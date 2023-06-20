退役上將陳廷寵說「台軍戰力為零」，原來是用「低級紅、高級黑」來諷刺習近平
我們想讓你知道的是
為什麼中國的習近平軍委主席，面對「戰力為零」的台軍，卻遲遲不敢率「作風優良，能打勝戰」的解放軍渡海東征，一舉武統台灣呢？是習近平的軍事見識不如陳廷寵呢？還是習大大膽小如鼠，不敢觸碰「戰力為零」的台軍「井蛙」呢？
文：黃澎孝
兩年多以前，因為公開詆毀台軍戰力為零，而被台灣人罵到臭頭的前上將陳廷寵，消聲匿跡兩年多後，又在北京《環球時報》的專訪中露臉了。當他被問到：如何看待現在的台軍戰力時？陳廷寵說：兩年多前，他曾說台軍的戰力是「零」，現在兵役恢復成一年，戰力還是「零」。
其實，《環球時報》如果能同時訪問個解放軍上將，讓解放軍上將來幫這位台軍老上將的說法「加持」一下，豈不是更有宣傳力度嗎？堂堂《環球時報》怎麼連這麽一小點的「新聞眼」都沒有呢？
其實，幾十年來，我就一直非常關注中國各方，特別是解放軍對我軍的評估。當然，他們絕大部分的評論都是「貶損」、「鄙視」台軍之詞。但是，我就從來不曾看過有哪位解放軍的將軍膽敢斷言：「台軍戰力為零」的。因為這根本不需要軍事專業，只要有點智商的人，都不會作出「台軍戰力為零」這麽離譜的判斷。
然而，陳廷寵為什麼會拼著他的「上將」光環，而做出連環南市場賣菜老婦都不會這麼無知的判斷呢？
幸虧前不久，我看了中共黨刊《求是》雜誌刊登的中共總書記習近平在所謂的「習思想」主題教育會議上的講話。習近平在談到加強對「習思想」進行宣傳引導時，特別強調要防止「低級紅」、「高級黑」。
什麼是「低級紅」、「高級黑」呢？淺白的說，就是以非常低級誇張的拍馬屁言行，來造成對中共反諷、抹黑的「反效果」。這下子，也讓我茅塞頓開，秒懂了陳廷寵的一番苦心。原來他就是施展出「低級紅、高級黑」的手法，以「台軍戰力為零」來對照反諷「解放軍不敢動武」的習近平窘境⋯⋯。
是啊，為什麼中國的「天下兵馬總元帥」習近平軍委主席，面對「戰力為零」的台軍，卻遲遲不敢率「作風優良，能打勝戰」的解放軍渡海東征，一舉武統台灣呢？是習近平的軍事見識不如陳廷寵呢？還是習大大膽小如鼠，不敢觸碰「戰力為零」的台軍「井蛙」呢？其實，不管怎麽說，都會造成對習近平的變相侮辱。
換言之，不論是陳廷寵上將的「台軍戰力為零」說，或是近年來活躍在兩岸媒體上的台軍中將帥化民、政戰上校賴岳謙、海軍上校黃征輝等等，之所以亟力貶抑台軍，吹捧共軍，其實都會造成「低級紅、高級黑」的反作用。
都會引發出：既然「台軍這麼弱，共軍那麼強」，那為什麼習近平都不敢動台灣一根寒毛呢？這豈不是對習近平的「低級紅」、「高級黑」嗎？
謎底終於揭曉，原來我們嚴重「誤會」了台軍上將陳廷寵、中將帥化民等等黃埔將校。他們拼著自己的軍人榮譽掃地，甚至不要臉的自貶舔共，原來是為了「曲線辱華」啊。真是失敬，失敬啊。
最後，我要請黃埔老弟們，通通有⋯立正站好。向無恥舔共，曲線辱華的陳廷寵上將、帥化民中將等等，致上「黃埔最敬禮」。
立正⋯⋯脫帽⋯⋯一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬⋯⋯嗚呼，哀哉，尚饗⋯⋯⋯⋯。
禮成。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：原來 陳廷寵是「曲線辱華」！台軍戰力是零，中國為何不敢動武呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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