，這樣的關係就是不該接受的，即使雙方都同意。

近來，台大前助理教授李明璁，被當事人指證曾多次與學生發展感情關係。對此，許多的公共討論，都圍繞在「學生是否能跟教授發展出合意的關係」，李明璁自己在臉書上的聲明，也再三強調自己「不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。」

固然，在討論感情關係、特別是性關係時，「意願」是一件非常重要的事，以性關係而言，未取得對方同意下的性行為，將會構成嚴重的性侵犯罪。但是，師生戀的問題真的只有「是否同意」嗎？只要學生是真的想跟老師談戀愛，老師就可以接受嗎？

美國多間頂尖大學校方，對此的答案都是否定的。

這二十幾年來，有越來越多間頂尖的大學都明文規定，老師不可以跟學生發展親密關係，而且從規定本身和校方的說明當中，都可以明確看出，校方的立場是，師生戀所涉及的問題，並不只是學生同意與否，而是專業倫理的問題，涉及學生對校方、對教學體系的信任。

不公平與利益衝突

舉例而言，西北大學（Northwestern University）網頁上關於師生合意關係的政策說明，一開頭也跟近期的討論一樣，強調學生在師生權力關係中的脆弱性，可能會導致「同意」這件事情很難斷定。

政策裡提到，一段關係可能沒有老師以為的「那麼自願」，更何況，就算一開始關係是自願的，後來也可能情事改變，讓關係不再那麼自願——一個明顯的例子是，就算學生一開始很願意跟老師發生關係，但之後如果學生想要提出分手，師生關係可能會讓他有所顧忌，使得後續的關係不再同樣建立在自願的基礎上。

但是，西北大學並沒有停在這裡，相反地，他們還提到了兩個禁止師生戀的理由：首先，其中一方（老師或學生）的名聲，可能會因為師生戀而受損，其他人可能會認為這當中有「偏心」或「剝削」的狀況（不管實際上有或沒有）；另一方面，這樣的關係可能使得戀情以外的其他人，認為自己在學業或工作上的機會因此受限。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023台灣me too事件”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。