轉移焦點、博取同情、汙名化MeToo⋯⋯黃子佼如何藉由自爆，企圖扭轉輿論風向？
我們想讓你知道的是
黃子佼是個非常聰明的人和「罪犯」，這些年在演藝圈讓他太知道大眾和媒體的習性，所以他知道要提供哪些「畫面」和「素材」能讓風向對他變得最為有利。他看似癲狂的直播，其實是極為的精準的演出，包含他選擇的範例、用詞等，其實都是事先思考過，才能如此到位，也才能讓一天內就看到有部分輿論風向開始轉變。
近日，才知道我身邊也有友人未成年時去電視台當臨時演員卻被電視台高層性侵，事後自殺未遂，去提告也被壓下來，而這件事情根本上不了媒體（事件始末），而我寫信給台灣大學告發有狼師誘姦處女學生的事情，至今也沒有進展（事件始末）。
即使「Me Too」議題看似沸沸揚揚，但生活中有太多隱性，說不出聲的被害者，即使說出口也無法得到正義，即便是現在檯面上的受害者，也得不到真心的道歉，畢竟有太多加害者根本不認為自己做錯，迅速的道歉也只是迫於社會壓力。
像是朱學恆偽裝成認錯的「告發」自己，其實是策略性的反擊受害者及透過司法程序去停止輿論；而偽裝成受害者的黃子佼所策劃的一場「大戲」，更是對受害者的二度傷害。
他的道歉就跟絕大多數加害者的認錯一般是「鱷魚的眼淚」，短短24小時內發生的一切，都顯示出他根本不關心那些他曾經傷害的人的死活，唯一在意的是自己的名聲所給他龐大有形和無形利益的工具。
他所有言行的不一致都顯示出他根本沒有真正反省自己的過錯，從錄製影片、爆料其他藝人、到自殘的種種行為都是為了「阻止」事態惡化並且試圖改變輿論風向，我們可以從幾個面向去解讀：
透過轉移焦點，弱化自己罪行的嚴重性
他拉出其他藝人，是為了模糊及轉移焦點，讓媒體及大眾關注度分散到其他藝人身上，除此也把自己強逼未成年少女拍攝裸照等「犯罪行為」，類比為只是「表裡不一」「道德瑕疵」，像是工作時抽煙喝酒、頻頻換女友、婚外情等行為不檢。
他試圖告訴大眾：「我做的事情沒那麼嚴重，每個人都有見不得人的秘密，一樣虛偽和會做各種小奸小惡的事情。」
塑造自己也是受害者，博取同情
他為了挽救自己，不惜犧牲親人、好兄弟、甚至對於幾十年前的舊情人也毫不手軟。
他說了一些故事，像是母親外遇和男友上床被他看見；或是伴侶和好友一直勉強他吸毒；乃至於跟他交往的女星否認交往事實。
只是為了形塑：「我也是受害者，因為痛苦且悲慘的遭遇，而有一些不好的行為，但我不是壞人。」想要用受害者的形象，博取大眾同情，作為他傷害辜女性的合理藉口，也是典型的脫罪之詞。
然而，他這幾十年來對外展現的種種言行，其實都顯示他並不是在「無助」「痛苦」「受傷」的情境下，而做出一時失序的行為，而是幾十年來，持續策略性的在犯罪，利用工作、名聲去遮掩犯罪的手法，選擇的對象更是證明他非常「了解人性」，並且享受這個過程，並且以攝影等方式，留下「戰利品」。
從受害者的舉證，他不只是年輕不懂事才有這樣的行為，而是年過四十後仍持續犯行，所以他絕對是罪犯，不是受害者。
汙名化MeToo，扭轉輿論方向
我能如此肯定他並非真的有悔意，而且一連串行為都是策略性的在帶動輿論方向，正是因為他說出更生人都有重生機會的言論。
他表示：「更生人不都是在等待一個機會嗎？現在這些爆出來的連更生人都比不上，當然他們沒有去坐牢，但他們在這個社會上真的是連更生人都比不上，因為幾乎沒有重來的機會了，名氣都很高的，比起那些現在在你身邊的更生人，他們是不是真的沒有機會？更生人我們給他機會，不會公布他的名字吧？可是大家現在就是獵巫吧，我過不去，我也要讓你過不去，永遠過不去，你不可能再工作了，你不可能再出現在任何地方，你只能躲起來，比那些不管是殺人放火、性侵的更生人還要慘。」
很顯然地，他透過這段敘述想要扭轉「MeToo」的輿論風向，想要把輿論帶成讓加害者「身敗名裂」是過度的懲罰，以及「公審」和「獵巫」的行為，並且透過自殘和拉出妻女和讓大眾看到他憔悴的模樣，去「強化」自己的論點，繼續扮演受害者的角色。
這也是我覺得有必要撰文搓破他卑劣的伎倆，讓大眾看見他為了自己而犧牲無數的受害者，讓「MeToo」似乎變得不正當和過激。
他是個非常聰明的人和罪犯，他這些年在演藝圈讓他太知道大眾和媒體的習性，所以他知道要提供哪些「畫面」和「素材」能讓風向對他變得最為有利。
他看似癲狂的直播，其實是極為的精準的演出，包含他選擇的範例、用詞等，其實都是事先思考過，才能如此到位，也才能讓一天內就看到有部分輿論風向開始轉變。
「MeToo 」運動絕不是「公審」和「獵巫」，而是讓那些處於弱勢的受害者能夠發聲，說出事實，避免更多人受害的串聯行動。
如果有人因此聲敗名劣，也絕對不是公眾對加害者過度的「懲罰」或是「私刑」，更不是公審，而是把原本就不該屬於加害者的「地位名聲」拿走而已。
就像黃子佼，一個戀童癖，一個知法犯法的智慧型罪犯，就是利用他的「地位名聲」才能讓如此多的無辜女性受害，或是強暴我未成年朋友的電視台高層，也是靠著他的地位名聲而至今逍遙法外。
試想，這十幾年來，當那些受害者一次次看著黃子佼或其他加害者在公眾面前表現出愛妻愛子，道貌岸然的模樣，就是一次又一次的傷害，所以憑什麼這些人，還認為自己有權利繼續享有那些名聲和地位呢？
「MeToo」的存在，不就是為了撕開這些人虛偽的面具嗎？藉由接露他們的真面目，讓欺世盜名的惡徒，不能再利用自己的「地位名聲」去犯罪和傷害他人。
拿家人做擋箭牌，逃避罪責
黃子佼如同近期其他加害者一般，一樣拿出家人當作擋箭牌，想要減低大眾撻伐的力道。
他用極為煽情的口吻說著：「那……他們的家人呢？他們家人很無辜的也要去承受這一切的一切，我想我也不例外。
也就是說從兩個人的，變成了很多人的，然後大家的傷痕、陰影永遠都不會好，我們小時候受過一個教育，就是說「得饒人處且饒人」，還有什麼「面對它、放下它」之類的，可是我知道這種很深刻的傷痕，很難真的放下處理，然後什麼「得過且過」……但我這幾天一直在想，假設對方改變了呢？假設對方身邊的人禁不起這些呢？我們是不是真的要……」
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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