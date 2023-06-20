退役上將陳廷寵說「台軍戰力為零」，原來是用「低級紅、高級黑」來諷刺習近平

文：黃澎孝

兩年多以前，因為公開詆毀台軍戰力為零，而被台灣人罵到臭頭的前上將陳廷寵，消聲匿跡兩年多後，又在北京《環球時報》的專訪中露臉了。當他被問到：如何看待現在的台軍戰力時？陳廷寵說：兩年多前，他曾說台軍的戰力是「零」，現在兵役恢復成一年，戰力還是「零」。

其實，《環球時報》如果能同時訪問個解放軍上將，讓解放軍上將來幫這位台軍老上將的說法「加持」一下，豈不是更有宣傳力度嗎？堂堂《環球時報》怎麼連這麽一小點的「新聞眼」都沒有呢？

其實，幾十年來，我就一直非常關注中國各方，特別是解放軍對我軍的評估。當然，他們絕大部分的評論都是「貶損」、「鄙視」台軍之詞。但是，我就從來不曾看過有哪位解放軍的將軍膽敢斷言：「台軍戰力為零」的。因為這根本不需要軍事專業，只要有點智商的人，都不會作出「台軍戰力為零」這麽離譜的判斷。

然而，陳廷寵為什麼會拼著他的「上將」光環，而做出連環南市場賣菜老婦都不會這麼無知的判斷呢？

幸虧前不久，我看了中共黨刊《求是》雜誌刊登的中共總書記習近平在所謂的「習思想」主題教育會議上的講話。習近平在談到加強對「習思想」進行宣傳引導時，特別強調要防止「低級紅」、「高級黑」。

什麼是「低級紅」、「高級黑」呢？淺白的說，就是以非常低級誇張的拍馬屁言行，來造成對中共反諷、抹黑的「反效果」。這下子，也讓我茅塞頓開，秒懂了陳廷寵的一番苦心。原來他就是施展出「低級紅、高級黑」的手法，以「台軍戰力為零」來對照反諷「解放軍不敢動武」的習近平窘境⋯⋯。

Photo Credit: 黃澎孝

是啊，為什麼中國的「天下兵馬總元帥」習近平軍委主席，面對「戰力為零」的台軍，卻遲遲不敢率「作風優良，能打勝戰」的解放軍渡海東征，一舉武統台灣呢？是習近平的軍事見識不如陳廷寵呢？還是習大大膽小如鼠，不敢觸碰「戰力為零」的台軍「井蛙」呢？其實，不管怎麽說，都會造成對習近平的變相侮辱。

換言之，不論是陳廷寵上將的「台軍戰力為零」說，或是近年來活躍在兩岸媒體上的台軍中將帥化民、政戰上校賴岳謙、海軍上校黃征輝等等，之所以亟力貶抑台軍，吹捧共軍，其實都會造成「低級紅、高級黑」的反作用。

都會引發出：既然「台軍這麼弱，共軍那麼強」，那為什麼習近平都不敢動台灣一根寒毛呢？這豈不是對習近平的「低級紅」、「高級黑」嗎？

謎底終於揭曉，原來我們嚴重「誤會」了台軍上將陳廷寵、中將帥化民等等黃埔將校。他們拼著自己的軍人榮譽掃地，甚至不要臉的自貶舔共，原來是為了「曲線辱華」啊。真是失敬，失敬啊。

最後，我要請黃埔老弟們，通通有⋯立正站好。向無恥舔共，曲線辱華的陳廷寵上將、帥化民中將等等，致上「黃埔最敬禮」。

立正⋯⋯脫帽⋯⋯一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬⋯⋯嗚呼，哀哉，尚饗⋯⋯⋯⋯。

禮成。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：原來 陳廷寵是「曲線辱華」！台軍戰力是零，中國為何不敢動武呢？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航