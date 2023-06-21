為什麼男性也該支持#MeToo？因為男性也是「性別平等」的受益者

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

從#MeToo回顧性別平等運動

在世界其他國家都已經戰鬥多年之後，台灣的#MeToo運動終於爆發了。或許是受到台劇《人選之人—造浪者》的鼓舞，把過去被壓抑多年的黑暗面一口氣揭露出來，讓這股浪潮衝擊各行各業，最近一直有新的事證被挖掘出來。

套一句香港電影《無間道》的名台詞：「出來混，遲早要還的。」那些利用權勢壓迫他人進行性騷擾、性侵害的惡棍，現在終於得出來面對他們必須面對的法律制裁。期待這次的「社會排毒」能讓台灣社會成為更好、更友善的社會。

身為半百老翁的我，經歷了台灣政治上的解嚴，以及政治上的解嚴後、所伴隨的社會上各種思潮的解放。其中影響重大到足以徹底改變社會風貌的，就是性別平等運動。

「爸爸早起看書報，媽媽早起做早餐」、「男主外、女主內」這類「男尊女卑」的傳統性別角色，已經無法適用於轉型為工商業社會的台灣；讓男女更加平等的分擔家務、參與社會，才能讓我們更靈活的適應快速變遷的社會。因此，「男女平等」漸漸成為莫之能禦的社會風潮，除了實現社會正義之外，也是同時仰賴兩性勞動力的工商業社會不得不做的轉變。

乍看之下，性別平等運動只對女性有利，因為要讓兩性趨於平等的話，男性必須要讓出行之有年的特權。不過這樣的講法忽略了一個事實：事實上在傳統的性別角色中，這個社會除了壓迫女性之外，同時也在壓迫「不合格」的男性：不擅長運動、不夠主動積極、不夠果斷覇氣⋯⋯而這樣的壓迫是我在短短幾十年的所親身經歷的。

在進一步討論#MeToo之前，請讓我先來回顧一下：台灣這幾十年來的性別平等運動，如何讓我這個「不合格」的男性，脫離這些不合理的壓迫。

正統男性角色，不再是臭汗淋漓的狂熱運動男

我從小到大被爸媽詬病的，就是不像其他同年紀的男生一樣活潑、好動、愛打籃球。當他們看到鄰居男孩都越長越高之後，就一口咬定我不滿170的身高一定跟不打籃球有關，天天拿這件事來煩我（根據科學研究，身高這種事情跟遺傳比較有關係好嗎？）。

天生有點潔癖的我，可以接受跟幾個朋友去打桌球、羽球、棒球這種不太會有肢體接觸的運動。但是要我跟一堆流臭汗的傢伙為了搶球而撞來撞去交換體液，光想像就頭皮發麻。

還好有性別平等運動打破了「正統男性角色」這道牆，讓長年厭惡籃球、足球、美式足球這類「正統陽剛」運動的我，終於可以好好的做自己，自由自在的當一個只愛寫作、閱讀、追劇的堂堂正正的宅男。偶爾打打羽球這種「女性化」的運動，而不受「不夠Man」、「娘娘腔」這類污名化的批評。感謝這個追求兩性平權的社會。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

表達感情不只是女性的專利

天生淚腺比較發達的我，很容易被書本、電影、戲劇所感動而流淚，所以從小就常常被笑「愛哭鬼」。在充滿肅殺之氣的戒嚴時代，其實是很令人擔心的特質，這麼柔弱的性格，要如何「反攻大陸、解救大陸同胞」？深知自己「性格缺陷」的我，從小就得自我訓練壓抑感情，要避免讓不爭氣的眼淚在公開場合流下來而被視為「娘娘腔」，其實很辛苦。

時間快轉到2023年，「男人要像山一樣堅強、像海一樣沈默」已經被視為陳腐的觀念，男人和女人都一樣，都是有血有肉的個體，沒有必要為了僵化的性別角色，而去扭曲自已與生俱來的特質、或是去刻意隱藏自己的種種感受。對於這樣自由寬容的社會氣氛，我心存感激，所以寫下了這篇，獻給同樣淚腺發達的男人和女人，可以一起不受拘束的大哭一場，真的是一件幸福到不行的事。

會利用權勢性騷／性侵的傢伙，必定是會濫用權勢的小人，#MeToo的罪犯們應該要被全民唾棄

「權勢性侵」開始被台灣社會注意，應該是已故作家林奕含的遺作《房思琪的初戀樂園》所造成的衝擊。原來這個社會有這麼多老師、上司等有點社會地位的傢伙，利用不對等的權力關係，以愛情之名，來騙取不知情的男性或女性的身體與感情。

而這一波的#MeToo，嫌犯們全都涉及了權勢性騷／性侵，更進一步的利用權勢，威脅要讓受害者在社會上無法立足，讓受害者多年來只能默默飲泣。也該是要感謝林奕含的大膽揭露，讓社會大眾能了解「權勢性侵」的本質，也讓#MeToo運動能迅速的被理解，希望林奕含在天之靈能得到一點小小的安慰（另外接力討論權勢性侵的台劇《人選之人—造浪者》也是功不可沒）。

既然會利用權勢來性騷／性侵，當然也會用權勢來做一切的壞事，比如說利用權勢來把別人踩在腳下、利用權勢來搶功勞⋯⋯等等，如果與這樣的人共事，一定會被整得死去活來。

所以總而言之：會權勢性騷／性侵的人，不只是受害者的敵人，也必定是全民公敵，他們這種不具備道德良知、且懂得巧妙閃避法律制裁的狠毒，保證誰遇到誰倒霉。因此，不要讓#MeToo運動限定在性騷／性侵的受害者，我們一旦袖手旁觀，讓這些心懷不軌的假社會菁英、真社會敗類逃過制裁，後果一定不堪設想。

因此，請以全民運動的心態來支持#MeToo運動，我們不僅為被害人討公道，也在為自己討公道，更是為我們後代子孫創造更適合居住的社會。這場「社會排毒」運動，影響非同小可，請大家務必全力以赴。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航