台灣戰鬥機女飛官捍衛國家登英媒，空軍上尉郭文靜：若男性能做到，女性也可以
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隨著中方舉措日益強勢，謝蕓梃和郭文靜可能終有一天得在前線與共軍戰鬥。報導指出，整體而言，無論是數量或性能，中共軍機如今都對台灣構成極大壓力。郭文靜也指出，以往共軍軍機性能連台灣的訓練用機都比不上、武器系統也不太先進，如今共軍擁有匿蹤戰機，例如殲-20，較台灣使用的戰機優越。
（中央社）英國《每日電訊報》採訪台灣女性戰鬥機飛行員，呈現在台灣海峽日益挑釁的共軍以及性別對她們構成的挑戰，凸顯這些女性飛官的意志力、強烈責任感和韌性。
《每日電訊報》（Daily Telegraph）今天刊登發自高雄的報導，記者採訪謝蕓梃少校以及郭文靜上尉。她們年紀都不到35歲，分別是中華民國空軍史上第3和第4位女性戰鬥機飛行員。
根據報導，大學修讀企業管理畢業後，郭文靜曾考慮至銀行任職，但很快就被軍旅生涯的挑戰吸引，尤其是空軍。
軍中穩定的薪資更加堅定她的意志：當年她22歲，父親癌症末期的醫療費用對家庭經濟構成龐大負擔，她希望盡一己之力幫助家人。
郭文靜說，當時她認為，若男性能做到，女性也可以，後來果然如願加入空軍。不過，直到報到當天早上，她才和家人分享從軍規劃。
謝蕓梃則是從小就常觀看飛機起降，地點就在台灣南部一個機場和空軍基地附近。她目前就在同一個基地以AT-3高級教練機訓練未來戰機飛行員。
從小就夢想當飛行員的謝蕓梃說，她還記得自己第一次獨當一面駕駛飛機時，忍不住頻回頭往後看，不敢確定自己真的是在沒有教官陪同的情況下，獨立操作一切。
當時她告訴自己：「妳做到了。」她說，只要相信自己，就能達成目標。
報導提到，謝蕓梃和郭文靜一天的行程通常從早上5點左右開始，但有時提前至早上3點。除了軍中任務，有兩個孩子的謝蕓梃還有家務得操心，特別是孩子目前分別只有7歲和5歲。
她開玩笑說，一如多數女性，她或許得複製好幾個自己，才能同時完美應付工作和家庭責任。
謝蕓梃和郭文靜的丈夫都是同袍飛行員。其中，謝蕓梃的丈夫駕駛美製P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏反潛機。謝蕓梃說：「小孩很崇拜爸爸；爸爸飛的飛機比較大。」
報導指出，女性在台灣軍中仍是少數，大約僅占現役人員15%。多數女性飛行員被分派駕駛運輸機，雖然目前已有約20位具駕駛戰機資格的飛行員。謝蕓梃和郭文靜投入軍旅已10多年，女性戰機飛行員在這段期間的增加幅度顯然不大。
郭文靜說，她剛開始接受飛行訓練時，女性同袍非常少，大多是男性的上級則往往用放大鏡檢視這些女性，「至少我的感覺是這樣」。
基於歷史和其他因素，從軍在台灣一向不是最吸引人的職業選項。報導提到，郭文靜的兩位兄長至今仍會對她從軍一事開玩笑，且對加入軍隊毫無興趣。
儘管如此，報導指出，能夠成為空軍的菁英力量，這樣的成就感對謝蕓梃和郭文靜而言，是難以取代的。
另一方面，隨著中方舉措日益強勢，謝蕓梃和郭文靜可能終有一天得在前線與共軍戰鬥。報導指出，整體而言，無論是數量或性能，中共軍機如今都對台灣構成極大壓力。郭文靜也指出，以往共軍軍機性能連台灣的訓練用機都比不上、武器系統也不太先進，如今共軍擁有匿蹤戰機，例如殲-20，較台灣使用的戰機優越。
面對敵方可能的優勢，報導提到，女性飛官在執行應處共機任務時除了極力沉著應對，還憑藉強大決心。同時，也是這股決心，讓郭文靜、謝蕓梃克服難關，成為台灣目前仍屬少數的女性戰鬥機飛行員。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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