布林肯訪中暗藏危機，美國會陷入中共「談談打打」兩手策略的陷阱嗎？

文：王臻明

美國國務卿布林肯終於成功訪中，這也是五年以來，首位到中國訪問的美國高階官員。雖然外界對於布林肯訪中，多數不抱有太多期待，特別是在野的共和黨強列批評布林肯的中國行，是拜登政府向中國示弱。不過布林肯此行的最大目的，是希望與中國達成共識，建立溝通與控管的管道，避免美中兩國因誤判而擦槍走火，爆發戰爭。

許多專精兩岸事務的智庫學者，也都認為雙方的溝通非常重要，如果兩國長期缺乏連繫管道，將是一件很危險的事。雖然這樣的論點有一定的道理，但卻暗藏著另外一個危機。

所有熟悉國共內戰戰史的人都十分清楚，中國共產黨最擅長的戰術，就是談談打打。在情勢對自己有利時，攻勢凌利，窮追猛打，絕不留給對手生路，但在情勢對自己不利時，會立刻笑臉相向，鼓吹和平，以爭取喘息的時間。

這種戰術十分有用，國民黨部隊原本佔有極大優勢，但每次中國共產黨處於劣勢時，就會鼓動輿論，要求停戰。此時安插在國民黨內部的間諜，同情中國共產黨的學者與知識份子，被買通的新聞媒體，常常群起響應，要求和平，讓國民黨政府被迫與中國共產黨談判。最後就在一次次談判中，喪失了所有的優勢。

等到中國共產黨已經擁有實力擊敗國民黨部隊時，就再也不願意談判。而那些同情共產黨，呼籲和平的學者、知識份子、新聞媒體，反而成為中國共產黨整肅的第一個目標，而國民黨內部的間諜，則露出自己的真實面目，一一投共。

這就是國民黨在國共內戰中慘敗的關鍵因素。中國共產黨只在對自己有利時，會願意進行談判，而且談判的目的，永遠不是要和平，而是要爭取時間，壯大自己，尋找下一次擊敗對手的良機。甚至處理中國內部的社會問題時也是如此，中國共產黨政府會對民眾讓步，永遠只是先化解危機，一定會秋後算帳。

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中國此時會願意與美國恢復溝通，絕不是因為拜登政府的努力，或中國共產黨政府幡然悔悟，想要擁抱和平。真正的原因只有一個，那就是中國目前受到美國與其盟邦的圍堵，在經濟與外交上遭遇到很大的困難，所以祭出緩兵之計，改採笑臉策略。

其手法與目標很簡單，就是利用大家不想要戰爭的心態，釋出恢復溝通才能避免戰爭的誘餌，誘使美國坐下來談判，並在談判的過程中，要求美國作出讓步。比如放鬆對高科技產業的圍堵，減輕貿易戰上的制裁，而中國則給予空洞的和平承諾，暫時收斂軍事恫嚇。

中國的這種緩兵之計，除了可以化解美國的敵意，更重要的是可以裂解美國所組成的圍堵線。畢竟美國自己都放鬆對中國的制裁與圍堵，將沒有立場要求盟邦繼續維持強硬的立場。中國可以利用經濟利益與龐大的市場為誘餌，慢慢裂解這個聯盟。

特別是歐洲本來就想要置身事外，法國總統馬克宏在訪問中國以後的那些發言，並不是偶然，是因為俄烏戰爭爆發，才暫時讓歐洲的態度有了180度的大轉變，但這樣的情況能維持多久時間，其實難以預測。如果美國自己先放鬆圍堵，歐洲各國一定會馬上跟進。

特別是中國正在全力遊說，想要通過被歐洲議會阻擋的中歐投資協議。如果中國最後成功，那未來歐洲的經濟將更依賴中國，不只中國可以從歐洲獲得被封鎖的高科技技術，中國的經濟也將不會那麼依賴美、日等國，這將削弱美國再次發動貿易戰的殺傷力。

這也是談談打打這種戰術最厲害的地方，每一次中國共產黨挑戰失敗後，暫時以和談來爭取時間，都能快速改善自己的弱點，在下一捲土重來時，準備的更充足，變的更強大。遲早有一天，中國共產黨會挑戰成功，到時候中國共產黨絕不會再談判，而是趕盡殺絕，一舉消滅對手。

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中國共產黨其實非常輕視民主制度，習近平過去的一些發言，都透露了這樣的心態。而在某種程度上，習近平是對的，因為在民主選舉的制度下，政府會定期改選，常造成政策不連貫，前後任政府可能有南轅北轍的政策方向。

中國的談談打打策略，能以拖待變，在遇到比較強硬的對手時，笑臉相向，而遇到比較軟弱或在外交國防事務上比較生嫩的對手時，軟土深掘。而且民選政府還受制於國會與社會輿論，當有更重大的事件爆發時，公眾關心的焦點往往會被轉移，此時就是中國共產黨所等待的良機了。

沒有人希望戰爭，布林肯到中國去，想透過溝通來降低緊張關係的努力，也不能說一定沒有效果。但如果美國這次上當了，那很可能讓好不容易建立起來的圍堵網崩解，也喪失了制敵機先的良機。等到中國爭取到時間，變的更強大之時，美國很可能已經不是中國的對手了，或者要付出更大的代價，才能再度扼止中國的野心。

布林肯的中國行，很可能像第二次世界大戰前的英國首相張伯倫一樣，不是為世界爭取到和平，而是為納粹爭取到寶貴的時間。這絕不是杞人憂天，因為國民黨政府在國共內戰中慘敗，就是前車之鑑。

美國不是不能與中國建立溝通管道以控管衝突，但正確的作法，是不要相信中國空洞的和平承諾，輕易放鬆制裁與圍堵的手段。反而應該要利用中國笑臉相向的這段寶貴時間，全力備戰，武裝盟友，持續加強嚇阻能力。展現出美國並沒有放鬆緊戒的態度。

中國共產黨是個只膺服實力的組織，只有美國與其盟邦展現出強大的嚇阻力，持續地在各方面不斷施壓，讓中國左支右絀，才能阻止中國共產黨政府發動侵略戰爭。其實越南共產黨與中國共產黨系出同源，也採用過相同的戰術，美國在越戰中已失敗過一次，這次不應該再重蹈覆轍。