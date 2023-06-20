轉移焦點、博取同情、汙名化MeToo⋯⋯黃子佼如何藉由自爆，企圖扭轉輿論風向？

近日，才知道我身邊也有友人未成年時去電視台當臨時演員卻被電視台高層性侵，事後自殺未遂，去提告也被壓下來，而這件事情根本上不了媒體（事件始末），而我寫信給台灣大學告發有狼師誘姦處女學生的事情，至今也沒有進展（事件始末）。

即使「Me Too」議題看似沸沸揚揚，但生活中有太多隱性，說不出聲的被害者，即使說出口也無法得到正義，即便是現在檯面上的受害者，也得不到真心的道歉，畢竟有太多加害者根本不認為自己做錯，迅速的道歉也只是迫於社會壓力。

像是朱學恆偽裝成認錯的「告發」自己，其實是策略性的反擊受害者及透過司法程序去停止輿論；而偽裝成受害者的黃子佼所策劃的一場「大戲」，更是對受害者的二度傷害。

他的道歉就跟絕大多數加害者的認錯一般是「鱷魚的眼淚」，短短24小時內發生的一切，都顯示出他根本不關心那些他曾經傷害的人的死活，唯一在意的是自己的名聲所給他龐大有形和無形利益的工具。

他所有言行的不一致都顯示出他根本沒有真正反省自己的過錯，從錄製影片、爆料其他藝人、到自殘的種種行為都是為了「阻止」事態惡化並且試圖改變輿論風向，我們可以從幾個面向去解讀：

透過轉移焦點，弱化自己罪行的嚴重性

他拉出其他藝人，是為了模糊及轉移焦點，讓媒體及大眾關注度分散到其他藝人身上，除此也把自己強逼未成年少女拍攝裸照等「犯罪行為」，類比為只是「表裡不一」「道德瑕疵」，像是工作時抽煙喝酒、頻頻換女友、婚外情等行為不檢。

他試圖告訴大眾：「我做的事情沒那麼嚴重，每個人都有見不得人的秘密，一樣虛偽和會做各種小奸小惡的事情。」

塑造自己也是受害者，博取同情

他為了挽救自己，不惜犧牲親人、好兄弟、甚至對於幾十年前的舊情人也毫不手軟。

他說了一些故事，像是母親外遇和男友上床被他看見；或是伴侶和好友一直勉強他吸毒；乃至於跟他交往的女星否認交往事實。

只是為了形塑：「我也是受害者，因為痛苦且悲慘的遭遇，而有一些不好的行為，但我不是壞人。」想要用受害者的形象，博取大眾同情，作為他傷害辜女性的合理藉口，也是典型的脫罪之詞。

然而，他這幾十年來對外展現的種種言行，其實都顯示他並不是在「無助」「痛苦」「受傷」的情境下，而做出一時失序的行為，而是幾十年來，持續策略性的在犯罪，利用工作、名聲去遮掩犯罪的手法，選擇的對象更是證明他非常「了解人性」，並且享受這個過程，並且以攝影等方式，留下「戰利品」。

從受害者的舉證，他不只是年輕不懂事才有這樣的行為，而是年過四十後仍持續犯行，所以他絕對是罪犯，不是受害者。

汙名化MeToo，扭轉輿論方向

我能如此肯定他並非真的有悔意，而且一連串行為都是策略性的在帶動輿論方向，正是因為他說出更生人都有重生機會的言論。

他表示：「更生人不都是在等待一個機會嗎？現在這些爆出來的連更生人都比不上，當然他們沒有去坐牢，但他們在這個社會上真的是連更生人都比不上，因為幾乎沒有重來的機會了，名氣都很高的，比起那些現在在你身邊的更生人，他們是不是真的沒有機會？更生人我們給他機會，不會公布他的名字吧？可是大家現在就是獵巫吧，我過不去，我也要讓你過不去，永遠過不去，你不可能再工作了，你不可能再出現在任何地方，你只能躲起來，比那些不管是殺人放火、性侵的更生人還要慘。」

很顯然地，他透過這段敘述想要扭轉「MeToo」的輿論風向，想要把輿論帶成讓加害者「身敗名裂」是過度的懲罰，以及「公審」和「獵巫」的行為，並且透過自殘和拉出妻女和讓大眾看到他憔悴的模樣，去「強化」自己的論點，繼續扮演受害者的角色。

這也是我覺得有必要撰文搓破他卑劣的伎倆，讓大眾看見他為了自己而犧牲無數的受害者，讓「MeToo」似乎變得不正當和過激。

他是個非常聰明的人和罪犯，他這些年在演藝圈讓他太知道大眾和媒體的習性，所以他知道要提供哪些「畫面」和「素材」能讓風向對他變得最為有利。

他看似癲狂的直播，其實是極為的精準的演出，包含他選擇的範例、用詞等，其實都是事先思考過，才能如此到位，也才能讓一天內就看到有部分輿論風向開始轉變。

「MeToo 」運動絕不是「公審」和「獵巫」，而是讓那些處於弱勢的受害者能夠發聲，說出事實，避免更多人受害的串聯行動。

如果有人因此聲敗名劣，也絕對不是公眾對加害者過度的「懲罰」或是「私刑」，更不是公審，而是把原本就不該屬於加害者的「地位名聲」拿走而已。

就像黃子佼，一個戀童癖，一個知法犯法的智慧型罪犯，就是利用他的「地位名聲」才能讓如此多的無辜女性受害，或是強暴我未成年朋友的電視台高層，也是靠著他的地位名聲而至今逍遙法外。

試想，這十幾年來，當那些受害者一次次看著黃子佼或其他加害者在公眾面前表現出愛妻愛子，道貌岸然的模樣，就是一次又一次的傷害，所以憑什麼這些人，還認為自己有權利繼續享有那些名聲和地位呢？

「MeToo」的存在，不就是為了撕開這些人虛偽的面具嗎？藉由接露他們的真面目，讓欺世盜名的惡徒，不能再利用自己的「地位名聲」去犯罪和傷害他人。

拿家人做擋箭牌，逃避罪責

黃子佼如同近期其他加害者一般，一樣拿出家人當作擋箭牌，想要減低大眾撻伐的力道。

他用極為煽情的口吻說著：「那……他們的家人呢？他們家人很無辜的也要去承受這一切的一切，我想我也不例外。

也就是說從兩個人的，變成了很多人的，然後大家的傷痕、陰影永遠都不會好，我們小時候受過一個教育，就是說「得饒人處且饒人」，還有什麼「面對它、放下它」之類的，可是我知道這種很深刻的傷痕，很難真的放下處理，然後什麼「得過且過」……但我這幾天一直在想，假設對方改變了呢？假設對方身邊的人禁不起這些呢？我們是不是真的要……」